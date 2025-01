Tổng Bí thư Tô Lâm: Gia Lai cần phát triển nông nghiệp, du lịch xanh

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tỉnh Gia Lai cần phải đẩy mạnh phát triển kinh tế dựa trên 3 trụ cột: Nông nghiệp, du lịch, thu hút đầu tư. Gia Lai cần liên kết theo các trục tăng trưởng lân cận Ngày 6/1, đoàn công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Gia Lai về nhiều nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, thời gian qua, tỉnh luôn tập trung chú trọng đến phát triển ngành nông nghiệp quy mô lớn, công nghiệp chế biến và năng lượng tái tạo. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh bình quân 6,21%/năm, thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 75 triệu đồng. Bên cạnh đó, tỉnh luôn quan tâm đến các chương trình an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm. Các sở, ban, ngành thường xuyên nắm bắt nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp để kết nối cho người lao động tham gia làm việc; giám sát chặt chẽ các chế độ, chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Gia Lai (Ảnh: Chí Anh). Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai kiến nghị Trung ương quan tâm, bố trí vốn cho các dự án hạ tầng quan trọng để thúc đẩy liên kết vùng như: Dự án đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; nâng cấp Cảng hàng không Pleiku lên cấp 4C; bổ sung nguồn lực cho công tác bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh mong muốn Trung ương xem xét nâng tỷ lệ bổ sung ngân sách để Gia Lai có điều kiện gia tăng nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu. Trước những kết quả và đề xuất của tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, cho rằng, Gia Lai có lợi thế diện tích đất đỏ bazan màu mỡ, điều kiện khí hậu tốt, vị trí chiến lược về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, văn hóa đặc sắc, thuận lợi phát triển du lịch, năng lượng. Chính vì vậy, tỉnh cần liên kết các trục tăng trưởng với những tỉnh lân cận trong khu vực Tây Nguyên và vùng Duyên hải miền Trung. Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Chí Anh). Liên quan đến tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho hay, Chính phủ đã thống nhất chuyển dự án sang đầu tư công. Chính phủ cũng đã giao tỉnh Gia Lai và Bình Định làm chủ đầu tư dự án để triển khai. Hai địa phương cần sớm chuẩn bị để thực hiện việc giải phóng mặt bằng dự án. Đưa kinh tế phát triển từ 3 trụ cột chính Tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ lo ngại khi Gia Lai không hoàn thành một số chỉ tiêu đã đặt ra, đồng thời nhiều chỉ số phát triển bị tụt lại so với các địa phương khác. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp, chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Theo Tổng Bí thư, Gia Lai có vai trò vị trí chiến lược về chính trị xã hội, an ninh quốc phòng. Tỉnh đang nắm giữ nhiều tiềm năng phát triển như: đất đai dồi dào, khí hậu thuận lợi để tạo tiền đề cho phát triển nông nghiệp quy mô lớn, du lịch, năng lượng tái tạo. Chính vì vậy, tỉnh cần tăng cường mời gọi các nhà đầu tư lớn, tạo điều kiện, đồng hành để doanh nghiệp phát triển. "Tỉnh Gia Lai cần khẩn trương rà soát một số chỉ tiêu chưa thực hiện được và các điểm nghẽn phát triển để tháo gỡ, tạo bước đột phá mới. Đồng thời, tỉnh phải đẩy mạnh phát triển kinh tế dựa trên 3 trụ cột: Nông nghiệp, du lịch, thu hút đầu tư. Nông nghiệp công nghệ cao phải gắn với chuỗi giá trị nông sản, chế biến sâu, đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Phát triển du lịch thành ngành kinh tế xanh, mũi nhọn bền vững mang bản sắc Tây Nguyên, đóng góp vào ngành du lịch Việt Nam", Tổng Bí thư nhấn mạnh. Tỉnh Gia Lai cần đẩy mạnh phát triển kinh tế dựa trên các trụ cột về nông nghiệp, du lịch xanh, thu hút đầu tư (Ảnh: Chí Anh). Để thực hiện được các định hướng trên, Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh Gia Lai phải cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế số, đổi mới sáng tạo, hạ tầng giao thông, thủy lợi; thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao đóng góp khu vực kinh tế này vào GRDP của tỉnh. Đồng thời, tỉnh cần nâng cao hiệu quả các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã; chú trọng đầu tư phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, cải thiện an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm cho người dân. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng xã Glar, huyện Đak Đoa công trình Trạm Y tế trị giá 5 tỷ đồng nhằm góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.