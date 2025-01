Cẩm Ly nói lý do không tham gia 'Chị đẹp', đội Tóc Tiên có 2 suất chung kết

Tập 12 "Chị đẹp đạp gió" gây bất ngờ với sự xuất hiện của Cẩm Ly hỗ trợ đội Minh Tuyết, còn đội Tóc Tiên giành ưu thế với 2 suất chung kết. Trong tập 12 Chị đẹp đạp gió, trên Đường đua 2-1 của Thu Phương, đội Tóc Tiên và Kiều Anh là đội tấn công, còn đội Mie phòng thủ. Theo luật chơi, đội Mie sẽ thắng nếu cao điểm hơn cả 2 đội. Ngược lại, chỉ cần thấp điểm hơn 1 trong 2 đội tấn công, đội Mie sẽ thua.

Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh đọc rap, làm mới ca khúc của Lưu Thiên Hương. Tóc Tiên cử Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh và Dương Hoàng Yến với sân khấu "Ngày không anh". Hậu Hoàng bị loại ở tập trước, nay trở lại với vai trò hỗ trợ. Cả đội tỉ mỉ nghiên cứu văn hoá Thái Lan để lồng ghép những nét đặc trưng văn hoá của nước bạn vào tiết mục. Những điệu múa đặc trưng như múa bóng, múa móng… cùng những câu nói tiếng Thái quen thuộc được thể hiện vui nhộn, tưng bừng. Nhờ vậy, đội Tóc Tiên đã giành được 3.020 điểm hoa sóng. Trước sự công nhận của khán giả, Minh Hằng đã không kiềm được nước mắt và bật khóc. Còn đội của Kiều Anh quyết định lựa chọn kết hợp cải lương với một bài hát hiện đại trong phần thi Em không thể. 6 chị đẹp của đội Kiều Anh đã hoá thân thành 6 tiên nữ xinh đẹp gây ấn tượng khi hát cải lương cùng ban nhạc đờn ca tài tử. Cả 6 chị đẹp thể hiện vũ đạo cùng đàn sến trên nền nhạc hiện đại pha âm hưởng dân gian khiến khán giả mê mẩn.

Mỹ Linh khen ngợi đội của ca nương Kiều Anh. Mỹ Linh cảm động trước tiết mục đậm nét Việt Nam của đội Kiều Anh: “Có lẽ xúc động là tâm hồn của người Việt Nam. Chúng ta luôn dành cho nhau những giọt nước mắt khi có những tiết mục rất Việt Nam, rất cổ truyền. Cổ truyền Việt Nam rất khó tiếp cận với các bạn trẻ vì bây giờ các bạn thích hiện đại, world music". Sân khấu Em không thể đã mang về 2.800 điểm hoa sóng cho đội Kiều Anh. Trong khi đó, Đội Mie với các thành viên gồm Mie, Minh Tuyết, Thảo Trang, Gil Lê, Hoàng Yến Chibi và Ngọc Phước đã mang đến màn trình diễn Gone gone gone. Lần đầu làm đội trưởng, Mie khá lo lắng, tuy nhiên cô cố gắng phát huy thế mạnh của tất cả các thành viên.

DJ Mie ''trắng tay'' trong lần đầu làm đội trưởng. Câu chuyện nghìn lẻ một đêm được kể ngay trên sân khấu Chị đẹp đạp gió 2024 về câu chuyện tình của hoàng tử cùng một cô gái có trái tim ấm áp và tấm lòng nhân hậu. Buổi vũ hội tuyển phi cho hoàng tử xứ Ba Tư diễn ra hoành tráng, không khí nhộn nhịp, sôi động với vũ đạo quyến rũ. Đặc biệt, ca sĩ Cẩm Ly xuất hiện ủng hộ người em Minh Tuyết với vai trò người dẫn truyện khiến trường quay vỡ oà. “Mùa 1 Ly cũng theo dõi chương trình Chị đẹp rồi, mùa 2 cũng nhận được lời mời nhưng tự lượng sức mình không thể đảm đương về lịch trình và sức khỏe, sợ ảnh hưởng đến mọi người. Bản thân Cẩm Ly rất thích chương trình, năm nay thấy mọi người trong ký túc xá ''quậy tung nóc'' rất thích! Hôm nay có cơ duyên chỉ vỏn vẹn xảy ra vài tiếng để đứng đây trợ diễn cho đội của Mie”, Cẩm Ly chia sẻ cảm nhận về chương trình và sự xuất hiện bất ngờ của mình trong Công diễn 5.

Cẩm Ly xuất hiện hỗ trợ đội Minh Tuyết. Minh Tuyết xúc động gửi lời cảm ơn đến Cẩm Ly. Nữ ca sĩ chia sẻ ý tưởng có người dẫn truyện chỉ mới được tạo ra cách công diễn ít ngày. Vì vấn đề thời gian, cả đội không thể mời được những diễn viên kịch khiến mọi người buông xuôi. Hoàng Yến Chibi gợi ý mời ca sĩ Cẩm Ly - người mà Minh Tuyết có thể dễ dàng ngỏ lời. Dù chỉ còn 1 ngày nhưng Minh Tuyết gọi điện năn nỉ Cẩm Ly và chồng của nữ ca sĩ ngay trong đêm khuya để có thể nhận được lời đồng ý giúp tiết mục trọn vẹn. Cuối cùng, đội Mie vẫn nhận kết quả phòng thủ thất bại khi Gone gone gone chỉ mang về 2.870 điểm hoa sóng. Đội Tóc Tiên và Kiều Anh thắng, mỗi đội mang về 1 bông hoa đạp gió. Kết thúc 2 đường đua, đội Tóc Tiên giành được 2 vị trí, đội Kiều Anh 1 ở đêm chung kết. Ở tập sau, các chị đẹp còn đường đua đội trưởng với 3 tiết mục. Theo VTCnews