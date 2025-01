ESports Việt Nam dự kiến đạt 8,73 triệu USD năm 2027

Theo sách trắng Thể thao điện tử (eSports) Việt Nam, thị trường eSports Việt dự kiến đạt 8,73 triệu USD vào năm 2027. Viresa phối hợp cùng OTA Network vừa phát hành Sách trắng Thể thao điện tử Việt Nam 2022 - 2023. Tài liệu cung cấp nhiều thông tin chuyên sâu về thị trường eSports tại Việt Nam và Đông Nam Á. Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia có số lượng người theo dõi eSports cao nhất Đông Nam Á. Ảnh: Lê Mỹ Báo cáo cho biết, quy mô thị trường giải trí điện tử tại Đông Nam Á ước tính đạt 14,8 tỷ USD vào năm 2024, dự kiến chạm mốc 14,93 tỷ USD vào năm 2029. Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm trong giai đoạn 2024 - 2029 đạt 0,19%. Số lượng người tham gia giải trí điện tử tại Việt Nam đạt 28,2 triệu người, chiếm 28,7% dân số. Năm 2023, lượng người theo dõi eSports tại Việt Nam chiếm 16% trên tổng số dân, tương đương với Indonesia và Đài Loan (Trung Quốc). Đồng thời, Việt Nam cũng nằm trong top 5 quốc gia có số lượng người theo dõi eSports cao nhất Đông Nam Á trong năm 2023. Điều này cho thấy, thể thao điện tử tại Việt Nam ngày càng phát triển, không hề kém cạnh các môn thể thao phổ biến khác. Theo Sách trắng, doanh thu toàn ngành công nghiệp eSports Việt Nam năm 2023 là 5,78 triệu USD, tăng 11,15% so với năm 2022. Trong khi đó, tỷ lệ tăng trưởng doanh thu hàng năm (CAGR) đạt 10,95%. Theo dự kiến, quy mô thị trường của ngành sẽ chạm ngưỡng 8,73 triệu USD vào năm 2027. Hạng mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu toàn ngành năm 2023 thuộc về tài trợ và quảng cáo với khoảng 1,7 triệu USD. Vị trí thứ hai thuộc về bản quyền phát sóng với hơn 1,4 triệu USD, tăng 31,7% so với năm 2022. Không chỉ vậy, giai đoạn 2022 - 2023 chứng kiến sự bùng nổ của các hệ thống giải đấu thể thao điện tử ở Việt Nam. Theo Sách trắng, tổng giá trị giải thưởng của các giải eSports nội địa trong năm 2023 là hơn 41 tỷ đồng, tăng 32,26% so với năm 2022. Trong đó, bộ môn được quan tâm và đầu tư nhất ở Việt Nam trong năm 2023 là Liên Quân Mobile, với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 12 tỷ đồng.