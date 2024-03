Lễ trao giải Oscar 2024: 'Oppenheimer' thắng đậm, Christopher Nola nhận giải Oscar đầu tiên

"War Is Over!" và "The Boy and the Heron" lần lượt được xướng tên ở hạng mục Phim hoạt hình ngắn xuất sắc và Phim hoạt hình xuất sắc.

Phim tài liệu ngắn hay nhất. Giải thưởng thuộc về The Last Repair Shop. Kết quả được cho là không có gì ngạc nhiên khi The Last Repair Shop được coi là có tầm cỡ như Oppenheimer ở hạng mục phim tài liệu ngắn.

Giải Phim tài liệu hay nhất của Oscar 2024 thuộc về "20 Days in Mariupol" của đạo diễn Mstyslav Chernov kể về những ngày đầu "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại thành phố Mariupol của Ukraine. Đây là giải Oscar đầu tiên của Ukraine.

(Từ phải sang trái) Nhà làm phim người Canada Ben Proudfoot, nhà soạn nhạc Kris Bowers và Porche Brinker lên nhận giải Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất. (Ảnh: GETTY IMAGES).

Giải Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc thuộc về phim "Godzilla Minus" của Nhật Bản do đạo diễn Takashi Yamazaki thực hiện. Bộ phim gây sốt khi có hiệu ứng hình ảnh xuất sắc dù chỉ có kinh phí 15 triệu USD.

Đoàn phim Godzilla Minus One lên bục nhận giải. (Ảnh: GETTY IMAGES).

Vượt qua những đối thủ Oppenheimer hay Barbie, American fiction thắng giải Oscar cho Kịch bản chuyển thể hay nhất.

Cord Jefferson (giữa) với giải Oscar cho kịch bản chuyển thể.