Phan Như Thảo dặn chồng đại gia: Nếu anh thay lòng đổi dạ sẽ gặp người tệ hơn em

Phan Như Thảo nói ông xã - doanh nhân Đức An chưa từng ghen tuông, sẵn sàng làm hậu phương, ủng hộ vợ phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng. Phan Như Thảo xuất hiện rạng rỡ tại lễ trao giải lĩnh vực làm đẹp do cô giữ vai trò trưởng ban tổ chức. Tại sự kiện, Phan Như Thảo gửi lời cảm ơn đến ông xã – doanh nhân Đức An và con gái. Theo người đẹp, từ lĩnh vực giải trí chuyển qua làm đẹp, cô may mắn có gia đình làm điểm tựa.

Ông xã đại gia đưa con gái đến ủng hộ Phan Như Thảo. Người đẹp kể khi làm lĩnh vực mới, cô gặp không ít khó khăn, nhiều lần bật khóc vì stress. Cô thường giải tỏa nỗi lo với ông xã, được anh đưa ra lời góp ý, khuyên bảo chân tình. Doanh nhân Đức An còn là hậu phương vững chắc, chăm sóc con gái chu đáo để cô yên tâm phát triển sự nghiệp. Nghỉ hưu nhiều năm, anh ở nhà lo toan mọi việc lớn bé. Những sinh hoạt hàng ngày của con như ăn uống, đưa đón đi học, mua sắm... đều do một tay anh lo liệu. "Anh An ý thức thời gian mình bên con không nhiều nên luôn muốn tranh thủ để ở bên bé. Nhìn cách anh yêu thương, lo lắng, chiều chuộng con, tôi cũng hơi ghen tỵ nhẹ. Nhưng điều đó xuất phát từ tình phụ tử thiêng liêng, cũng là nguyện vọng của anh nên tôi rất hiểu", cô kể.

Phan Như Thảo được ông xã làm hậu phương. Nhờ thế, cô yên tâm chu toàn công việc bên ngoài. Từ khi kinh doanh, Phan Như Thảo luôn trong tình trạng tất bật. Các ngày trong tuần, cô ra khỏi nhà lúc 8h sáng và về nhà khi trời đã tối. Cựu diễn viên tranh thủ thời gian cuối tuần quây quần bên gia đình. Cô thường vào bếp, xem bữa ăn gia đình là thứ gắn kết tình cảm vợ chồng, mẹ con. Phan Như Thảo chia sẻ về hôn nhân với ông xã Nhiều năm gắn bó, Phan Như Thảo nói điều may mắn cả 2 vợ chồng không có tính ghen tuông. Họ luôn giữ suy nghĩ đối phương là lựa chọn tốt nhất với mình nên đặt trọn niềm tin lẫn nhau. "Tôi hay đùa với anh An: Nếu một ngày nào đó anh thay lòng đổi dạ chắc chắn sẽ gặp người tệ hơn em. Còn ngược lại, em cũng sẽ không gặp được ai 'hầu hạ' em như anh cả", cô tếu táo kể. Phan Như Thảo bày tỏ niềm tự hào khi hoàn thành tâm nguyện gắn bó với ngành thẩm mỹ sau gần một thập kỷ. Nhiều người bạn nổi tiếng trong giới giải trí như siêu mẫu Ngọc Thạch, vợ chồng cựu siêu mẫu Phùng Ngọc Yến, NSƯT Kim Tuyến, Thanh Vân Hugo và nhà thiết kế Đỗ Long cũng đến chúc mừng cô.