Khởi nghiệp 0 đồng cùng siêu chợ cơ khí

Chương trình “Khởi nghiệp 0 đồng”, các doanh nghiệp trẻ kinh doanh cơ khí sẽ có một môi trường thực chiến với các gói hỗ trợ cực hấp dẫn và cơ hội tiếp cận khách hàng có nhu cầu mua hàng vô cùng rộng mở mà không tốn bất kỳ chi phí nào. Cùng Siêu Chợ Cơ Khí khám phá ngay các lợi ích không thể bỏ qua của chương trình!

Được thành lập từ năm 2021, mục tiêu của Siêu Chợ Cơ Khí kết nối các khách hàng, cửa hàng truyền thống, nhà cung cấp các sản phẩm cơ khí đến với người tiêu dùng theo hình thức C2C (Customer to Customer), B2C (Business to Customer), B2B (Business to Business) để trở thành sàn thương mại trực tuyến về ngành cơ khí đầu tiên lớn nhất tại Việt Nam.

Nhằm đem đến cho người tiêu dùng sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý, dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất. Hiện nay, Siêu Chợ Cơ Khí đã và đang không ngừng phát triển để giúp tục mở rộng thị trường, thu hút nhiều khách hàng tiềm năng thông qua các nỗ lực đa nền tảng và đặc biệt là các cải tiến về không gian mua sắm để mang đến những trải nghiệm tuyệt vời dành cho khách hàng.