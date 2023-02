Cơ nghiệp của ông Trầm Bê còn lại gì sau khi ra tù?

Trong báo cáo tài chính của Triều An từ năm 2019 đã không còn ghi nhận tên ông Trầm Bê trong danh sách HĐQT do đang trong giai đoạn thụ án, nhưng người thân thì vẫn còn nguyên.

Sau khi ông Trầm Bê bị khởi tố, Ông Trần Ngọc Hen Ri - Chủ tịch HĐQT BV Triều An, người vẫn được gọi là “phó tướng” của ông Bê đã kế nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT.

Triều An ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng đều đặn với doanh thu cao nhất đạt được là 547 tỷ đồng (năm 2019) và lợi nhuận sau thuế cao nhất đạt được là 59 tỷ đồng (năm 2018). Vào năm 2021, do giãn cách xã hội, doanh thu của Triều An sụt giảm mạnh chỉ còn 379 tỷ đồng – giảm 29% so với năm trước và lỗ 27 tỷ đồng.

Năm 2022 chứng kiến bệnh viện này vươn lên đỉnh cao doanh thu mới với 591 tỷ đồng, lợi nhuận hồi phục trở lại đạt 41 tỷ đồng.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, HĐQT và ban kiểm soát (BKS) thống nhất không nhận thù lao năm 2022 và đây là năm thứ hai liên tiếp các thành viên HĐQT và BKS của BV Triều An không nhận thù lao.

Cùng với đó, các cổ đông cũng không được nhận cổ tức năm 2021 do lợi nhuận sau thuế âm.

Ngoài ra, tình hình đầu tư, xây dựng BV Triều An – Loan Trâm tại Vĩnh Long hoạt động không hiệu quả (từ năm 2008 đến nay), vì vậy ĐHCĐ đã thông qua kế hoạch rút vốn đầu tư khỏi dự án này. Tại thời điểm cuối năm 2022, bệnh viện Triều An vẫn còn khoản đầu tư tài chính 110 tỷ vào Khu Đô thị mới Sài Gòn, 75 tỷ đồng đầu tư vào Triều An – Loan Trâm và 281 tỷ đồng mượn tiền cá nhân.

Trong khi đó, Triều An cũng đầu tư xây dựng Nghĩa trang Thạnh Đức với chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại thời điểm cuối năm 2022 là 27 tỷ đồng.

Có thể thấy, trong thời điểm ông Trầm Bê đang thụ án việc kinh doanh đã suy yếu đáng kể, song gia tộc họ Trầm vẫn giữ cho mình những lợi thế khác và sẵn sàng tạo đà để doanh nhân "làm lại" sau khi mãn hạn tù.