Khách đi máy bay 'cầm nhầm' đồng hồ ở Nội Bài bị giữ lại ở Tân Sơn Nhất

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 26/10, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu Nhà ga hành khách T1, chị Nguyễn Thị Thu Hường, nhân viên Đội An ninh soi chiếu quốc nội, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài, nhận được ý kiến trình báo của một nữ hành khách tên là T.H.Y. đi chuyến bay QH245 HAN-SGN về việc thất lạc 1 ví trong có tổng số tiền là 32,5 triệu đồng.

Chị Hường ngay lập tức báo cáo cán Đội An ninh soi chiếu quốc nội để kiểm tra hệ thống camera.