Isaac phản ứng gắt khi bị fan ruột nghi ngờ 'cầm nhầm' đồ thiên hạ

Mới đây, đoạn clip tranh cãi hài hước giữa Isaac và fan ruột nhận được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.

Theo đó, cựu trưởng nhóm 365 "cầm nhầm" thiết bị In-ear monitors (IEM) của ban tổ chức. Đây là công cụ thường xuyên được dùng khi trình diễn trên các sân khấu lớn hạn chế nhiều tạp âm bên ngoài, giúp nghệ sĩ có thể bắt đúng tone, đúng nhịp.