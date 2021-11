Hồi ức của Leonard Mlodinow về Stephen Hawking

Viết cuốn sách này, tác giả hy vọng sẽ làm sáng tỏ những điều đã khiến người bạn Stephen Hawking của mình trở thành đặc biệt, cả trên tư cách một nhà vật lý cũng như một con người.

Michio Kaku, tác giả của The future of humanity (cuốn sách best-seller của New York Times) nhận xét về Stephen Hawking - Một hồi ức về tình bạn và vật lý học: “Leonard Mlodinow đã làm được điều không thể. Ông khéo léo dệt nên bức chân dung đầy đủ, sâu sắc, gần gũi và hấp dẫn về Stephen Hawking, một trong những bộ óc vĩ đại nhất của thời đại chúng ta, đồng thời vẫn đảm bảo độ chính xác tuyệt đối của Vật lý học”.