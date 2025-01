Gần Tết đi xem 'thiên quang' soi chiếu Thăng Long

Câu chuyện về ánh sáng thiêng liêng của Trời và Đất soi chiếu Thăng Long – nơi hội tụ văn hóa, lịch sử và tinh hoa nghề thủ công truyền thống. Đông đảo du khách thích thú chiêm ngưỡng tác phẩm “Thiên Quang” - tác phẩm chung của 9 họa sĩ lấy cảm hứng từ Giếng Thiên Quang tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Triển lãm “Thiên Quang” tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám đang thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan trong nước và quốc tế. Triển lãm khai thác câu chuyện về ánh sáng thiêng liêng của Trời và Đất soi chiếu Thăng Long – nơi hội tụ văn hóa, lịch sử và tinh hoa nghề thủ công truyền thống. Các tác phẩm tập trung tái hiện sự phát triển của các làng nghề nổi tiếng của Thăng Long xưa như nghề ươm tơ dệt lụa, dệt vải nhuộm vải, thêu thùa may vá, nghề đúc đồng, chế tác vàng bạc thiếc, làm sơn mài, nghề đóng thuyền, bè, nghề trồng hoa… Đặc biệt, tại triển lãm, công chúng có cơ hội được chiêm ngưỡng tác phẩm chung mang tên “Giếng Thiên Quang”, lấy cảm hứng từ di sản “Giếng Thiên Quang” tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. “Thiên Quang” với ý nghĩa “Nơi ánh sáng của trời”, cuộc triển lãm có sức cuốn hút đặc biệt với đông đảo du khách tham quan bởi sự phối hợp hài hòa giữa chất liệu tạo nên tác phẩm nghệ thuật sắp đặt và ánh sáng. “Thiên Quang” đem tới sức cuốn hút đặc biệt với đông đảo du khách tham quan bởi sự phối hợp hài hòa giữa các chất liệu tạo nên tác phẩm nghệ thuật sắp đặt và ánh sáng. Ánh sáng được khai thác làm yếu tố trung tâm, tạo nên không gian triển lãm tự do, phóng khoáng, tương tác với mọi chiều không gian. Triển lãm diễn ra đến ngày 25/03/2025 tại Tiền đường, Khu Thái Học, Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Các nghệ sĩ đưa các hình khối và ánh sáng vào các tác phẩm mang tính nghệ thuật. Sự sáng tạo của các tác phẩm có một nét độc đáo riêng. Các nghệ sĩ thỏa sức sáng tạo trên nhiều chất liệu khác nhau nhưng vẫn truyền tải được nét đẹp truyền thống trên từng tác phẩm, thể hiện qua những đường nét, hoa văn sinh động và đầy lôi cuốn. Cũng tại đây, Văn Miếu - Quốc Tử Giám còn tổ chức trưng bày chuyên đề “Bia đá kể chuyện 2”. Trưng bày được tổ chức tại không gian vườn bia Tiến sĩ với mục đích khi được đặt gần những tấm bia sẽ tạo hiệu quả cao về thị giác và tâm lý. Công chúng được tiếp cận gần hơn với bia tiến sĩ sẽ có cảm nhận sâu hơn về những nội dung tư liệu hiện hữu cũng như khám phá điều ẩn chứa trong những tấm bia đá. “Bia đá kể chuyện 2” được bố cục theo 4 chủ đề chính: Chiêu mộ hiền tài: giới thiệu một số nét chính về giáo dục khoa cử Nho học của nước ta; Con đường khoa cử: giới thiệu thông tin về thi cử và chế độ đãi ngộ dành cho những người đỗ đạt; Gương sáng tiền nhân: giới thiệu một số danh nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho giáo dục nước nhà và một số lĩnh vực khác; Tài hoa nghệ thuật: Cảm nhận bàn tay tài hoa và thế giới quan phong phú của những nghệ nhân tạo tác bia Tiến sĩ. Đặc biệt, tại buổi lễ khai mạc còn có các hoạt động thư pháp; trải nghiệm làm mô hình lều chõng; tô màu, in dập các ván khắc hoa văn trán bia và diềm bia Tiến sĩ.