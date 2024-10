Hé lộ tình hình hiện tại của Negav, hành động của tổ đội GERDNANG gây chú ý

Manbo - một người bạn thân thiết của Negav đã lên tiếng tiết lộ thông tin mới nhất về nam rapper. Những ngày qua, nhất cử nhất động và mọi thông tin liên quan đến Negav đều nhận được sự quan tâm của công chúng. Sau một số ồn ào không đáng có, Negav đã rút khỏi đêm concert 2 của Anh Trai Say Hi. Nam rapper liên tục đăng tâm thư xin lỗi, ẩn đi tài khoản mạng xã hội cá nhân và không lộ diện công khai trong bất kỳ hoạt động nào. Đến mới đây, Manbo - 1 thành viên của tổ đội GERDNANG đã lên tiếng chia sẻ thông tin hiện tại liên quan đến Negav. Cụ thể, trong một livestream vào tối muộn 12/10, Manbo nói: "Nó (Negav) cũng gọi điện thoại nói chuyện với anh em, mọi người yên tâm. Anh em cũng khuyên nhủ nó nhiều thứ lắm, sai ở đâu thì đứng dậy ở đó. Nói chung, tôi nghĩ sai thì phải thay đổi, vậy thôi".

Tổ đội GERDNANG âm thầm động viên, khuyên nhủ trong thời gian Negav ở ẩn Về phần HIEUTHUHAI, HURRYKNG, cả hai chưa có động thái mới liên quan đến Negav. Cách đây ít hôm, một số cư dân mạng soi tài khoản của HIEUTHUHAI không có Negav trong danh sách theo dõi trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Tuy nhiên, thực tế do Negav đã khoá tài khoản cá nhân nên không xuất hiện trong danh sách này. Vào ngày đàn em thân thiết gặp ồn ào, HURRYKNG không bình luận mà chỉ cho biết đó là "lễ trưởng thành" của Negav. Trước đó, Negav từng chia sẻ HURRYKNG rất yêu thương và bảo vệ anh, cảm giác như có thêm người anh trai.

Negav được các anh em trong tổ đội dành sự quan tâm, hỗ trợ trong sự nghiệp Vào hôm 11/10, phía đại diện Negav chính thức thông báo: "Kính gửi Quý khán giả thân mến. Trên tinh thần cầu thị và tôn trọng những góp ý chân tình, quý giá của Khán giả, Đại diện quản lý Rapper Negav trân trọng thông báo: Rapper Negav xin phép không tham gia trình diễn tại đêm Concert Anh Trai Say Hi vào ngày 19/10/2024. Chúng tôi kính mong quý khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ đêm Concert 2 cùng với các Anh Trai để đêm diễn thật bùng nổ, đền đáp xứng đáng với sự yêu thương của Quý khán giả đã dành cho chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Trân trọng cảm ơn". Trước khi lui về ở ẩn, nam rapper cũng đính thân viết tâm thư xin lỗi: "Mình là Negav, những ngày vừa qua mình đang sống trong những cảm xúc rất tệ. Mình đã suy nghĩ rất nhiều về những điều đã khiến cho rất nhiều người thất vọng. Negav nhận thức sâu sắc những sai lầm trong quá khứ là điều không thể đổi thay. Do vậy, một lần nữa mình muốn gửi lời xin lỗi tận đáy lòng mình tới ba mẹ, gia đình những người anh em và các nghệ sĩ, khán giả thân thương, các đối tác, và đặc biệt là những người đã vô tình bị ảnh hưởng bởi câu chuyện cá nhân của mình. Đây cũng thực sự là bài học đích đáng và đắt giá của bản thân. Cuối cùng, Negav xin được gửi lời xin lỗi đến FC Negav vì đã làm mọi người thất vọng, lo lắng. Chân thành cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều".

Negav rút khỏi đêm thứ 2 của concert Anh Trai Say hi GERDNANG được thành lập từ năm 2018 gồm 3 thành viên HIEUTHUHAI, HURRYKNG và Manbo, sau này có thêm Negav, REX, Kewtiie... Như những tổ đội khác, GERDANG luôn đồng hành, giúp đỡ nhau thỏa đam mê với âm nhạc. Sau một vài bài hát viral, GERDNANG trở nên nổi tiếng trong giới Underground. Và cho đến khi xuất hiện, tổ đội GERDNANG dần "bước lên khỏi lòng đất". Thời gian gần đây, HIEUTHUHAI, HURRYKNG và Negav gây chú ý khi tham gia chung chương trình với các Anh Trai. Trong khi đó MANBO dồn sức để thi Rap Việt mùa 4 và nhận được nhiều lời khen sau màn lên sóng ở tập 2. Negav từng chia sẻ về việc được "kết nạp": "Thật ra, tôi đã mất rất nhiều thời gian để được vô nhóm. Ấn tượng đầu tiên và cũng là sự trân trọng đầu tiên tôi dành cho mọi người là khi qua nhà Hiếu giả bộ thu bài mới thôi chứ làm gì có bài nào đâu mà thu, còn rủ cả Manbo và HURRKNG qua chơi nữa. Thấy mọi người đông đủ, tôi bắt đầu trình bày ý kiến là muốn xin vô GERDNANG. Không khí lúc đó mới thực là đi xin việc".

Negav cho biết mất thời gian rất lâu mới được trở thành thành viên của GERDNANG Trong một bài phỏng vấn với chúng tôi hồi đầu tháng 9/2024, Negav thừa nhận bản thân là người cá tính mạnh, ngông cuồng nhưng gần đây đã có sự chuyển biến nhờ tiếp xúc với những người bạn mới: "Từ 4-5 năm trở lại đây, tôi được gặp những người bạn tốt, những người khiến tôi nghiệm ra thế nà là 'gần đèn thì sáng', lẫn cả những biến cố trong cuộc đời. Mọi thứ cứ tự phát triển bên trong con người. Đến một ngày nọ, tôi nhận ra cách nói chuyện của mình với mọi người đã khác xưa. Đó cũng là lúc tôi biết tư tưởng của bản thân đã thay đổi khá nhiều, âm nhạc cũng từ đó mà chuyển mình. Trước đây, tôi vốn là người có cá tính khá mạnh. Xuất thân từ underground nên tôi cũng khá thoải mái với cảm xúc của mình, khi thì vui quá, lúc lại ngông quá. Điều đó dẫn đến những câu từ có phần mất kiểm soát. Trải qua nhiều câu chuyện, tôi nhận được những bài học. Đến giờ thì dù có gặp chuyện gì, tôi vẫn ứng xử với cảm xúc nhưng theo một cách đàng hoàng, tử tế và có sự kiềm chế bên trong".

HIEUTHUHAI, HURRYKNG chưa có chia sẻ mới liên quan đến Negav Theo Người Đưa Tin