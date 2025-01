"Bình Dương phải chuẩn bị đầy đủ hành trang cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới"

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, tỉnh Bình Dương phải chuẩn bị đầy đủ hành trang, tạo động lực quan trọng để cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN). Sáng 5/1, tại Bình Dương, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương. Cùng đi với Tổng Bí thư có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; lãnh đạo một số cơ quan Bộ Quốc phòng; lãnh đạo tỉnh Bình Dương... Tại buổi làm việc, báo cáo của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương cho thấy, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quán triệt nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, chỉ lệnh, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên đổi mới phong cách lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở, đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu," thực sự là "đội quân chiến đấu," "đội quân công tác" và " đội quân lao động sản xuất," là chỗ dựa vững chắc cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, nhất là tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc; thực hiện toàn diện các mặt, công tác quốc phòng, quân sự địa phương, đồng bộ, hiệu quả. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN). Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tham gia tích cực vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kịp thời hỗ trợ nhân dân trong những thời điểm khó khăn. Năm 2024, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao về công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng lực lượng; huấn luyện, diễn tập; xây dựng nền nếp chính quy; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; tiến hành các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị hiệu quả sát thực tiễn... Sau khi nghe báo cáo của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương, đánh giá cao và ghi nhận những thành tích xuất sắc của tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương đã đạt được, trong đó có thành tích của tập thể cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương. Tổng Bí thư lưu ý, dự báo thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng cũng có nhiều thuận lợi, cơ hội. Điều quan trọng nhất là phải nắm bắt được "thời cơ, thuận lợi," chế ngự "khó khăn, thách thức" để vươn lên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển và thịnh vượng. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, tỉnh Bình Dương phải chuẩn bị đầy đủ hành trang, tạo động lực quan trọng để cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới. Tỉnh phải tập trung phát triển và áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi cơ cấu lại nền kinh tế, kinh tế xanh, công nghiệp sinh thái; xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số...; không ngừng phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Tổng Bí thư đề nghị, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc; tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, "Trung dũng kiên cường Chủ động sáng tạo - Đoàn kết quyết thắng"; đẩy mạnh công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong tỉnh và với các địa phương lân cận, giáp ranh, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân; trước mắt bảo đảm tốt an ninh trật tự cho nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, an lành, an toàn, hạnh phúc. Tổng Bí thư nhấn mạnh, gắn bó mật thiết hơn nữa với nhân dân, chủ động tham gia hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống, nhất là trong các tình huống khẩn cấp; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chăm lo tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách cho người có công và lực lượng vũ trang; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với truyền thống vẻ vang và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng, lãnh đạo tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh Bình Dương sẽ thực hiện thắng lợi và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng tỉnh Bình Dương thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa Bình Dương phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, nhân dân ngày càng có cuộc sống ấm no, vui tươi, hạnh phúc, vững bước cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh của đất nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân viên đang công tác tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng quà Lực lượng vũ trang tỉnh Bình Dương. Trước đó, sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại nhà riêng ở tỉnh Bình Dương. Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới đến đồng chí nguyên Chủ tịch nước và gia đình; bày tỏ mong muốn nguyên Chủ tịch nước với tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước./.