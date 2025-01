Triệu tập người đàn ông đập phá ô tô trên đường Lũy Bán Bích quận Tân Phú

Công an quận Tân Phú đã làm việc với người đàn ông điều khiển xe máy chở theo một phụ nữ chặn đầu ô tô, đập phá xe trên đường Lũy Bán Bích. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, chiều 5-1, Công an quận Tân Phú (TP. HCM) đã triệu tập người đàn ông sinh năm 1988 để làm rõ vụ việc xảy ra vào ngày 4-1. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do va chạm giao thông trên đường khiến người đàn ông mất bình tĩnh, bám đuổi và chặn đầu một chiếc ô tô. Người đàn ông bám đuổi và chặn đầu ô tô sau va chạm giao thông. Ảnh: cắt từ clip Tại hiện trường, người này dùng áo khoác quấn vào tay, đập vỡ kính xe bên trái và kính chắn gió, đồng thời lớn tiếng chửi bới. Video clip ghi lại cảnh người đàn ông chặn đầu xe ô tô sau va chạm. Đoạn clip dài hơn một phút ghi lại vụ việc đã lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận. Trong clip, người đàn ông tỏ rõ thái độ hung hãn, còn người phụ nữ đi cùng không can ngăn mà thậm chí còn chỉ tay và la mắng những người trong ô tô. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập thông tin và lập hồ sơ để xử lý hành vi của người đàn ông này theo quy định pháp luật.