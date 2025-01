10 câu nói hay ẩn chứa những bài học sâu sắc trong Sex Education mùa 4

Sex Education mùa 4 khép lại với những thông điệp nhân văn về đời sống. Những câu nói hay nào trong phim tác động đến bạn nhiều nhất? Khép lại tập cuối cùng của Sex Education mùa 4, câu nói của nhân vật nào tác động bạn nhiều nhất? Hãy cùng ELLE tham khảo những câu nói hay nhất trong mùa 4 của loạt phim nhé. Cởi mở là bước đầu để bạn nhận được sự giúp đỡ “Chỉ cần nói ra đã thật sự là bước đầu để nhận giúp đỡ” – Jean Milburn. Là một bác sĩ tâm lý, Jean Milburn luôn đưa ra những lời khuyên hữu ích giúp chữa lành những tâm hồn vụn vỡ trong suốt loạt phim. Trong mùa 4, dù phải đối diện mới cuộc sống vất vả của một bà mẹ đơn thân và phải chống chọi với chứng trầm cảm sau sinh, cô vẫn đảm nhận công việc của một người dẫn chương trình radio mang tên Sexology. Và với vai trò mới, Jean tiếp tục đưa ra những lời khuyên thiết thực cho người nghe bằng chuyên môn và sự tâm huyết của mình. Ở những khoảnh khắc sau cùng của mùa 4, Jean nhận được cuộc gọi tư vấn từ một thính giả đặc biệt trong chương trình – em gái Joanna của cô. Trong suốt những năm tháng trưởng thành, Joanna đã phải chịu đựng những thương tổn thương tâm lý kể từ khi bị lạm dụng khi còn nhỏ và hầu như chưa từng thật sự bày tỏ điều này với bất kỳ ai. Trong cuộc trò chuyện với em gái của mình, Jean đã đưa ra lời khuyên giúp Joanna cởi mở hơn để nói về những vết thương của quá khứ và tìm kiếm điểm tựa từ chính gia đình của mình. Lời khuyên sâu sắc của Jean dành cho Joanna cũng chính là lời khuyên dành cho mỗi khán giả, rằng chúng ta không cần phải đơn độc chịu đựng những thương tổn của mình. Đôi khi, chỉ cần tìm kiếm một người bạn tin tưởng và nói ra tất cả tâm tư, bạn sẽ bắt đầu tìm thấy hướng đi trên hành trình chữa lành của bản thân. Sự cảm thông dành cho cha mẹ “Một người mẹ đôi khi có thể không làm tốt bổn phận của một vị phụ huynh nhưng bạn vẫn có thể Yêu thương họ cũng như muốn họ trở nên tốt đẹp hơn” – Maeve. Erin – mẹ của Maeve – là một phụ nữ nghiện ngập và có vẻ như chưa bao giờ làm tròn bổn phận của một người làm mẹ. Dù vậy, sự ra đi của bà trong Sex Education mùa 4 đã để lại trong tâm hồn Maeve một khoảng trống. Trong đám tang của mẹ, mặc dù Sean – anh trai của Maeve – đã thể hiện mọi sự bất mãn và thất vọng về một tuổi thơ bất hạnh, Maeve lại gây xúc động khi thừa nhận rằng mẹ có thể là người không hoàn hảo, nhưng suốt những ngày ấu thơ, bà luôn đảm bảo cả hai anh em cô được no bụng và tình thương của cô dành cho mẹ chưa bao giờ lay chuyển. Khoảnh khắc Maeve bày tỏ cảm xúc dành cho mẹ trong tang lễ có lẽ là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của loạt phim và lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Một người mẹ có thể không hoàn hảo như những gì chúng ta mong đợi, nhưng họ luôn cố gắng hết mình để mang lại cho con những điều tuyệt vời nhất. Hàn gắn mối quan hệ “Adam, bố rất quý con. Bố rất thương con” – Michael Groff. Trong ba mùa phim đầu tiên, mối quan hệ của cha con Adam khá căng thẳng và cả hai dường như không tìm được bất kỳ sự kết nối nào. Luôn là kẻ thất bại trong mắt bố, Adam chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hay được sống là chính mình. Tuy nhiên, trong mùa 4 của Sex Education, mối quan hệ của cả hai đã thay đổi theo chiều hướng tích cực. Michael học cách tiết chế cảm xúc, đi trị liệu tâm lý và dành nhiều thời gian để thấu hiểu, xoa dịu những vết thương lòng của con trai. Adam, sau khi thoát khỏi sự quản giáo nghiêm ngặt của bố, vẫn luôn chứng minh giá trị bản thân và trở thành người có ích cho cộng đồng. Khoảnh khắc Michael bày tỏ tình thương dành cho con trai trong mùa 4 có lẽ là một trong những điều nổi bật góp phần tạo nên một cái kết trọn vẹn cho loạt phim. Thay đổi để trở nên tích cực hơn “Tớ nhận ra các cậu đang cố làm thế giới tốt đẹp hơn. Điều đó khiến tớ cũng muốn trở nên tốt hơn” – Ruby. Không còn là cô nàng kiêu kỳ và nổi tiếng của những mùa trước đó, Ruby ở Sex Education mùa 4 lại trở nên đơn độc khi cô không thể tìm được những người bạn đồng điệu và phải học cách thích nghi với môi trường học đường mới. Có lẽ, sự cởi mở và phóng khoáng của các sinh viên trường Cavendish đã tác động đến suy nghĩ của Ruby, khiến cô trở nên hòa nhã hơn và mong muốn tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng. Không ai thật sự hoàn hảo “Tôi là một mớ hỗn độn, nhưng tôi nghĩ thiếu niên nào cũng như vậy. Vì vậy, đó là lý do để chúng ta trò chuyện với nhau” – Otis. Trong một video tranh cử nhà trị liệu giỏi nhất của trường Cavendish, Otis đã thành thật bày tỏ rằng cũng như bao người khác, cậu sở hữu vô vàn những khuyết điểm và vì thế, cậu đã chiếm được lòng tin của các sinh viên khác, thu hút họ tìm đến cậu để được “gỡ rối” những vấn đề tâm lý. Câu nói của Otis cũng tạo được sự đồng cảm cho người xem, để họ hiểu rằng đôi khi, chúng ta nên chấp nhận những khuyết điểm như một phần của chính mình thay vì chối bỏ nó. Người thật sự thích bạn sẽ chủ động thể hiện tình cảm “Nếu ai đó thật sự thích cậu, họ không nên bày trò gì cả. Họ không nên để cậu bối rối” – O. Dù không thể hiện ra bên ngoài, Ruby vẫn dành nhiều tình cảm cho Otis. Thế nhưng, sự kiêu hãnh của Ruby dường như không thể che mờ đôi mắt tinh tường của O – nhà trị liệu tâm lý đáng tin cậy tại trường Cao đẳng Cavendish. Lời khuyên của O có lẽ không chỉ dành cho Ruby, mà dành cho tất cả những ai đang lạc lối trong một mối quan hệ không rõ ràng. Hãy yêu thương bản thân và đừng mất thời gian cho những người không thật sự đối xử nghiêm túc với bạn. Lời nói ẩn chứa sức mạnh to lớn “Em chỉ muốn nói, là một nhà giáo, lời nói của thầy có sức ảnh hưởng rất lớn” – Maeve. Maeve đạt được ước mơ của bản thân khi được đến Mỹ để học tập và phát triển năng khiếu văn chương. Tuy nhiên, mọi ước mơ và hy vọng về tương lai trong nghiệp viết của Maeve dường như bị dập tắt khi giáo viên hướng dẫn cho rằng cô không có đủ tố chất để trở thành nhà văn và không thể tiến xa hơn với khả năng hiện tại. Điều này đã khiến Maeve sụp đổ và gần như muốn từ bỏ con đường văn chương. Tuy nhiên, khi trở về quê nhà, đối diện với biến cố và được Jean Milburn – mẹ của Otis – động viên, Maeve đã quyết định tiếp tục theo đuổi con đường viết lách và nhận được những thành công ban đầu, đập tan những quan điểm phiến diện từ thầy giáo của mình. Trưởng thành trong một gia đình không trọn vẹn, Maeve chưa bao giờ được công nhận hay động viên cho những nỗ lực của mình. Vì vậy, cô luôn hoài nghi về bản thân và dễ dàng sụp đổ khi ai đó buông những lời chỉ trích về mình. Đối với cô, những lời khích lệ có ý nghĩa rất lớn, là sức mạnh để cô có thể vững vàng chống chọi với những thử thách trong cuộc đời và dũng cảm theo đuổi những ước mơ mà mình luôn ấp ủ. Tin tưởng vào chính mình “Em đã về nhà và nhắc nhở bản thân về những điều đã làm nên con người em và điều em muốn hướng tới. Thầy không thể ngăn cản ước mơ của em” – Maeve. Câu chuyện theo đuổi ước mơ của Maeve có lẽ đã truyền cảm hứng cho nhiều khán giả tiếp tục bước đi trên hành trình của chính mình. Hãy bỏ ngoài tai những lời chê bai không mang tính xây dựng và tập trung hoàn toàn vào con đường bạn đã chọn. Chỉ cần bạn tin tưởng vào bản thân, bạn đã có đủ sức mạnh để thực hiện những điều mà mình mong muốn. Tình yêu nên giúp chúng ta trở thành phiên bản tốt hơn “Tình yêu nên khiến cậu cảm thấy an toàn cũng như giúp cậu trở nên dũng cảm hơn vì khi ở bên người như vậy, cậu mới hoàn toàn được sống là chính mình” – Aimee. Dù trải qua vết thương tâm lý nghiêm trọng ở mùa 2, Aimee vẫn luôn dũng cảm vượt để chữa lành và cho phép bản thân đón nhận tình yêu mới. Khi chứng kiến cô bạn Viv mắc kẹt trong một mối quan hệ độc hại và chịu tổn thương, Aimee đã đưa ra những lời khuyên chân thành, giúp Viv có thêm dũng khí để đấu tranh cho chính mình. Bất cứ ai cũng xứng đáng được yêu thương và ở bên cạnh người khiến chúng ta được sống trọn vẹn. Sẽ luôn có một người khiến bạn dịu dàng hơn “Tớ muốn cậu biết rằng dù tớ rất đau lòng khi hai ta không thể đến với nhau, tớ sẽ không thu mình lại nữa. Gặp được cậu, trái tim tớ đã hé mở và giờ nó đã thay đổi mãi mãi” – Maeve. Trong suốt quá trình theo dõi mùa 4 của Sex Education, người xem luôn bị ám ảnh bởi câu hỏi: liệu Maeve và Otis có đến được với nhau? Câu nói trên của Maeve đã phần nào trả lời cho những băn khoăn ấy. Mặc dù lựa chọn những hướng đi khác nhau, song cả hai luôn hướng về phía nhau. Trong lá thư đầy cảm xúc dành cho Otis, Maeve đã bày tỏ tình cảm và sự biết ơn của mình dành cho Otis và sự hiện diện của cậu trong cuộc đời cô. Chính Otis đã thay đổi con người Maeve, giúp cô mở lòng và thể hiện những phần yếu đuối của mình. Quan trọng hơn hết, nhờ Otis mà Maeve ý thức được giá trị của bản thân và dám theo đuổi ước mơ của chính mình. Tự tin sống với cá tính của mình "Tôi tên là Eric Effiong… Tôi là một Cơ Đốc nhân và tôi là một chàng trai đồng tính kiêu hãnh" – Eric. Trong suốt mùa 4, Eric đã khá chật vật để có thể vừa thể hiện bản sắc của mình, vừa đảm bảo đời sống nghiêm túc của một Cơ Đốc nhân tại nhà thờ của mình. Cuối cùng, Eric đã lấy hết dũng khí để công khai bản dạng giới trước nhà thờ và mong muốn mọi người có thể chấp nhận màu sắc thật sự của cậu. Tuy kết quả không như Eric mong đợi, nhưng cậu đã có thể trút bỏ mọi gánh nặng tâm lý và tự tin tỏa sáng theo cách của mình.

