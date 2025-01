Tiếc cho Hoài Lâm

Từng là ngôi sao trẻ, đối thủ "một 9 một 10" với Sơn Tùng M-TP, ca sĩ Hoài Lâm hiện không giữ được ngoại hình lẫn giọng hát trời phú. Từng có một thần tượng quốc dân Hoài Lâm chính thức xuất hiện trước công chúng năm 2013 với album Về đâu mái tóc người thương. Anh là con nuôi duy nhất được Hoài Linh lấy họ và đặt tên theo mình, cho ở cùng nhà, truyền nghề và dốc mối quan hệ hỗ trợ. Nói thêm, thời điểm 2013, Hoài Linh là nghệ sĩ có uy tín vào bậc nhất showbiz Việt. Vị trí và sức nặng tên tuổi trong nghề của anh thậm chí nhỉnh hơn các tên tuổi như Quyền Linh, Mỹ Tâm, Trấn Thành... Nếu không phải con nuôi Hoài Linh, Hoài Lâm không thể có cơ hội xuất hiện tại chung kết chương trình siêu hot lúc đó là Gương mặt thân quen mùa đầu tiên, được ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nâng đỡ, giới truyền thông săn đón; nhất là bước ngoặt đổi đời - Gương mặt thân quen mùa 2. Dĩ nhiên, thành công của Hoài Lâm không thể chỉ bởi bệ phóng tốt. Anh có năng lực nổi bật nhất dàn con nuôi, học trò hùng hậu của Hoài Linh, dường như cũng là lý do được nam NSƯT chọn làm người kế thừa.

Hoài Lâm ngày ấy. Hoài Lâm không sở hữu màu giọng quá đặc trưng nhưng nội lực, kỹ thuật đều nhỉnh hơn mặt bằng chung nam ca sĩ mảng Pop. Đặc biệt, giọng anh tình cảm và chiều sâu tự nhiên khi tuổi đời còn rất trẻ. Không chỉ thể hiện tốt nhạc trẻ, 9X còn hát đa dạng thể loại như dân ca, bolero, cải lương, xẩm... và bộc lộ tiềm năng diễn xuất. Cái tên Hoài Lâm bùng nổ khi hóa thân thành ca sĩ Sơn Tùng M-TP với bài Em của ngày hôm qua. Lúc ấy, giọng ca sinh năm 1994 đã là ngôi sao, bị scandal bủa vây. So với Sơn Tùng M-TP liên tục vướng scandal đạo nhái, phong cách trình diễn ngông cuồng, hát live yếu và không rõ lời, Hoài Lâm gần như chiếm trọn thiện cảm với vẻ ngoài điển trai, biểu cảm đáng yêu và giọng hát vượt trội. Sau chung kết Gương mặt thân quen 2014 với màn hóa thân nghệ nhân Hà Thị Cầu, anh "một đêm thành sao". Loạt sản phẩm của Hoài Lâm sau đó liên tục đạt thành tích ấn tượng như MV Như những phút ban đầu, mini-album Quay về, MV Làm cha. Thậm chí, các bài cover như Về đâu mái tóc người thương cũng hút hàng chục triệu lượt nghe. Năm 2014 - 2015, anh còn lấn sân điện ảnh và sân khấu, cái tên Hoài Lâm gần như "phủ sóng" tất cả lĩnh vực.

Clip "Hoa nở không màu" - Hoài Lâm Thời kỳ đỉnh cao, Hoài Lâm được ví von như đối thủ "một 9 một 10" với Sơn Tùng M-TP. Nếu Sơn Tùng M-TP thống trị nhạc trẻ và phân khúc khán giả trẻ, Hoài Lâm lại được tôn lên theo hướng thần tượng quốc dân, được yêu thích bởi khán giả mọi lứa tuổi. FC Hoài Lâm khi ấy rất đông và đa dạng, có sức hỗ trợ thần tượng mạnh mẽ, hiện không còn như xưa nhưng vẫn là lực lượng nhiều ca sĩ muốn có. Sa sút Đến nay, sự sa sút của Hoài Lâm vẫn là ẩn số. Từ đỉnh cao, bẵng đi một thời gian, câu chuyện về anh không còn xoay quanh các sản phẩm, thay vào đó là mê mải yêu đương, bị cha nuôi cạch mặt, thậm chí là những tin đồn khác. Trên mặt báo, thông tin ca sĩ hủy show hoặc "bùng" show giờ chót xuất hiện dày đặc. Dù không rõ thực hư, loạt thông tin vẫn khiến khán giả hoang mang. Giai đoạn 2018 - 2020, Hoài Lâm liên tiếp gây sốc công chúng với thông tin giải nghệ, ở ẩn, kết hôn, có con và sau cùng là ly hôn hot girl Bảo Ngọc.

Hoài Lâm và Bảo Ngọc ngày ấy. Lúc Hoài Lâm đòi giải nghệ, dư luận mới nhận ra anh chỉ 23 tuổi. Câu chuyện nổi tiếng sớm và áp lực của ngôi sao dường như chưa bao giờ cũ. Trừ Hoài Lâm, sẽ không ai biết chính xác điều gì khiến anh tuột dốc không phanh: Hoài Linh, Bảo Ngọc, bệnh tật, tin đồn hay bản thân anh? Hoài Lâm sinh ra với tố chất ngôi sao, chủ động đi tìm cơ hội, thành công nắm bắt và tỏa sáng. Chạm tay đến đỉnh cao, anh lại không chịu nổi sức nặng của ánh hào quang và rơi xuống. Nhưng từ đáy vực, Hoài Lâm lại tạo ra 2 bài hit Hoa nở không màu và Buồn làm chi em ơi lan tỏa cả nước - điều đến nay gần như chưa ai lặp lại. Tương lai nào cho Hoài Lâm? Những năm gần đây, sự nghiệp Hoài Lâm trồi sụt, thất thường. Sở hữu 2 bản hit "quốc dân", anh nói chưa sẵn sàng trở lại nghệ thuật. Khi xác nhận tái xuất showbiz, ca sĩ vẫn duy trì lối sống và hoạt động như năm tháng ở quê nhà Vĩnh Long. Khó lòng phủ nhận, Hoài Lâm có quá nhiều lựa chọn sai lầm. Càng chọn thứ mình thích thay vì cần, anh càng đánh mất những gì đang có.

Hoài Lâm hiện đã hàn gắn rạn nứt với cha nuôi - nghệ sĩ Hoài Linh. Không chấp nhận bị định hướng nghệ thuật, Hoài Lâm theo đuổi thể loại mình ưa thích là Rap, Hiphop với loạt nghệ danh như Lộc Aka, Young HL, Young Luuli, Young Tulo... bất chấp thực tế phũ phàng là anh không hề có tài năng ở mảng này. Hoài Lâm giao du, kết hợp nhiều ca sĩ dòng nhạc thị trường, thậm chí nhạc chợ, trong các sản phẩm phần nào kéo tư duy âm nhạc đi xuống. Anh hát cover vô tội vạ các bài hit nhạc trẻ hiện tại; hầu hết không cho thấy sự đầu tư chỉn chu, nghiêm túc về cách xử lý lẫn hòa âm nên không đột phá hay để lại dấu ấn. Thậm chí, bản cover Ikigai của Tăng Duy Tân, Bích Phương xứng với từ "thảm họa" khi lạm dụng tune một cách lỗi thời. Giai đoạn sống ở quê nhà, Hoài Lâm cũng thường xuyên hát hàng giờ mỗi buổi livestream trên nền tảng chuyên dụng. Theo thời gian, giọng ca sĩ càng xuống dốc và lộ rõ sự hư hại.

Hoài Lâm hiện tại. Gần nhất, khi tham gia dự án âm nhạc Just love của Nguyễn Minh Cường, Hoài Lâm hát yếu, không kiểm soát tốt, cột hơi chênh chao ngay cả khi đây là bản thu, đã qua chỉnh sửa. Kỹ thuật hát năm xưa gần như thui chột, anh chủ yếu hát nốt cao bằng cách đẩy thanh quản - gây nguy hại cho giọng về lâu dài. Với tình trạng này, khó thể dự đoán Hoài Lâm giữ được giọng hát trời phú trong bao nhiêu năm tới. Cách đây không lâu, Hoài Lâm đi diễn với nghệ danh (cũng là tên thật) Nguyễn Tuấn Lộc, sau đó là thông báo hủy show và nhập viện điều trị bệnh. Hoài Lâm gần như là trường hợp hiếm hoi vẫn được khán giả, đồng nghiệp yêu thương sau tất cả ồn ào, thăng trầm. Nhờ vậy, anh sống tốt dù không còn ở thời đỉnh cao. Tuy nhiên, Hoài Lâm cần nhìn nhận rõ hơn bản thân cần gì, hoạch định lại hướng phát triển sự nghiệp phù hợp nếu không muốn rơi vào thảm cảnh về sau - khi giọng hát, người ủng hộ anh có thể không còn. Theo VietNamNet