Taeyang (Big Bang) bị fan BTS tấn công

Taeyang bị người hâm mộ BTS tấn công bằng những bình luận thù ghét sau khi đưa ra bình luận về vị thế của Big Bang trong việc đưa Kpop ra thế giới. Trong cuộc phỏng vấn đặc biệt dịp năm mới 2025 với CNN, Taeyang và phóng viên Hanako Montgomery thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến Big Bang và Kpop. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện vô tình kích hoạt làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội.

Taeyang trở thành mục tiêu bạo lực mạng sau cuộc phỏng vấn trên CNN. Ảnh: Getty Images. Ồn ào được khơi mào bằng câu hỏi của Montgomery: “Anh và Big Bang thực sự là những người tiên phong trong việc đưa Kpop trở thành hiện tượng toàn cầu. Anh cảm thấy thế nào khi chứng kiến Kpop thực sự gây bão trên toàn thế giới?”. Taeyang đáp lại: “Rất may là chúng tôi có thể mở ra cánh cửa đến với thị trường toàn cầu cho nhiều nhóm nhạc Kpop đến sau chúng tôi. Họ có thể biểu diễn trên những sân khấu nổi tiếng thế giới. Tôi không cho rằng chúng tôi là người tiên phong trong việc đó, nhưng thật tuyệt khi thấy những nỗ lực của chúng tôi đóng góp một phần vào điều đó”. Câu trả lời này khiến Taeyang trở thành mục tiêu tấn công của người hâm mộ BTS (Army). Họ tràn vào tất cả tài khoản mạng xã hội của ca sĩ sinh năm 1988, để lại vô số bình luận chỉ trích anh, trong đó câu xuất hiện nhiều nhất là “BTS paved the way (BTS đã mở đường)”. Một số Army cho rằng Taeyang nên cảm thấy xấu hổ khi tự nhận là người tiên phong khi mà không đạt được bất kỳ thành tích nào trên thị trường Âu - Mỹ (không giải thưởng Billboard, không giải thưởng MTV, không thắng Grammy). Theo họ, Taeyang có thể lọt vào bảng xếp hạng Hot 100 của Billboard là nhờ kết hợp với Jimin (BTS) trong ca khúc VIBE.

Fan BTS tấn công Taeyang trên mạng xã hội. Tình hình trở nên căng thẳng hơn sau khi người hâm mộ Big Bang lên tiếng ủng hộ Taeyang. Họ gửi những bình luận động viên và biểu tượng trái tim màu vàng để thể hiện sự ủng hộ cho ngôi sao 8X, đồng thời lên án cách cư xử thiếu tôn trọng và trẻ con của Army. Cư dân mạng bình luận: “Những đứa trẻ này nghĩ rằng bất kỳ thần tượng nào khác có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay mà không cần Big Bang”, “Người hâm mộ của BTS thật đáng thương. Big Bang được ca ngợi là thần tượng của thần tượng. Tội nghiệp Taeyang khi bị những kẻ tâm thần tấn công”, “Các nhóm nhạc khác đã đặt nền móng cho Kpop và BTS phổ biến thể loại nhạc này”, “Big Bang đã có chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới trước BTS, thậm chí tổ chức ở sân vận động”, “Taeyang không hề nhận là người mở đường, anh ấy nói là ‘mở cửa’. Chỉ có những người hâm mộ độc hại mới có thể cố tình nhầm lẫn hai điều này”, “Thái độ này quá độc hại. Big Bang là huyền thoại”, “BTS có thể là nhóm nhạc Kpop nổi tiếng nhất thế giới, nhưng là cánh cửa được nhiều nghệ sĩ trước họ mở ra từng chút một. Ngay cả Taeyang cũng nói rằng Big Bang không phải là người tiên phong, chỉ là nỗ lực của họ đóng một phần trong việc mở ra cánh cửa đó. Anh ấy cũng tôn trọng và thừa nhận những người khác”, “Bản thân BTS cũng là người hâm mộ Big Bang và thừa nhận sức ảnh hưởng của họ”… Trong khi đó, khán giả Hàn Quốc tuyên bố sự tấn công nhắm vào Taeyang đến từ người hâm mộ quốc tế, vốn chỉ biết đến BTS mà không nắm rõ lịch sử phát triển của Kpop. “Tôi không phải fan của cả hai nhóm, nhưng tôi biết người hâm mộ ở BTS ở nước ngoài ghét Big Bang”, “Khi tôi nói, ‘Army là fandom Kpop tệ nhất từ trước đến này’. Tôi không nói quá đâu”, “Những kẻ cuồng tín Army quốc tế ảo tưởng chiếm 99% tin nhắn thù hận. Vào X và tất cả những gì bạn thấy là ‘BTS paved the way’. Những người hâm mộ quốc tế này thậm chí còn không nói được tiếng Hàn. Tất cả những gì họ làm là tình dục hóa BTS để thỏa mãn bản thân”, “Tôi không mong đợi những người hâm mộ Kpop thế hệ thứ 3 hiểu biết điều gì”, "Tôi cá là những chàng trai BTS đang vô cùng xấu hổ về chuyện này. Tôi cảm thấy tiếc cho họ. Họ không thể làm được gì vào lúc này"... là những ý kiến từ người hâm mộ Kpop bản địa. Taeyang và Jimin từng kết hợp với nhau trong ca khúc VIBE. Theo Tiền phong