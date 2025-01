Xe limousine bọc thép chống đạn của cựu Tổng thống Mỹ được bán đấu giá

Limousine tổng thống luôn là thứ gây tò mò và ít ai nghĩ đến cơ hội sở hữu, nên việc chiếc xe bọc thép của cựu Tổng thống Mỹ được mang bán đấu giá thu hút nhiều sự chú ý. Franklin D. Roosevelt là tổng thống đầu tiên dùng xe limousine bọc thép. Vào Thế chiến thứ 2, Mật vụ Mỹ đã quyết định dùng xe bọc thép để chở tổng thống Roosevelt, và truyền thống đó được giữ đến nay. Vì lý do an ninh, không nhiều người có cơ hội tiếp cận limousine bọc thép của các nguyên thủ, nhưng vào ngày 18/1 tới đây, chiếc Cadillac chống đạn của cựu Tổng thống Mỹ Clinton sẽ được công ty Mecum Kissimmee mang bán đấu giá. Chiếc limousine bọc thép Cadillac Fleetwood Brougham 1996 của cựu tổng thống Mỹ Clinton (Ảnh: Mecum Auctions). Chiếc Cadillac Fleetwood Brougham 1996 bọc thép này là một trong 3 chiếc được làm cho cựu Tổng thống Clinton. Trần xe được nới cao thêm 3 inch (khoảng 76mm), cửa bọc thép chống đạn cũng dày 3 inch. Xe được trang bị bình oxy và hệ thống chống cháy, lốp runflat và rất nhiều trang bị an toàn khác. Chiếc limousine này dài 6,9m (Ảnh: Mecum Auctions). Dưới nắp ca-pô là động cơ V8 BigBlock của Chevrolet, có thể cho công suất khoảng 450 mã lực (thông số gốc). Theo công-tơ-mét, chiếc xe này mới chỉ chạy 626 dặm (hơn 1.000km), tức là có thể nó không được dùng nhiều như hai chiếc limousine khác của cựu Tổng thống Mỹ Clinton. Trong hai chiếc còn lại, một chiếc đang được trưng bày ở Bảo tàng Clinton và chiếc kia vẫn do CIA giữ. Chính phủ Mỹ được cho là đã chi khoảng 6 triệu USD để sản xuất 3 chiếc limousine bọc thép này cho cựu Tổng thống Clinton. Hàng ghế thứ nhất dành cho tài xế (Ảnh: Mecum Auctions). Hàng thứ 2 là ghế rời, quay lưng về phía trước (Ảnh: Mecum Auctions). Hàng ghế thứ 3 có dạng băng liền, bọc da (Ảnh: Mecum Auctions). Giá là vấn đề khó xác định đối với xe tổng thống. Nhà đấu giá Mecum thậm chí không niêm yết giá của chiếc Cadillac này trên website.