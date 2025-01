Hà Nội có thêm 2 trường THPT chuyên

THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây trở thành trường THPT chuyên trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội, nâng tổng số có 4 trường chuyên trên toàn thành phố. Quyết định được UBND TP Hà Nội ký trong sáng nay (ngày 15/1). Theo quyết định, THPT chuyên Chu Văn An (quận Tây Hồ) và THPT Sơn Tây (thị xã Sơn Tây) được tổ chức và hoạt động tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT. Trường sẽ chịu chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở GD&ĐT và các cơ quan khác có liên quan. Trước đó, hai là trường này là trường công lập có lớp chuyên, tuyển sinh cả hệ thường (hệ không chuyên) và hệ chuyên. Khi chuyển thành trường chuyên, cả hai sẽ không được tiếp tục tuyển sinh hệ không chuyên, bắt đầu từ năm học 2025-2026. Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, việc xây dựng hai trường Chu Văn An và Sơn Tây thành trường THPT chuyên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu cho Thủ đô. Học sinh trường Chu Văn An. (Ảnh: Nhà trường) Như vậy với với quyết định trên, Hà Nội hiện có 4 trường THPT chuyên, gồm: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT chuyên Chu Văn An, THPT chuyên Sơn Tây, trở thành địa phương có nhiều trường chuyên nhất cả nước. Năm học 2024-2025, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của 4 trường chuyên này là hơn 2.000 chỉ tiêu, trong đó số thí sinh đăng ký dự thi là hơn 11.000. Ngoài các điều kiện cơ bản, học sinh muốn đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT chuyên phải có xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên; xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.