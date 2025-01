Những điểm đặc biệt trong lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump

Vào lúc 11h30 trưa 20/1 (theo giờ Mỹ tức 23h30 đêm 20/1 theo giờ Việt Nam), lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chính thức diễn ra. Thời điểm chuyển giao quyền lực Theo hãng tin CBS News, lễ tuyên thệ nhậm chức đánh dấu việc chuyển giao quyền lực hành pháp chính thức từ chính quyền của Tổng thống Joe Biden sang chính quyền mới của ông Donald Trump. Ông Trump cùng đệ nhất phu nhân Melania trong lễ diễu hành trước thềm lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ năm 2017 (Ảnh: AFP). Tu chính Án thứ 20 nêu rõ, nhiệm kỳ Tổng thống kéo dài 4 năm sẽ kết thúc vào giữa trưa 20/1 và Tổng thống đắc cử sẽ tuyên thệ nhậm chức không lâu sau đó. Việc lên kế hoạch cho lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống và Phó Tổng thống đắc cử sẽ do Ủy ban chung về Lễ Tuyên thệ Nhậm chức do Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bang Minnesota Amy Klobuchar đứng đầu lên kế hoạch. Các nghi thức chính tại buổi lễ bao gồm: Nghi thức diễu hành từ Nhà Trắng tới Đồi Capitol; Phó Tổng thống tuyên thệ nhậm chức; Tổng thống tuyên thệ nhậm chức; phát biểu nhậm chức của Tổng thống nhiệm kỳ mới; Tổng thống và Phó Tổng thống nhiệm kỳ cũ từ nhiệm. Sau đó, Tổng thống mới nhậm chức sẽ tham gia lễ ký kết các quyết định bổ nhiệm, biên bản ghi nhớ, công bố và ban hành các sắc lệnh hành pháp. Tiếp đó, Tổng thống và Phó Tổng thống cùng duyệt đội danh dự đồng thời tham gia lễ diễu hành tại nhà thi đấu trong nhà Capital One Arena tại thủ đô Washington thay vì buổi lễ ngoài trời do thời tiết giá lạnh. Chi tiết nghi thức Theo CBS News, lễ tuyên thệ nhậm chức sẽ bắt đầu vào lúc 11h30 sáng 20/1 và ông Trump sẽ chính thức trở thành Tổng thống mới của nước Mỹ vào khoảng 12h trưa cùng ngày. Ban đầu, buổi lễ dự định được tổ chức tại khu vực West Front ở Đồi Capitol. Song Tổng thống đắc cử Trump đã quyết định dời địa điểm diễn ra buổi lễ vào trong nhà dưới mái vòm Rotunda bên trong Tòa nhà Quốc hội Mỹ do thời tiết giá lạnh ở thủ đô Washington. Ông Trump thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức hồi năm 2017 (Ảnh: AFP). Dù không có quy định cụ thể về thời gian diễn ra lễ tuyên thệ nhậm chức, song nghi thức này thường kéo dài khoảng một giờ vào thời điểm ông Trump nhậm chức trong nhiệm kỳ đầu năm 2017 và ông Biden nhậm chức năm 2021. Theo Ủy ban Tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump và Phó Tổng thống đắc cử JD Vance, buổi lễ sẽ mở màn bằng khúc nhạc dạo đầu do Dàn nhạc Đại học Nebraska - Lincoln biểu diễn và bản nhạc The President's Own do ban nhạc Thủy quân Lục chiến Mỹ biểu diễn. Tiếp đó, Thượng nghị sĩ Klobuchar sẽ tuyên bố buổi lễ chính thức bắt đầu. Tổng Giám mục New York Timothy Cardinal Dolan và Mục sư Franklin Graham sẽ đọc lời cầu nguyện. Sau đó ca sĩ Opera nổi tiếng Christopher Macchio sẽ trình bày ca khúc Oh, America! Tiếp đến, Thẩm phán Tòa án Tối cao Brett Kavanaugh sẽ chứng kiến nghi thức tuyên thệ nhậm chức của Phó Tổng thống JD Vance. Ông Kavanaugh được ông Trump bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án Tối cao vào năm 2018 sau khi thẩm phán Anthony Kennedy nghỉ hưu. Sau đó, ca sĩ nhạc đồng quê Carrie Underwood cùng dàn đồng ca của Lục quân Mỹ và Câu lạc bộ Glee thuộc Học viện Hải quân Mỹ biểu diễn ca khúc America the Beautiful. Tiếp đó, Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts sẽ chứng kiến nghi thức tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Câu lạc bộ Glee thuộc Học viện Hải quân Mỹ sẽ biểu diễn bài The Battle Hymn of the Republic trước khi ông Trump có bài phát biểu nhậm chức. Buổi lễ kết thúc bằng nghi thức chúc phúc từ Giáo sĩ Do Thái Ari Berman, Chủ tịch Đại học Yeshiva; Nhà lãnh đạo tinh thần Husham Al-Husainy thuộc Trung tâm Giáo dục Hồi giáo Karbalaa; Mục sư Lorenzo Sewell tại Nhà thờ 180 Church Detroit; và Đức cha Frank Mann tại Giáo phận Nhà thờ Công giáo La Mã ở Brooklyn.