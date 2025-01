Sắm tết thời công nghệ

Còn hơn nửa tháng là tết. Mọi năm, giờ này tôi đang lo sốt vó với áp lực sắm tết, chuẩn bị tết, quà cáp cho nơi này, nơi khác. Còn hơn nửa tháng là tết. Đây cũng là thời điểm công việc cơ quan tất bật nên tôi chẳng có thời gian mua sắm. Trước đây, cứ gần tết thì phải tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc chị em trong phòng choàng gánh việc, thay phiên nhau mỗi người được về sớm 1 ngày trong tuần để “chạy show” mua sắm ở mấy cửa hàng quen. Thế nhưng bây giờ đã khác. Chỉ trong 1 buổi trưa ngồi bấm điện thoại lướt Facebook, TikTok, Shopee, Lazada, tôi đã bỏ vào giỏ hàng được kha khá thứ: bánh mứt, hạt khô, lạp xưởng, măng khô, miến dong cho tới… giấy tiền vàng mã. Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock Các thứ trước đây phải sờ tận tay, ngắm tận mắt mới dám mua như: đồ trang trí, quần áo mới cho cả nhà thì nay tôi canh live stream của những shop quen để chọn mẫu, sau đó nhắn tin cho chủ shop nhờ gửi thêm hình ảnh, tư vấn kích cỡ, chất liệu. Giá cả thì có sẵn, khỏi trả mất thì giờ. Năm nay, các chủ vườn nghe nói cũng lên mạng bán hoa, trái cây nên tôi cũng định mua qua mạng luôn cho khỏe, đỡ cảnh chen chúc ngoài đường, kẹt xe, đùm túm bị bọc, về tới nhà đã mồ hôi mồ kê nhễ nhại rồi đổ quạu nhằn chồng, mắng con. Tính toán đâu đó xong xuôi, duy chỉ có 1 thứ tôi còn lấn cấn, cũng là nhiệm vụ khó khăn nhất mỗi khi sắm tết: mua quần áo mới cho ba mẹ chồng. Năm nay mẹ chồng tôi đã gần 80 tuổi mà vẫn tự tay giặt quần áo, không giặt máy, cũng không chịu cho người giúp việc giặt là biết bà kỹ tính cỡ nào. Quần áo bà soi tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ. Dù không yêu cầu đồ mắc tiền, nhưng màu sắc, chất liệu phải thật ưng thì bà mới mặc, không là cất luôn trong tủ. Hồi bà còn khỏe, các chị chồng tôi hay chở mẹ đi chọn mua hoặc đến nhà may quen đặt may. Từ ngày chân yếu, bà không muốn đi, cũng tuyên bố là “quần áo mẹ mặc từ giờ tới chết cũng chưa hết, các con không phải mua gì nữa”. Thế nhưng, tâm lý ngày tết ai chẳng vui khi có quần áo mới. Nghĩ vậy, tôi nhờ bạn bè giới thiệu vài shop bán quần áo người già rồi chọn mẫu, thử gửi qua Zalo cho mẹ chồng. Tôi nghĩ mình chỉ gửi cầu may thế thôi, chứ chờ cuối tuần sang thăm mới mở trên điện thoại cho bà xem. Thật không ngờ, hôm gặp mẹ, tôi vừa mở miệng đề cập tới mấy cái hình đã gửi thì mẹ chồng nói: “Cái đường link con gửi, mẹ bấm vào thì thấy họ “chiếu phim” (live stream) mấy mẫu đồ mặc ở nhà cũng gọn gàng, nhã nhặn. Ba con khen đẹp”. Nghe mẹ mở lời, thừa thắng xông lên, tôi thuyết phục mẹ thử đặt 1 bộ ưng ý nhất. Nếu hàng giao mà đẹp thì ta lại mua thêm. Kế hoạch thành công ngoài dự tính. 2 ngày sau, hàng giao tận nhà. Mẹ mặc thử và được ba khen đẹp. Vậy là mẹ bỗng đâm dễ tính, hào hứng đặt thêm 3 bộ nữa. Bà còn ngỏ ý hỏi tôi những nơi có thể sắm đồ cho ba chồng. Rõ ràng, không chỉ người trẻ mà người lớn tuổi cũng rất mở lòng với chuyện sắm tết online, nhất là khi sức khỏe khiến họ khó có thể la cà dạo chợ như thời trẻ. Còn hơn nửa tháng là tết. Mọi năm, giờ này tôi đang lo sốt vó với áp lực sắm tết, chuẩn bị tết, quà cáp cho nơi này, nơi khác. Năm nay, nhờ công nghệ, tôi đã khỏe hơn rất nhiều. Chợ tết vẫn là ký ức ấm áp, vui vẻ của chúng tôi ngày thơ ấu. Nhưng mỗi thời mỗi khác. Giờ đây, sắm tết online cũng rất nhiều cái hay. Sau khi sắm đủ, tôi có thể đưa con đi chơi chợ tết để chụp hình, vui chơi, mua vài thứ nhẹ nhàng. Tôi tin những buổi chợ tết như vậy cũng sẽ là kỷ niệm đáng nhớ cho bọn trẻ. Thiên Thanh