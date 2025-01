Cận Tết, tài khoản của nhiều sinh viên sư phạm ở TP.HCM nhận cả trăm triệu đồng

Hàng trăm sinh viên sư phạm được nhà trường chuyển vào tài khoản hơn 127 triệu đồng, là tiền hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt theo Nghị định 116/2020. Ngày 17/1, nhiều sinh viên đang theo học các ngành sư phạm tại TP.HCM cho biết vừa nhận được tiền hỗ trợ sinh hoạt phí do cơ sở đào tạo hoàn trả vào tài khoản cá nhân. Tin nhắn sinh viên nhận chuyển khoản từ nhà trường. Theo đó, mỗi sinh viên nhận được tổng số tiền hơn 127 triệu đồng, là sinh hoạt phí của 35 tháng, tính từ học kỳ 1 của năm học 2021-2022 đến hết học kỳ 1 của năm học 2024-2025. Mỗi tháng tương ứng 3,63 triệu đồng/em. Chính sách hỗ trợ này được thực hiện theo Nghị định 116/2020 của Chính phủ về việc hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm ở diện đào tạo theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng. Đợt nhận tiền hỗ trợ này có hơn 600 sinh viên sư phạm đang theo học hai trường là Trường ĐH Sài Gòn và Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Đây là những sinh viên trúng tuyển ĐH năm 2021 và là khóa đầu tiên áp dụng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 116/2020 của Chính phủ. Số tiền chuyển gồm hai khoản là tiền học phí và tiền sinh hoạt phí của 35 tháng (7 học kỳ) mà sinh viên khóa tuyển sinh năm 2021 đã học ở diện đào tạo theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng. Em Mai Anh Thi (sinh viên năm 4, ngành Giáo dục tiểu học, trường ĐH Sài Gòn) cho biết, ngay khi nhận được thông báo thì sáng sớm nay (ngày 10/1), em đã lên trường ký xác nhận số tài khoản và số tiền sẽ nhận. Số tiền Mai Thi nhận được trong đợt này là hơn 127 triệu đồng. Đây là tiền hỗ trợ sinh hoạt phí của 35 tháng qua, mỗi tháng 3,63 triệu đồng. Gia đình ở Đồng Nai, học xong lớp 12, Mai Thi trúng tuyển vào một số trường ĐH khác nhưng mức học phí quá lớn nên em đăng ký vào sư phạm để được miễn học phí và được hỗ trợ sinh hoạt phí. Khi nhập học, em đã làm hồ sơ để hưởng chính sách hỗ trợ theo diện đào tạo thuộc phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng của địa phương. Thời điểm đó, em có tạm ứng tiền để đóng học phí cho 3 học kỳ với khoảng hơn chục triệu đồng nhưng sau đó không phải đóng nữa. Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM cho hay, vừa qua Sở đã hoàn tất hồ sơ và chuyển tiền cho hai trường là trường ĐH Sài Gòn và trường ĐH Sư phạm TP.HCM, với hơn 600 sinh viên. Trong đó, có hơn 500 em đang học trường ĐH Sài Gòn. Số tiền sở chuyển gồm hai khoản là tiền học phí và tiền sinh hoạt phí của 35 tháng (7 học kỳ) mà sinh viên khóa tuyển sinh năm 2021 đã học ở diện đào tạo theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng. Tiền học phí trả về cơ sở đào tạo, còn tiền sinh hoạt phí sẽ được hai trường hoàn trả lại cho sinh viên theo đúng quy định ở Nghị định 116/2020 của Chính phủ. Về lý do chậm chuyển tiền gần 4 năm, ông Hồ Tấn Minh cho biết, năm 2021 là khóa sinh viên đầu tiên được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 116/2020. Tuy nhiên, thời điểm đó bị ảnh hưởng lớn từ dịch COVID-19 nên công tác triển khai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về pháp lý, giải quyết hồ sơ… Do đó, sau thời gian dịch và khi được UBND TP.HCM phê duyệt kế hoạch triển khai, sở đã hoàn tất hồ sơ trước 31/12/2024 vừa qua để chuyển tiền về cơ sở đào tạo. Tuệ Lâm