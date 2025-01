Thiên An 4 năm làm mẹ đơn thân, vừa làm việc 20 tiếng/ngày vừa chăm con

Từ hot girl đóng MV ca nhạc, Thiên An vượt qua biến cố ở tuổi 23 khi làm mẹ đơn thân, nỗ lực phát triển sự nghiệp diễn xuất, cân bằng việc nuôi dạy con gái và chăm sóc bản thân. Thiên An sinh năm 1998 tại Bình Dương. Cô được công chúng biết đến qua vai trò người mẫu trong các MV ca nhạc triệu view của bộ đôi ca sĩ Jack và K-ICM như Sóng gió, Bạc phận. Những sản phẩm âm nhạc này đã tạo cơ duyên giữa cô và Jack. Năm 2021, ở tuổi 23, cuộc đời Thiên An có bước ngoặt lớn khi cô công khai việc sinh con và chia tay với Jack. Đây là giai đoạn đầy thử thách khi cô phải đối mặt với áp lực dư luận và những khó khăn của việc làm mẹ đơn thân. Bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất Không để những biến cố cuộc đời cản bước, ngay từ khi con gái chưa tròn 1 tuổi, Thiên An bắt đầu con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Cô tham gia nhiều dự án phim ảnh như Mưu kế thượng lưu, Trên cả tình thân. Thời gian quay Mưu kế thượng lưu, dù phải xa con nhưng cô vẫn cố gắng vượt qua. Diễn viên Kiều Trinh - người từng hợp tác với Thiên An chia sẻ: "Tôi thương cô ấy vất vả, dành nhiều thiện cảm vì trạc tuổi con gái tôi nhưng một mình nuôi con". Năm 2024 đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp khi Thiên An đảm nhận vai chính Mỹ Kim trong phim điện ảnh Linh Miêu - Quỷ nhập tràng. Trong phim, cô vào vai nàng dâu chịu nhiều chèn ép trong gia đình chồng gia thế vào thập niên 1960. Nhiều khán giả nhận ra sự tương đồng giữa số phận Mỹ Kim và cuộc đời thực của Thiên An. Khán giả nhận ra sự tương đồng giữa số phận Mỹ Kim và cuộc đời thực của Thiên An. Thiên An gây ấn tượng trong phim "Linh miêu - Quỷ nhập tràng": Nói về vai diễn này, Thiên An chia sẻ: "Vai Mỹ Kim trong phim có những nét tương đồng với tôi ở ngoài đời, đều là những phụ nữ hết lòng bảo vệ người mình thương yêu. Tuy nhiên với tôi, có nhiều cách để mình thể hiện tình cảm dành cho người thân, không nhất thiết phải lấy nỗi đau của người khác để thực hiện mục đích riêng". Nỗ lực cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống Để duy trì cuộc sống và nuôi dạy con gái, Thiên An làm việc không ngừng nghỉ. Cô tâm sự: "Tôi phải làm việc với tần suất dày đặc hơn, có những ngày làm việc từ 16-20 tiếng để kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi con nhỏ". Ngoài đóng phim, cô còn làm người mẫu quảng cáo, đại diện thương hiệu thời trang, mỹ phẩm và thử sức với livestream bán hàng. So với trước đây, sự nghiệp của Thiên An phát triển hơn nhiều, cô đắt show và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Dù bận rộn với công việc, Thiên An luôn đặt con gái lên hàng đầu. Khi quay phim ở Huế, cô từng đặt vé máy bay đón con đến phim trường ở cùng 1 tuần. Bé Sol, con gái của Thiên An, nay gần 4 tuổi, là động lực lớn cho cô trong công việc. Thiên An tâm sự về con gái: "Bé Sol là chỗ dựa tinh thần và động lực để tôi cố gắng trong công việc". Cô kể rằng bé Sol rất tình cảm, thường nói thích chăm sóc mẹ, massage cho mẹ, phụ mẹ quét nhà và giặt đồ. "Có con gái là hạnh phúc như vậy", cô bày tỏ. Phát triển bản thân và định hướng tương lai Ở tuổi 27, Thiên An đạt được nhiều thành tựu khi đã nhận bằng tốt nghiệp đại học sau thời gian bảo lưu và theo học thêm về kỹ thuật diễn xuất. Cô cũng chăm chỉ tập yoga, pilates để duy trì vóc dáng và sức khỏe. "Tôi tận hưởng, hài lòng với cuộc sống hiện tại khi vừa có thể nỗ lực cho sự nghiệp và cũng có gia đình ở bên, mọi thứ rất hài hòa. Tôi cũng biết yêu thương bản thân hơn, chăm sóc cho ngoại hình nên được dạo gần đây khán giả khen xinh đẹp hơn", cô chia sẻ. Về định hướng sự nghiệp, Thiên An khẳng định: "Tôi vẫn là tân binh của màn ảnh nên khi cơ hội đến, tôi sẵn sàng nắm bắt để chứng minh nỗ lực của mình. Mong rằng những gì tôi thể hiện sẽ xứng đáng với những điều tôi nhận lại". Gần đây, khi bị cuốn vào những ồn ào liên quan đến bạn trai cũ, Thiên An khẳng định sẽ nhờ đến pháp luật để xử lý những thông tin sai sự thật. Người đẹp muốn tránh xa thị phi, tập trung làm việc để nuôi con. Lê Tiến Ảnh: Tư liệu