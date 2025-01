Kẻ đánh cô gái sau va chạm giao thông ở TP.HCM lãnh 1 năm tù

Bùi Thanh Khoa - kẻ hành hung cô gái trên đường Khánh Hội, Quận 4, vào tháng 12/2024 - lãnh 1 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Ngày 20/1, TAND Quận 4 (TP.HCM) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bùi Thanh Khoa (40 tuổi, thường trú Quận 10, hiện ngụ huyện Nhà Bè) 1 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Bùi Thanh Khoa hành hung một cô gái trên đường Khánh Hội, Quận 4, vào tháng 12/2024. Bùi Thanh Khoa tại phiên toà. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, bất chấp pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của người khác. Ngoài ra, hành vi này còn gây ảnh hưởng đến trật tự giao thông tại địa phương, tuy nhiên chưa đến mức phải xử lý hình sự về các hành vi khác. Trong quá trình xét xử, HĐXX xác định bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Về các tình tiết giảm nhẹ, bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, và đã thành khẩn khai báo. Theo cáo trạng, vào sáng ngày 9/12/2024, chị Q.T.T.A điều khiển xe máy từ hướng Quận 7 về Quận 4. Khi lưu thông, chị A. đã vượt qua đầu xe của bị cáo Bùi Thanh Khoa nhưng không xảy ra va chạm. Đến trước nhà số 120-122 Khánh Hội, Quận 4, chị A. vượt lên phía bên trái xe của Khoa. Lúc này, Khoa điều khiển xe ép chị A. vào dải phân cách giữa đường. Khi chị A. dừng xe lại, Khoa lập tức tiến đến, dùng tay đánh liên tiếp vào mặt chị A. Sau đó, khi chị ngã vào dải phân cách, Khoa còn dùng cùi chỏ đánh vào đầu chị A., nhưng may mắn không trúng. Vụ việc chỉ dừng lại khi có người dân can ngăn. Chị A. sau đó được đưa đến Bệnh viện Quận 4 để cấp cứu và làm đơn trình báo tại Công an phường. Theo kết luận giám định, chị A. bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 1%. Tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bùi Thanh Khoa khai nhận do buồn chuyện gia đình nên khi thấy chị A. vượt xe, bị cáo đã tức giận, ép xe, chặn đường và hành hung chị A.