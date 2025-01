Đại tá Nguyễn Quốc Toản làm Chánh Văn phòng Bộ Công an

Từ ngày 20/1, Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, được điều động giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an. Chiều 20/1, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ của Văn phòng Bộ Công an. Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Quốc Toản (47 tuổi), Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an từ ngày 20/1. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định Đại tá Nguyễn Quốc Toản được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đánh giá là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có kinh nghiệm công tác, có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành. Theo Thượng tướng, việc điều động Đại tá Nguyễn Quốc Toản đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an thể hiện sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với cá nhân Đại tá Toản, đồng thời cũng là niềm vui, niềm vinh dự, trách nhiệm nặng nề đối với tân Chánh Văn phòng Bộ Công an. Đại tá Nguyễn Quốc Toản phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Bộ Công an). Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Nguyễn Quốc Toản gửi lời cảm ơn tới Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang, các ban ngành của tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo, phối hợp giúp đỡ trong thời gian ông làm Giám đốc Công an tỉnh. Đại tá Toản cũng cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ, những người đồng chí, đồng đội đã luôn có sự đồng hành, giúp đỡ, ủng hộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tân Chánh Văn phòng Bộ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Bộ; sự đoàn kết, phối hợp giúp đỡ của các lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Bộ; sự giúp đỡ, phối hợp của các cơ quan, các đơn vị giúp Văn phòng Bộ thực hiện tốt nhiệm vụ, đặc biệt trong việc tham mưu lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo, điều hành lực lượng Công an nhân dân thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Đại tá Nguyễn Quốc Toản quê TP Hải Phòng. Tháng 3/2021, Đại tá Toản được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang. Thời điểm đó, ông là giám đốc công an tỉnh trẻ nhất nước.