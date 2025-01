Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng lĩnh 2 năm 6 tháng tù treo

HĐXX tuyên phạt bị cáo Mai Tiến Dũng 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh. Chiều 20/1, HĐXX Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên án 10 bị cáo trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh. Trước khi tuyên án, HĐXX cho biết, trong phiên tòa chiều nay, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và bị cáo Nguyễn Hồng Giang, cựu Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ, xin vắng mặt. Với tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Mai Tiến Dũng 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo Nguyễn Hồng Giang, cựu Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ, lĩnh án 24 tháng tù treo. Bị cáo Trần Bích Ngọc, cựu Vụ trưởng Vụ I, Văn phòng Chính phủ, bị tuyên phạt 14 tháng 21 ngày tù (đã chấp hành xong án phạt). Bị cáo Mai Tiến Dũng tại toà. HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Cao Trí, cựu Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, Chủ tịch Công ty Đầu tư và Giáo dục Văn Lang, 3 năm tù về tội Đưa hối lộ. Về tội Nhận hối lộ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng mức án 5 năm 6 tháng tù; bị cáo Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng lĩnh 6 năm 6 tháng. Bị cáo Lê Quốc Khanh, cựu Thanh tra Chính phủ nhận 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Hoàng Xuân Văn, cựu Thanh tra Chính phủ bị tuyên phạt 3 năm tù. Bị cáo Nguyễn Nho Định, cựu Thanh tra Chính phủ bị tuyên phạt 2 năm tù; bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh, cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng nhận mức án 3 năm tù. HĐXX đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, làm mất niềm tin, uy tín của Đảng và các cấp chính quyền, gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, ảnh hưởng việc huy động các nguồn lực cho sự phát triển của địa phương và đất nước, gây bức xúc trong dư luận. Hành vi phạm tội của các bị cáo thể hiện sự suy thoái, băng hoại về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ. Do đó, việc đưa các bị cáo ra xét xử, áp dụng hình phạt nghiêm khắc tương xứng với mức độ, hành vi phạm tội là cần thiết nhằm xử lý nghiêm các cá nhân có hành vi đi ngược với lợi ích của Nhà nước và Nhân dân để đấu tranh, phòng ngừa tội phạm nói chung. Tuy nhiên, HĐXX cũng xem xét tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo khi lượng hình. Theo cáo trạng, năm 2010, Công ty Sài Gòn Đại Ninh được thực hiện dự án Đại Ninh tại Lâm Đồng. Do xác định có vi phạm pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng nên Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận kiến nghị chấm dứt hoạt động, thu hồi đất tại dự án Đại Ninh thuộc Công ty Sài Gòn Đại Ninh theo quy định pháp luật. Biết việc này, ông Nguyễn Cao Trí đã thỏa thuận mua lại dự án Đại Ninh. Sau đó, bị cáo đã lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với các cá nhân thực hiện hành vi thay đổi, điều chỉnh trái pháp luật, quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Nhằm đạt được mục đích của mình, Nguyễn Cao Trí đã nhiều lần đưa hối lộ với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng cho các bị cáo tại Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng liên quan đến dự án Đại Ninh. Trong đó, bị cáo Trí đưa tổng số tiền 750 triệu đồng cho các bị cáo là thành viên Tổ công tác thuộc Thanh tra Chính phủ; 5 lần đưa hối lộ tổng số tiền 2,1 tỷ đồng cho Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và 7 lần đưa hối lộ tổng số tiền 4,2 tỷ đồng cho Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Đối với bị cáo Mai Tiến Dũng, Viện kiểm sát xác định, mặc dù bị cáo này không phụ trách lĩnh vực thanh tra, giải quyết đơn thư nhưng do có mối quan hệ, quen biết với Nguyễn Cao Trí nên đã nhận đơn kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh từ Trí. Sau đó, ông Dũng "bút phê" và chỉ đạo cấp dưới tham mưu, xin ý kiến và truyền đạt ý kiến của lãnh đạo về việc chuyển đơn trái quy định pháp luật. Bị cáo Mai Tiến Dũng được Trí biếu 200 triệu đồng. Minh Tuệ