Giao dịch rút tiền mặt tại các máy ATM giảm mạnh

Như tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), ông Linh Đức Hoàng, Trưởng ban khách hàng cá nhân, cho hay thời gian qua Agribank đã phát triển phân khúc ngân hàng bán lẻ với gần 20 triệu khách hàng có tài khoản tiền gửi thanh toán, gần 17 triệu khách hàng sử dụng thẻ ATM, gần 15 triệu khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán qua kênh Agribank E-Mobile Banking, Internet Banking, SMS Banking…

Số lượng khách hàng là hộ gia đình, cá nhân ở khu vực nông nghiệp nông thôn chiếm tỉ lệ gần 80% trên tổng số khách hàng của Agribank. Đây là đối tượng khách hàng truyền thống trong huy động vốn và đầu tư tín dụng, đồng thời là khách hàng tiềm năng để phát triển dịch vụ thanh toán qua kênh điện tử. Tuy nhiên, vẫn còn tâm lý ngại chuyển đổi của người dân khi tiếp cận với các hình thức thanh toán hiện đại, sự lo ngại về an ninh an toàn khi sử dụng các phương thức thanh toán trực tuyến…

"Tội phạm công nghệ cao ngày càng tăng, thủ đoạn ngày càng tinh vi, lợi dụng thông tin của khách hàng để thực hiện các hành vi lừa đảo, gian lận trên tài khoản của khách hàng nên không ít khách hàng còn e ngại khi thực hiện các giao dịch thanh toán điện tử" - ông Linh Đức Hoàng nói.

Thực tế vẫn nỗi lo bảo mật, an toàn trong thanh toán điện tử cũng được TS Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, đề cập tại diễn đàn bởi chưa bao giờ vấn đề an ninh mạng, tội phạm tài chính tăng nhanh và nhiều như thời gian qua. Xu hướng này đòi hỏi các ngân hàng cần tăng cường biện pháp bảo mật, an toàn để tạo sự yên tâm cho người dùng.

(Theo Người Lao Động)