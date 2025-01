'Thủ phủ' đồ Tết TPHCM rực rỡ sắc đỏ trước thềm Tết Nguyên đán 2025

Tết Nguyên đán cận kề, hai bên đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5, TPHCM) như được "thay áo" với hàng ngàn sản phẩm trang trí Tết được bày bán, người đến mua tấp nập. Vào những ngày này, hàng trăm tiểu thương ở hai bên đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5, TPHCM) bày bán hàng hóa ngợp trời với nhiều mặt hàng trang trí Tết mang sắc đỏ, vàng biểu hiện cho năm mới may mắn, phát tài và nhà nhà được no ấm. Các loại hàng trang trí Tết truyền thống như đèn lồng, bao lì xì, câu đối đỏ, bánh chưng, dưa hấu giả... được bày bán khắp con đường để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân với giá từ 20.000 đồng đến vài trăm nghìn/món. Hàng ngàn sản phẩm được làm tinh xảo, đẹp mắt,… được bày bán dày đặc khiến nhiều người đi ngang qua đường Hải Thượng Lãn Ông bị thu hút bởi các loại đồ trang trí Tết, liền tấp xe vào lề để chọn mua hàng. Năm Ất Tỵ 2025 có nhiều hình ảnh của các chú rắn may mắn xuất hiện khắp nơi trên các mặt hàng trang trí. Linh vật rắn của năm có vô vàn kiểu dáng đáng yêu và ngộ nghĩnh mang màu vàng hoặc đỏ biểu hiện cho sự may mắn. Theo ghi nhận của phóng viên, giá các mặt hàng tại đây đều không tăng so với mọi năm. Các cành mai, đào có giá từ 10.000 - 15.000 đồng/cành; dây pháo trang trí khoảng 120.000 đồng/dây. Sản phẩm bao lì xì được bày bán tại phố đồ Tết có nhiều mẫu mã đa dạng, từ loại bình dân cho đến cao cấp, giá từ 10.000 đến 50.000 đồng/tập. Bên cạnh các mặt hàng trang trí Tết đại trà từ Việt Nam và Trung Quốc được nhập về, các tiểu thương còn tự tay làm ra nhiều sản phẩm thủ công có giá trị cao lên đến 500.000 đồng để khách hàng có thể thoải mái lựa chọn. "Tranh thủ sau giờ làm việc tôi ghé sang đây để sắm đồ trang trí Tết cho gia đình. Cứ vào dịp này tôi lại thấy nôn nao, háo hức mua đồ về trang trí cho nhà mình. Tôi thấy mỗi năm các gian hàng đều bày bán rất nhiều mặt hàng đẹp mắt nhưng giá cả lại vô cùng phải chăng", ông Minh Nghĩa (50 tuổi) nói. "Tôi đến tìm mua một vài dây treo Tết để trang trí cho cành mai ở nhà mình trong dịp Xuân này. Giá cả ở đây khá hợp lý. Không khí tại con đường nhộn nhịp khiến tôi cảm thấy Tết đang đến rất gần", bà Nguyễn Thị Hòa (53 tuổi) nói. Không chỉ có người đến mua hàng, mà nhiều bạn trẻ còn đến tham quan, chụp ảnh, tạo cho nơi đây một không khí náo nhiệt. Không khí trên con đường Hải Thượng Lãn Ông khiến người dân cảm giác như được đón Tết sớm nhất so với bất cứ khu vực nào của thành phố. Không khí ở tuyến đường này nhộn nhịp ngay từ sáng sớm cho đến tối muộn. Càng về chiều, lượng khách đổ về phố đồ Tết để mua sắm ngày càng nhiều. Con đường Hải Thượng Lãn Ông dài hơn 500m vào những ngày cận Tết bày bán nhiều sản phẩm trang trí từ 6h đến hơn 22h, phục vụ cho nhu cầu mua sắm trang trí nhà cửa ngày Tết của người dân.