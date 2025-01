Chính thức chuyển giao bắt buộc GPBank và DongA Bank

Sau khi được chuyển giao bắt buộc, GPBank và DongA Bank sẽ là các ngân hàng thương mại TNHH một thành viên do VPBank và HDBank sở hữu 100% vốn điều lệ. Ngày 17/1, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức lễ công bố quyết định chuyển giao bắt buộc Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank) cho Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng (VPBank) và Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DongA Bank) cho Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank). Sau khi được chuyển giao bắt buộc, GPBank và DongA Bank sẽ là các ngân hàng thương mại TNHH một thành viên do VPBank và HDBank sở hữu 100% vốn điều lệ. Dưới sự quản lý của VPBank, HDBank trong vai trò chủ sở hữu, mọi quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền, của khách hàng tại GPBank, DongA Bank tiếp tục được bảo đảm theo đúng thỏa thuận và quy định của pháp luật. VPBank, HDBank là những ngân hàng thương mại cổ phần có đủ năng lực, kinh nghiệm và nền tảng vững chắc để tổ chức thực hiện thành công các phương án chuyển giao bắt buộc. Đồng thời, với cơ chế được áp dụng theo các quy định của pháp luật, việc nhận chuyển giao bắt buộc cũng là cơ hội để VPBank, HDBank mở rộng hoạt động, triển khai các mô hình kinh doanh mới, hiện đại. Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng chúc mừng các ngân hàng nhận và được chuyển giao bắt buộc. Ảnh: Mai Phương. Về phía VPBank, nhà băng này cho biết sẽ góp vốn vào GPBank trong thời gian thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc để GPBank có thêm nguồn lực tài chính, phát triển kinh doanh, cải thiện kết quả hoạt động; tổng mức vốn góp không vượt quá 20% vốn điều lệ của VPBank. “Việc góp vốn sẽ được ngân hàng cân nhắc kỹ lưỡng và xin ý kiến ĐHĐCĐ để vừa đảm bảo an toàn vốn vừa đảm bảo lợi ích của cổ đông. Bên cạnh đó, VPBank sẽ chuyển giao kinh nghiệm, kiến thức để hỗ trợ quá trình tái cấu trúc GPBank theo phương án chuyển giao bắt buộc”, VPBank cho hay. Phía Ngân hàng HDBank thì khẳng định DongA Bank vẫn là pháp nhân độc lập, không hợp nhất báo cáo tài chính vào HDBank. DongA Bank được quản lý và hỗ trợ từ HDBank để dần phục hồi hoạt động và cải thiện tình hình tài chính. DongA Bank và HDBank sẽ được áp dụng các cơ chế chính sách hỗ trợ từ NHNN để đảm bảo quá trình chuyển giao bắt buộc hiệu quả. HDBank có kinh nghiệm triển khai thành công một số dự án tái cấu trúc, M&A an toàn, hiệu quả, mang lại sự ổn định và phát triển cho các bên tham gia. HDBank sẽ tập trung nguồn lực, kinh nghiệm tái cấu trúc để đồng hành và hỗ trợ DongA Bank củng cố hoạt động, khắc phục tồn tại, hướng tới mục tiêu xây dựng DongA Bank trở thành ngân hàng có tài chính lành mạnh, an toàn và phát triển bền vững. VPBank và HDBank là những ngân hàng có vị thế chủ đạo trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, có tiềm lực tài chính vững mạnh. Việc chuyển giao bắt buộc GPBank cho VPBank và DongA Bank cho HDBank được kỳ vọng sẽ giúp phục hồi hai ngân hàng này, đồng thời đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông và cán bộ công nhân viên của hai ngân hàng tiếp nhận chuyển giao. Chuyển giao bắt buộc là một trong các phương án để cơ cấu lại các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được quy định tại Luật các tổ chức tín dụng. Đây là một trong những giải pháp nhằm góp phần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh tài chính tiền tệ quốc gia, ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Vấn đề này được các cấp có thẩm quyền quan tâm, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt. NHNN đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và các cơ quan liên quan để chỉ đạo các ngân hàng xây dựng phương án chuyển giao bắt buộc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng các quy định của pháp luật.