'Bác sĩ Tiktok' Mr Lee vừa bị bắt vì xúc phạm CEO thẩm mỹ viện là ai?

Trương Thanh Tịnh (Mr Lee) nổi tiếng trên mạng nhưng không có chứng chỉ, chuyên môn hành nghề thẩm mỹ, bị phạt nhiều lần nhưng vẫn thách thức, xúc phạm người khác và mới đây bị Công an TP Thủ Đức bắt giữ. Hôm nay, cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bác sĩ Tiktok Mr Lee (tên thật là Trương Thanh Tịnh, 35 tuổi, quê Quảng Nam) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của cá nhân”. Được biết, ông Tịnh khá nổi trên các nền tảng mạng xã hội như: Tiktok, Youtube, Facebook… chuyên tư vấn, hoạt động thẩm mỹ. Mr Lee trong một clip bóc "phốt" Bệnh viện thẩm mỹ JT Angel. Ảnh: Chụp màn hình Trước đây thông qua các kênh Tiktok, trang facebook cá nhân hay các kênh Youtube như: “Thẩm mỹ viện Mr Lee Bình Dương”, “Kiến thức thẩm mỹ Mr Lee”, ông Tịnh thực hiện tư vấn và nhận khách làm thẩm mỹ. Khi bị Công an TP Thủ Đức bắt giữ, Tịnh khai chưa có chứng chỉ hành nghề thẩm mỹ, chưa qua trường lớp đào tạo về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh... nhưng đã lôi kéo người khác đến sử dụng dịch vụ tại cơ sở của mình. Cũng thông qua các tài khoản mạng xã hội, ông Tịnh hay khoe khoang về những mối quan hệ với chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu nước ngoài, cán bộ công an… Chính vì thế trên mạng xã hội, Mr Lee có những từ ngữ lộng ngôn, điển hình như: “99% ở Việt Nam thẩm mỹ viện không có bằng cấp, không đủ giấy phép đủ điều kiện để phẫu thuật…”; Thẩm mỹ viện nào bị khách phốt nhiều thì Sở Y tế, Công an đến phạt mấy chục triệu, nặng một chút thì phạt hơn trăm triệu là xong rồi đi về, đình chỉ vài hôm lại làm tiếp. Thẩm mỹ viện là thế, tiến sĩ hay bác sĩ cũng bị phạt!”. Hơn một năm trở lại đây, Mr Lee gây ồn ào khi “khẩu chiến” trên mạng với bà Nhã Lê (tên thật là Lê Thị Hồng Nga, 39 tuổi, Tổng giám đốc của Bệnh Viện Thẩm Mỹ JT Angel, quận 6). Mr Lee sản xuất hàng loạt video trên các nền tảng mạng xã hội, mục đích là “bóc phốt” CEO Nhã Lê cũng như cơ sở thẩm mỹ của bà này. Và mới đây khi bị Công an TP Thủ Đức khởi tố, bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp Mr Lee nói rằng, thẩm mỹ viện của Nhã Lê khi sửa mũi cho khách hàng đã xảy ra biến chứng và tuyên bố sẽ sửa mũi miễn phí cho nạn nhân. Ngược lại, Nhã Lê cũng tố Mr Lee làm thẩm mỹ không phép, làm chui. Thách thức cơ quan chức năng Cơ quan chức năng TPHCM từng làm rõ, cương quyết xử lý đối với các sai phạm của cơ sở thẩm mỹ chui của Mr Lee (Trương Thanh Tịnh) nhưng ông này vẫn hoạt động bấp chấp, thậm chí thách thức, xem thường pháp luật. Với hoạt động nghề thẩm mỹ kiểu “chợ trời” cùng với sự lộng ngôn trên mạng xã hội như thế thì việc xử lý hình sự Mr Lee được coi là tất yếu. Cụ thể, giữa tháng 9/2023 Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phối hợp cùng các cơ quan chức năng kiểm tra căn nhà có biển hiệu Mr Lee tại đường Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, TP Thủ Đức. Lúc này, ông Tịnh không xuất trình được bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, các giấy tờ pháp lý về hoạt động thẩm mỹ. Cơ sở thẩm mỹ "chui" Mr Lee khi bị cơ quan chức năng kiểm tra trước đây. Ảnh: Sở Y tế TPHCM Cơ quan chức năng đã lập biên bản, yêu cầu ông Tịnh dừng hành nghề thẩm mỹ trái phép, chấm dứt quảng cáo trên mạng xã hội. Sau đó, Sở Y tế TPHCM từng 2 lần mời làm việc để có căn cứ xử lý nhưng ông Tịnh không đến, không hợp tác. Thanh tra sở Y tế đã xử phạt hành chính 115 triệu đồng, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở về hành vi khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề, không có giấy phép hoạt động… Mr Lee trong một clip như thách thức trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình 2 tháng sau, cũng các đơn vị trên phối hợp kiểm tra tại địa chỉ có gắn biển hiệu “Mr Lee”, phát hiện có khách hàng đang ngồi chờ phẫu thuật nâng sửa mũi. Đáng nói, tủ và kệ bị cơ quan chức năng niêm phong trong lần kiểm tra tháng 9 đã bị mở. Trong phòng có các thiết bị y tế còn mới, như các hộp sụn mũi, kim tiêm đã qua sử dụng, đang chờ tiêu hủy. Thanh tra sở Y tế tiếp tục xử phạt hành chính ông Trương Thanh Tịnh, số tiền 30 triệu đồng về vi hành vi sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người, đồng thời đình chỉ hoạt động cơ sở nói trên. Đến nay, ông Tịnh dù tháo biển hiệu tại cơ sở nhưng thông qua mạng xã hội vẫn tư vấn, nhận khách làm thẩm mỹ; thậm chí vẫn đều đặn lên các clip trên mạng xã hội như một sự thách thức luật pháp.