Vụ xe tang tông 3 người dừng đèn đỏ: 2 nạn nhân là vợ chồng sắp cưới

Hai trong số 3 nạn nhân vụ xe tang tông người đang dừng đèn đỏ ở Nghệ An đã dự định ra Tết sẽ tổ chức đám cưới. Liên quan đến vụ xe tang ở Nghệ An tông khiến 3 người dừng đèn đỏ thương vong, chiều 18/1, lãnh đạo UBND xã Trung Sơn, huyện Đô Lương cho biết trong số các nạn nhân có anh N.T.Đ. (18 tuổi, trú tại xóm 4, xã Trung Sơn) và người vợ sắp cưới. Theo lãnh đạo xã Trung Sơn, anh Đ. dự định tổ chức đám cưới sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Xóm trưởng xóm 4 cho biết thêm, anh Đ. đã có một con nhỏ 8-9 tháng tuổi. Sáng cùng ngày, anh Đ. và vợ sắp cưới là chị H. cùng nhau ra thị trấn Đô Lương để mua sắm thì gặp tai nạn. Cả hai dự định tổ chức đám cưới sau Tết, nhưng sự việc đau lòng đã xảy ra. Hiện trường chiếc xe tang gây tai nạn ở ngã tư thị trấn Đô Lương, Nghệ An làm anh Đ. tử vong (Ảnh: Huy Phan). Được biết, anh Đ. và chị H. là bạn học cùng trường. Khoảng 10h30, tại ngã tư thị trấn Đô Lương, khi nhiều phương tiện đang dừng đèn đỏ, chiếc xe tang bất ngờ tông vào từ phía sau. Vụ va chạm khiến anh Đ. tử vong tại chỗ, trong khi chị H. mắc kẹt dưới gầm xe và được giải cứu trong tình trạng bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện tuyến tỉnh. Ngoài ra, một người đi xe máy điện gần đó cũng bị thương do va chạm với xe tang. Công an huyện Đô Lương đang điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.