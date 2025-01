9,56 tỷ giao dịch chuyển tiền nhanh trong năm 2024, ATM tiếp tục bị ngó lơ

Trong năm 2024, hệ thống Napas xử lý 9,56 tỷ giao dịch, tăng khoảng 30% về số lượng giao dịch và 14,4% về giá trị giao dịch so với năm 2023. Giao dịch ATM tiếp tục sụt giảm mạnh, chỉ còn chiếm 2,63%. Số liệu trên vừa được Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) công bố. Trong số đó, dịch vụ chuyển tiền nhanh Napas 247 tăng tương ứng 33,5% về số lượng giao dịch và 14,9% về giá trị giao dịch. Dịch vụ chuyển nhanh Napas 247 bằng mã VietQR tăng trưởng 118% so với cùng kỳ năm 2023, chiếm 1/3 tổng số lượng giao dịch của dịch vụ chuyển nhanh Napas 247. Theo ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc Napas, năm 2024 tiếp tục ghi nhận đà sụt giảm liên tiếp của giao dịch ATM. Cụ thể, giao dịch trên ATM được xử lý qua hệ thống Napas tiếp tục giảm 19,5% về số lượng và 19,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Đến nay, tỷ trọng giao dịch ATM chỉ chiếm 2,63% tổng giao dịch qua hệ thống. Ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc Napas. Ảnh: Napas. Kết quả trên phản ánh rõ nét nhu cầu sử dụng tiền mặt trong thanh toán của người dân ngày càng giảm và được thay thế bởi các dịch vụ thanh toán tiện lợi hơn như chuyển nhanh Napas 247, chuyển tiền/thanh toán bằng mã VietQR. Trong năm 2024, hạ tầng chuyển mạch bù trừ an toàn, ổn định và thông suốt, năng lực xử lý đáp ứng nhu cầu tăng trưởng không dùng tiền mặt của thị trường. Trong thời gian cao điểm, hệ thống Napas đã xử lý hơn 35 triệu giao dịch/ngày và năng lực lên tới 3.500 giao dịch/giây. Tổng giám đốc Napas khẳng định luôn sẵn sàng về hệ thống và nguồn lực, chuẩn bị các phương án dự phòng cho các hệ thống thông tin quan trọng, tăng cường nhân sự trực 24/7 để hỗ trợ các tổ chức thành viên và doanh nghiệp trong các giai đoạn cao điểm như lễ, Tết Nguyên đán,... Mới đây, Napas đã hoàn thành kết nối thanh toán QR giữa Việt Nam và Lào cho 7 ngân hàng Việt Nam và 14 ngân hàng Lào; đồng thời ký kết thỏa thuận ghi nhớ với UnionPay International (UPI) về việc triển khai dịch vụ thanh toán xuyên biên giới qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cùng với đó, Napas mở rộng kết nối thêm các ngân hàng thương mại Việt Nam tham gia cung cấp dịch vụ thanh toán bằng mã QR giữa Việt Nam và Thái Lan, Campuchia nhằm phục vụ nhu cầu thanh toán của du khách Việt Nam sang công tác, du lịch. Theo ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch HĐQT Napas, bối cảnh năm 2024 có nhiều sự thay đổi về thể chế, chính sách mới trong lĩnh vực thanh toán như Nghị định 52, Thông tư 17, Thông tư 18 và các văn bản liên quan về thanh toán không dùng tiền mặt. Đặc biệt, từ ngày 1/7/2024, các ngân hàng, trung gian thanh toán đã triển khai xác thực sinh trắc học theo Quyết định 2345 và Thông tư 50 của Thống đốc NHNN. Đây là những thay đổi căn cơ và là nền tảng nhằm tăng cường an ninh an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến, giúp hệ thống thanh toán Việt Nam phát triển bền vững hơn.