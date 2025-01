Lãi suất ngân hàng hôm nay 16/1/2025: Gửi tiền ở đâu lãi suất đặc biệt 9%/năm?

Lãi suất ngân hàng hôm nay 16/1/2025, lãi suất huy động đặc biệt giảm còn 9%/năm sau khi PVCombank không còn công bố mức lãi suất 9,5%/năm dành cho khách hàng siêu giàu. PVCombank cùng với ACB, HDBank, DongA Bank, MSB, LPBank là những ngân hàng duy trì lãi suất đặc biệt với mức vượt trội hẳn so với lãi suất huy động trực tuyến. Lãi suất đặc biệt được áp dụng cho khách hàng thuộc giới siêu giàu với số dư tiền gửi từ hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng. PVCombank vốn được biết đến là ngân hàng dẫn đầu về mức lãi suất đặc biệt, với mức 9,5%/năm. Nhà băng này mới đây đã hạ lãi suất đặc biệt xuống còn 9%/năm. Mức lãi suất huy động này được áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 12 và 13 tháng với số dư tiền gửi từ 2.000 tỷ đồng trở lên, khách hàng chỉ được lĩnh lãi cuối kỳ. PVCombank vẫn là ngân hàng dẫn đầu về mức lãi suất đặc biệt dành cho người gửi tiền và có điều kiện khó nhất. Tại HDBank, lãi suất đặc biệt đang được áp dụng cho kỳ hạn 12 và 13 tháng lần lượt là 7,7% và 8,1%/năm. Điều kiện để được nhận mức lãi suất này là khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ và gửi số tiền tối thiểu 500 tỷ đồng. 500 tỷ đồng cũng là số tiền tối thiểu theo yêu cầu của Ngân hàng MSB để được nhận lãi suất tiền gửi cao nhất lên đến 8%/năm, kỳ hạn 13 tháng; và lãi suất tiền gửi 7%/năm, kỳ hạn 12 tháng. Ngoài ra, nhà băng này cũng đang áp dụng mức lãi suất tiền gửi lên đến 6,3%/năm, kỳ hạn 12, 15, và 24 tháng mà không phân biệt lượng tiền gửi. Lãi suất ưu đãi này được MSB áp dụng cho khách hàng ưu tiên, khách hàng nhận lương qua tài khoản thanh toán mở tại MSB, khách hàng là CBNV ngân hàng và Tập đoàn TNG. PVCombank vẫn là ngân hàng dẫn đầu về lãi suất đặc biệt. Ảnh: Tùng Đoàn. Tại DongA Bank, lãi suất đặc biệt đang được áp dụng là 7,5%/năm, dành cho kỳ hạn 13 tháng. Điều kiện là số dư tiền gửi tối thiểu 200 tỷ đồng. Đây cũng là điều kiện “dễ thở” nhất đối với các ngân hàng đang áp dụng chính sách lãi suất đặc biệt. Ngoài ra, với khách hàng cá nhân gửi tiền kỳ hạn 6-12 tháng lĩnh lãi cuối kỳ, DongA Bank tặng thêm lãi suất 0,05%/năm cho khách hàng gửi tiền từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng; tặng thêm 0,1%/năm cho khách hàng gửi tiền từ 1 tỷ đồng trở lên. Còn tại LPBank, lãi suất huy động tại quầy cao nhất là 5,5%/năm, nhưng đối với tiền gửi từ 300 tỷ đồng trở lên, lãi suất huy động áp dụng cho khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ là 6,5%/năm, lĩnh lãi hàng tháng 6,3%/năm, và lĩnh lãi đầu kỳ là 6,07%/năm. 200 tỷ đồng là điều kiện được Ngân hàng ACB đưa ra dành cho khách hàng VIP nếu muốn nhận lãi suất ngân hàng cao nhất 6%/năm khi gửi tiền kỳ hạn 13 tháng. Trường hợp khách hàng lĩnh lãi hàng tháng, lãi suất huy động cao nhất sẽ là 5,9%/năm. Mức lãi suất trên cao hơn nhiều so với lãi suất huy động tại quầy 4,5%/năm đang được ACB áp dụng. Thực tế lãi suất ưu đãi ACB đang áp dụng cho khách hàng VIP còn thấp hơn rất nhiều so với lãi suất huy động thông thường dành cho khách hàng thông thường đang được nhiều ngân hàng áp dụng. Cụ thể, đã có khoảng 15 ngân hàng đang áp dụng lãi suất huy động từ 6%/năm khi gửi tiết kiệm trực tuyến các kỳ hạn từ 12-36 tháng. ACB hiện áp dụng lãi suất huy động bậc thang dành cho 3 mức tiền gửi khác nhau. Với số tiền gửi từ 200 triệu đến dưới 1 tỷ đồng, khách hàng được cộng thêm 0,1%/năm; từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng, khách hàng được cộng thêm 0,15%/năm; và từ 5 tỷ đồng trở lên sẽ được cộng thêm lên đến 0,2%/năm. BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 16/1/2025 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 2,4 3 3,7 3,7 4,7 4,7 BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETINBANK 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6 ABBANK 3,2 3,8 5,6 5,7 5,9 5,6 ACB 3,1 3,5 4,2 4,3 4,9 BAC A BANK 3,9 4,2 5,35 5,45 5,8 6,2 BAOVIETBANK 3,3 4,35 5,2 5,4 5,8 6 BVBANK 3,9 4,05 5,4 5,7 6 CBBANK 4,15 4,35 5,85 5,8 6 6 DONG A BANK 4,1 4,3 5,55 5,7 5,8 6,1 EXIMBANK 3,9 4,3 5,2 4,5 5,2 6,6 GPBANK 3,5 4,02 5,35 5,7 6,05 6,15 HDBANK 3,85 3,95 5,3 4,7 5,6 6,1 IVB 4 4,35 5,35 5,35 5,95 6,05 KIENLONGBANK 4,3 4,3 5,8 5,8 6,1 6,1 LPBANK 3,6 3,9 5,1 5,1 5,5 5,8 MB 3,7 4 4,6 4,6 5,1 5,1 MBV 4,3 4,6 5,5 5,6 5,8 6,1 MSB 4,1 4,1 5 5 6,3 5,8 NAM A BANK 4,3 4,5 5 5,2 5,6 5,7 NCB 4,1 4,3 5,45 5,55 5,7 5,7 OCB 4 4,2 5,2 5,2 5,3 5,5 PGBANK 3,4 3,8 5 5 5,5 5,8 PVCOMBANK 3,3 3,6 4,5 4,7 5,1 5,8 SACOMBANK 3,3 3,6 4,9 4,9 5,4 5,6 SAIGONBANK 3,3 3,6 4,8 4,9 5,8 6 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 SHB 3,5 3,8 5 5,1 5,5 5,8 TECHCOMBANK 3,35 3,65 4,45 4,45 4,85 4,85 TPBANK 3,7 4 4,8 5,3 5,5 VIB 3,8 3,9 4,9 4,9 5,3 VIET A BANK 3,7 4 5,2 5,4 5,7 5,9 VIETBANK 4,2 4,4 5,4 5 5,8 5,9 VPBANK 3,8 4 5 5 5,5 5,5 Theo thống kê từ đầu tháng 1/2025 đến nay đã có 7 ngân hàng tăng lãi suất huy động gồm: Agribank, Bac A Bank, NCB, MBV, Eximbank, KienlongBank (2 lần), VietBank. Tuy nhiên, NCB và Agribank cũng đồng thời giảm lãi suất các kỳ hạn 12 – 36 tháng. Cùng giảm lãi suất còn có ABBank, SeABank, Nam A Bank, Techcombank (hai lần).