4 cung hoàng đạo sống nguyên tắc, làm gì cũng có kế hoạch, nhờ đó mà thành công

Những cung hoàng đạo này được nhiều người nể trọng vì nguyên tắc sống của bản thân cũng như tinh thần đầy trách nhiệm, làm gì cũng lên sẵn kế hoạch, không bao giờ bộc phát. Kim Ngưu - Taurus (20/04 - 20/05) Việc Kim Ngưu nằm trong nhóm sống nguyên tắc này khá đơn giản bởi họ là kẻ cứng đầu và ngại thay đổi. Kim Ngưu có lẽ là cung hoàng đạo bướng bỉnh nhất trong 12 cung hoàng đạo. Nếu bạn muốn thay đổi những gì họ đã quyết thì tốt nhất nên dùng tất cả những lí lẽ và dẫn chứng thực tế thì còn may ra có tác dụng. Nếu bạn chỉ nói suông, họ sẽ phớt lờ hoặc ngồi tranh cãi đến phút cuối cùng. Ngoài ra, Kim Ngưu cũng là cung hoàng đạo khá truyền thống. Họ luôn tuân theo những thứ gọi là chuẩn mực và nguyên tắc. Bất cứ điều gì được dạy dỗ từ nhỏ trong gia đình và trường học, họ sẽ giữ gìn cho tới ngay cả lúc đã lớn khôn. Việc Kim Ngưu nằm trong nhóm sống nguyên tắc này khá đơn giản bởi họ là kẻ cứng đầu và ngại thay đổi. Ảnh minh hoạ Thiên Bình - Libra (23/09 - 22/10) Những người thuộc cung Thiên Bình khá coi trọng vẻ ngoài. Bất kể là làm việc gì, họ đều thực hiện nhất cử nhất động một cách chỉn chu nhất có thể. Thậm chí, Thiên Bình còn xem đó là chuẩn mực mà bản thân nhất định phải tuân theo. Cung hoàng đạo này có sự nhạy cảm và tinh tế nhất định lại khéo léo nên luôn cân nhắc mỗi khi làm hay nói điều gì. Dưới sự ảnh hưởng của sao Kim, Thiên Bình luôn sở hữu vẻ ngoài quyến rũ, thanh lịch và sống nguyên tắc. Là người có ý chí, Thiên Bình luôn đặt ra những mục tiêu cho riêng mình trước khi nỗ lực hết sức để thực hiện. Họ không cho phép bất cứ hành động bộc phát nào phá vỡ cuộc sống lý tưởng của mình. Thiên Bình tin rằng chỉ có làm vậy, họ mới thể hiện được trách nhiệm đối với bản thân và tôn trọng mọi người xung quanh. Xử Nữ - Virgo (23/08 - 22/09) Cách Xử Nữ sống có một chút khác biệt so với những cung hoàng đạo ở top trên. Trong khi Thiên Bình, Kim Ngưu đều tuân theo những chuẩn mực chung của xã hội thì các Xử Nữ sẽ tự tạo ra chuẩn mực cho chính mình. Một khi đã có chuẩn mực riêng, họ sẽ nhất mực tuân theo nó. Không điều gì có thể khiến Xử Nữ thay đổi điều chúng vì đây là kết quả của cả một quá trình họ dầy công quan sát, nghiên cứu và học hỏi. Bạn muốn thay đổi nguyên tắc của Xử Nữ ư, trước khi bạn có cơ hội nói thì họ đã chỉ ra những yếu điểm trong cái mà bạn gọi là nguyên tắc của mình để "đá phá" lí lẽ của bạn. Xử Nữ sẽ tự tạo ra chuẩn mực cho chính mình. Ảnh minh hoạ Ma Kết - Capricornus (22/12 - 19/01) Ma Kết thường là những người tham công tiếc việc. Đối với họ, nghỉ ngơi là dặm chân tại chỗ nên ý nghĩa ấy luôn bị gạt đi, nhường chỗ cho những nỗ lực và cố gắng tiến về phía trước. Ma Kết khá cứng đầu, lại sống có nguyên tắc nên khó có ai có thể làm họ thay đổi suy nghĩ, trừ khi chính bản thân họ nhận ra điều sai trái. Đó cũng là đặc trung của các cung Hoàng đạo thuộc hệ Đất: cứng nhắc, khô khan và quy củ, làm việc gì cũng theo ý mình. Dù bị nhận xét sống quá nguyên tắc nhưng việc lên kế hoạch trước cho tất cả mọi việc, tuân theo chuẩn mực tốt nhất của riêng mình giúp Ma Kết có thể phát triển một cách bền vững, sóng to gió lớn cỡ nào cũng không làm họ khiếp sợ. Ngoài ra, việc giữ cho mình hình tượng hoàn hảo trong mắt mọi người đối với Ma Kết là vô cùng cần thiết bởi sẽ tạo được ấn tượng cho sếp và đồng nghiệp, từ đó con đường thăng tiến càng thêm rộng mở. * Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo. Theo Gia đình và xã hội