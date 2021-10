Đơn Đàm Vĩnh Hưng tố cáo Nguyễn Phương Hằng chuyển Công an Bình Dương

Chiều 4/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chuyển đơn của ông Huỳnh Minh Hưng (SN 1971, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ quận 1, TP.HCM - bà chủ Khu du lịch Đại Nam, Bình Dương) tới Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo thẩm quyền.



Theo đó, ngày 1/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận được đơn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác, đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.



Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chuyển đơn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo thẩm quyền.



Đơn tố cáo của ông Hưng có nêu, gần đây bà Phương Hằng đã phát live trên mạng xã hội và dùng những từ ngữ phản cảm, chửi bới, xúc phạm ông cùng nhiều nghệ sĩ khác, bà còn chỉ trích, cáo buộc nhiều nghệ sĩ lừa đảo, ăn chặn tiền từ thiện… dù chưa có kết luận của cơ quan chức năng.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Bên cạnh đó, ông Hưng còn cho rằng bà Phương Hằng công khai các thông tin về đời sống riêng tư, tình cảm, số tiền trong tài khoản của ông và một số nghệ sĩ. Theo ông Hưng, hành động trên của bà Phương Hằng đã gây cho ông Hưng nhiều thiệt hại về danh dự, kinh tế…