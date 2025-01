Bài học đắt giá từ vụ ồn ào của Đàm Vĩnh Hưng

Ngôi sao nào “đen” nhất làng giải trí Việt 2024? Không cần nghĩ nhiều, những người quan tâm đến làng giải trí Việt Nam đều có thể đọc ngay: Đàm Vĩnh Hưng. Không những bị “treo míc” 9 tháng vì vấn đề phục trang biểu diễn, anh còn vướng phải lùm xùm kiện tụng với tỷ phú công nghệ Mỹ, đến giờ vẫn chưa tới hồi kết. Bộ phim “tự sướng” về cuộc đời mình, Hào quang rực rỡ, bây giờ cũng chẳng biết về đâu. Tự xây rồi tự phá Bây giờ, Đàm Vĩnh Hưng tương tác với khán giả ngoài những lượt “like” (thích) và thả tim anh còn nhận về vô số mặt cười. Thí dụ, anh đăng ảnh cùng lời chúc mừng năm mới tới khán giả gần xa… trên Facebook có 6,5 triệu người theo dõi. Kết quả, Đàm Vĩnh Hưng hút sự quan tâm của hơn 12.000 người với những sắc thái khác nhau: 1.152 lượt thả tim, 2.831 lượt thả mặt cười, 299 lượt thả mặt giận, 19 lượt thả mặt buồn…

Đàm Vĩnh Hưng trước khi bị cấm diễn Tài khoản được công nhận fan trọn đời của Đàm Vĩnh Hưng bình luận: “Chúc năm mới an lành, nhiều may mắn đến với Idol” mà cũng bị nhận về 130 mặt cười, chỉ 20 lượt thích. Đây là hệ quả sau chuỗi ồn ào trong năm 2024 của người từng được mệnh danh (hay tự nhận) là “ông hoàng nhạc Việt”. Giữa lúc ồn ào kiện tụng của giọng ca Thành phố buồn đang nóng, trong cuộc chuyện phiếm tại nhà Thúy Nga, Quang Lê nói: “Thúy Nga cho tôi ăn nhãn nhiều như vậy nếu tôi mập lên tôi sẽ kiện Thúy Nga”. Thúy Nga đáp: “Nghe Quang Lê nói xong tôi hết muốn mời ăn cái gì. Kiện như thế thì tôi bán 10 thùng nhãn cũng không đủ tiền mà đền”. Quang Lê lại vờ dọa: “Tôi đi vào nhà Thúy Nga phải qua một khu vườn. Thúy Nga không chịu cắt tỉa nên cây cỏ mọc um tùm nơi cầu thang lên cửa. Lỡ tôi đi vào bị té ngã ở cầu thang là tôi kiện luôn, nên cứ liệu hồn”. Nhiều người cho rằng, Quang Lê đang “khịa” Đàm Vĩnh Hưng. Năm 2015, Quang Lê từng bị Đàm Vĩnh Hưng “dằn mặt” khi cùng tranh giành cậu bé bán kẹo kéo có giọng hát giống một “sao” bolero ở hải ngoại. Đàm Vĩnh Hưng cho rằng, Quang Lê đã “nẫng tay trên” “gà” của mình. Cho nên, anh gửi thông điệp công khai: “Chú thích cân não với anh một ván thì anh sẵn lòng chơi với chú cho biết”. Ở game show Thần tượng Bolero 2017, Đàm Vĩnh Hưng và Quang Lê cùng ngồi ghế nóng. Trong màn giành thí sinh, Đàm Vĩnh Hưng không ngại đứng dậy, chỉ tay vào Quang Lê: “Giờ anh mới phát hiện em trở mặt rất giỏi”. Nếu lật lại quá khứ, Đàm Vĩnh Hưng đâu chỉ làm mất lòng Quang Lê. Ngay đến nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tuổi đời, tuổi nghề đều cao mà Đàm Vĩnh Hưng cũng không ngại. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 có những nhận xét thẳng thắn về nhiều “ngôi sao” của làng nhạc Việt, trong đó có Đàm Vĩnh Hưng: “Hồi xưa, Đàm Vĩnh Hưng mà đi hát thì chỉ xứng là ca sĩ loại C hát lót chứ không được vào hạng ca sĩ chính của phòng trà đâu”. Đàm Vĩnh Hưng liền phản hồi bằng tâm thư ngay trên trang cá nhân, trong đó gọi nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là “ngụy quân tử”. Sau đó, dư luận dậy sóng, chính Đàm Vĩnh Hưng phải tự tìm đến khách sạn lớn, nơi Nguyễn Ánh 9 chơi piano, tặng hoa cho ông, ôm lấy ông, hôn lên má ông để làm lành. Nhưng “gương vỡ lại lành” không dễ. 11 năm trôi qua, Nguyễn Ánh 9 đã về bên kia thế giới nhưng khán giả vẫn nhớ ồn ào này. Bây giờ, khi Đàm Vĩnh Hưng bước vào giai đoạn khó khăn trong công việc và đời sống là lúc bao nhiêu khán giả ngồi điểm lại ứng xử kém văn hóa của Đàm Vĩnh Hưng với đồng nghiệp, trong đó có ứng xử với cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. “Thời oanh liệt nay còn đâu?” Hành trình trở thành “ngôi sao” của Đàm Vĩnh Hưng đáng lẽ là nguồn cảm hứng vô tận cho những đứa trẻ nghèo mong ước thay đổi hoàn cảnh sống. Đàm Vĩnh Hưng không che giấu quá khứ theo nghề cắt tóc. Anh từng trở lại xóm xưa, nơi có tiệm tóc anh làm chủ, từng nhiều lần chia sẻ về cái thời “một bát phở thịt không dám gọi, toàn xin nước nhiều về chan cơm”.

Đàm Vĩnh Hưng là người đầu tiên xưng “vua” trong dự án phim về mình ở Việt Nam Nổi tiếng khá lâu và thành gương mặt quyền lực của làng giải trí, Đàm Vĩnh Hưng không quên quá khứ khó khăn nhưng lại tự cho mình “là một, là riêng, là thứ nhất”, không kiêng dè, nể nang ai. Những phát ngôn gây sốc của anh cũng từ thói ngông mà ra, khiến khán giả mất dần thiện cảm. Ba năm trước, một nữ doanh nhân đã “chơi” Đàm Vĩnh Hưng. Bà tuyên bố mua hết vé ở những đêm nhạc phòng trà của anh. Nói là làm, bà mua 80 vé minishow ở phòng trà của Đàm Vĩnh Hưng vào đúng mồng Một Tết. Điều này tạo nên sự hiếu kì lớn. Đám đông tụ tập hai bên đường để xem nữ doanh nhân giàu có chạm mặt Đàm Vĩnh Hưng. Có thể nói, người đầu tiên phá “hào quang rực rỡ” của Đàm Vĩnh Hưng chính là người vung tay mua vé phòng trà của anh. Tháng 3/2023, bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito và Đàm Vĩnh Hưng công bố dự án điện ảnh Hào quang rực rỡ - The King nói về 25 năm sự nghiệp của Đàm Vĩnh Hưng. Chưa cần biết phim ra sao, tên phim đã bị chế nhạo, bởi sự ngạo mạn, tự rắc gấm hoa lên mình. Trước làn sóng dư luân, Đàm Vĩnh Hưng rút bớt tên phim, không dám nhận mình là vua nữa. Dự án này dự định ra mắt năm 2024 nhưng năm mới đã sang, phim Hào quang rực rỡ vẫn còn tận nơi đâu? Chẳng biết có ngày ra mắt không? Anh đầu tư làm liveshow bolero Ngày em thắp sao trời với quảng cáo “liveshow bolero cuối cùng”. Ngày em thắp sao trời cũng đánh dấu sự tuột dốc của Đàm Vĩnh Hưng. Mặc trang phục biểu diễn có huy hiệu lạ, anh bị cấm diễn 9 tháng, phạt hành chính 27,5 triệu đồng. Chưa từng có nghệ sĩ nào ở ta vì vấn đề trang phục mà bị cấm diễn nhiều tháng như Đàm Vĩnh Hưng.

Đàm Vĩnh Hưng vẫn khoe ảnh đón Giáng sinh tại Mỹ giữa ồn ào kiện tụng Lúc này, dù Đàm Vĩnh Hưng vẫn chia sẻ về cuộc sống đời thường bình yên bên cậu con trai thông minh, dễ thương song ai biết những cơn sóng phía trong tâm hồn anh? Vụ kiện đòi bồi thường số tiền khổng lồ đủ để sánh ngang với sao triệu phú làng giải trí thế giới cuối cùng chẳng mang lại cho Đàm Vĩnh Hưng đồng nào, còn chuốc cho anh bao rắc rối. Nhiều khán giả Việt đã cảnh báo Đàm Vĩnh Hưng cẩn thận bị kiện ngược. Sự thể lúc này đang là như thế. Mỉa mai thay, trong khi Đàm Vĩnh Hưng kiện đòi nhiều triệu USD thì người kiện ngược chỉ đòi 2 USD bồi thường lấy lệ. Một người đòi tiền bồi đắp cho những tổn thất còn một người chỉ đòi danh dự, không cần tiền. Khác nhau như thế! Thời điểm sóng gió này không ít khán giả bày tỏ thái độ quay đầu với “ông hoàng nhạc Việt” bằng cách giễu nhại tên anh: “Đàm Vĩnh Hưng - Đàm Vĩnh Biệt”.