Cái chết thương tâm của sao nhí trong vụ cháy kinh hoàng

Rory Sykes, sao nhí nổi tiếng vào thập niên 1990, qua đời trong vụ cháy rừng thảm khốc ở Los Angeles. Người mẹ tìm mọi cách để cứu con nhưng không thành. Page Six đưa tin cựu sao nhí Rory Sykes, được biết đến trong Kiddy Kapers - bộ phim truyền hình Anh vào năm 1998-1999, qua đời ở tuổi 32 trong vụ cháy rừng thảm khốc ở Los Angeles, California, Mỹ. “Tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo về cái chết của con trai xinh đẹp Rory Sykes trong vụ cháy ở Malibu (Los Angeles) vào ngày hôm qua. Tôi thực sự tan nát”, bà Shelley Sykes, mẹ của nạn nhân, xác nhận trên mạng xã hội vào ngày 9/1.

Cựu sao nhí Rory Sykes qua đời ở tuổi 32 do mắc kẹt trong ngôi nhà bị cháy. Ảnh: IG. Trả lời phỏng vấn kênh 10 News First (Australia), bà Shelley cho biết con trai qua đời tại ngôi nhà nhỏ trên khu đất rộng gần 7ha của gia đình ở Malibu. Vào ngày 8/1, lửa bén đến ngôi nhà của họ. Ban đầu, người mẹ cố dập tắt đám cháy khi mới lan đến phần mái. Tuy nhiên, vòi nước không hoạt động vì Công ty cấp nước thành phố Las Virgenes cắt nguồn. Rory mắc bệnh bại não nên gặp khó khăn khi đi lại, thị lực yếu. Trong khi đó, bà Shelley bị gãy tay, không thể mang con trai ra khỏi ngôi nhà đang cháy. “Thằng bé nói, ‘Mẹ ơi, bỏ con đi’. Không bà mẹ nào có thể bỏ con mình lại được”, người mẹ kể lại trong nước mắt. Bà Shelley tìm đến sở cứu hỏa địa phương sau khi không thể gọi đường dây nóng 911. Tuy nhiên, khi bà quay trở lại với đội cứu hộ, mọi chuyện đã quá muộn. Lính cứu hỏa thông báo Rory tử vong vì ngộ độc khí carbon monoxide. Trên mạng xã hội, bà Shelley gọi Rory là “người con trai tuyệt vời”, ca ngợi anh dũng cảm vượt qua nhiều ca phẫu thuật và liệu pháp để lấy lại thị lực, cũng như học cách đi lại. “Mặc dù đau đớn, thằng bé vẫn nhiệt tình đi du lịch khắp thế giới cùng tôi, từ châu Phi đến Nam Cực”, bà Shelley viết. Theo lời kể, Rory thành lập tổ chức Happy Charity để giúp đỡ những người gặp khó khăn và trở thành diễn giả truyền cảm hứng từ năm 8 tuổi. Câu chuyện của Rory gây xúc động trên mạng xã hội. Mọi người tiếc thương cho sự ra đi đau đớn của thanh niên Australia gốc Anh và đồng cảm với nỗi đau mà người mẹ phải trải qua. Bên cạnh đó, không ít bình luận thể hiện sự phẫn nộ đối với chính quyền vì làm việc tắc trách.

Bà Shelley không thể cứu con trai do gãy tay. Ảnh: X. Vụ cháy rừng đầu tiên ở Los Angeles bùng phát ở khu dân cư cao cấp Pacific Palisades vào ngày 7/1. Ngọn lửa không thể kiểm soát, thiêu rụi gần 8.500 ha cùng hơn 5.000 công trình ở Palisades và Malibu. Theo tờ Los Angeles TImes, tính đến sáng ngày 11/1 (giờ địa phương), đám cháy mới chỉ được khống chế khoảng 11%. Nó đang đe dọa những ngôi nhà ở khu vực Brentwood, vốn không bị ảnh hưởng vào vài ngày trước. Văn phòng giám định y khoa Quận Los Angeles thông báo vào ngày 10/1 có 11 trường hợp tử vong được ghi nhận trong loạt vụ cháy ở LA. Rory không nằm trong số đó.