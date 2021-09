Để thích ứng an toàn với COVID-19 cần những chỉ số, điều kiện gì?

Ngoài ra hiện nay, đối tượng tiêm vaccine tại Việt Nam là từ trên 18 tuổi vì vậy tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất 01 liều phòng vaccine phòng COVID-19 được sử dụng làm chỉ số đánh giá.

Căn cứ vào các chỉ số trên để phân loại các cấp độ dịch, gồm 4 cấp

Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới); Cấp 2: Nguy cơ trung bình; Cấp 3: Nguy cơ cao; Cấp 4: Nguy cơ rất cao.

Nếu không đạt được chỉ số trên 80% người trên 50 tuổi được tiêm đủ liều vaccine thì phải tăng lên 1 cấp độ dịch (trừ khi đang ở cấp độ 4 hoặc địa bàn không có ca mắc); nếu không đạt được chỉ số 2, 3 thì không được giảm cấp độ dịch hiện tại.

Các địa phương căn cứ vào các chỉ số trên để quyết định cấp độ dịch và từng bước mở cửa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Hướng dẫn này sẽ là hướng dẫn khung, trên cơ sở đó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các địa phương tự đánh giá cấp độ dịch tại cấp xã hoặc quy mô nhỏ hơn như thôn, xóm, tổ đội, khóm, ấp,… Không đánh giá cấp độ dịch tại cấp huyện, tỉnh để giảm thiểu phạm vi chịu tác động, đảm bảo tạo điều kiện tối đa cho hoạt động sinh hoạt của người dân và phát triển kinh tế, xã hội.

Hiện dự thảo hướng dẫn tạm thời vẫn đang được tiếp tục lấy ý kiến để có thể tiếp thu hoàn chỉnh và sớm trình Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ban hành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

