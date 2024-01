Chàng trai Ấn Độ gây sốt mạng, hút triệu view khi hát tiếng Việt siêu đỉnh

Trong những ngày qua, đoạn video ghi cảnh một nam thanh niên người nước ngoài hát lại những bài bằng tiếng Việt khiến người xem sửng sốt vì cách phát âm và giọng điệu không kém gì ca sĩ chuyên nghiệp.

Thậm chí nhiều video của thanh niên này thu hút tới hàng triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn bình luận.

"Chàng trai nước ngoài hát tiếng Việt hay quá. Chắc hẳn anh ấy cũng dành nhiều tình cảm cho Việt Nam nên mới có cảm xúc đặc biệt như vậy", một tài khoản có tên Thanh Mai bình luận.



Tuy chưa từng đặt chân tới Việt Nam nhưng khả năng hát tiếng Việt của Rahul khá thuần thục (Ảnh: Rahul Kumar).

Ngay bên dưới tài khoản này, chàng trai ngoại quốc cũng gửi lời cảm ơn vì sự ủng hộ nhiệt tình của người xem đồng thời khiêm tốn nói rằng "do mới học tiếng Việt chưa lâu nên mọi thứ còn chưa chuẩn chỉnh". Đồng thời anh cũng tiết lộ sẽ cố gắng hơn nữa.