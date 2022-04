Bé gái dậy thì sớm trước 8 tuổi có thể gặp 3 chấn thương lớn và có khoảng cách xa so với sự phát triển bình thường của trẻ

Dậy thì sớm là tình trạng phát triển các đặc tính sinh dục sớm hơn bình thường, ở bé gái là trước 8 tuổi, có kinh trước 9 tuổi còn ở bé trai là trước 9 tuổi. Dậy thì sớm ở bé gái có biểu hiện đặc trưng là ngực phát triển, mọc lông mu hoặc lông nách, thay đổi hình dáng cơ quan sinh dục ngoài, bắt đầu có kinh nguyệt.

So với trước đây, ngày càng có nhiều trẻ em bị "dậy thì sớm", vậy nguyên nhân nào gây ra tình trạng này?

Phần lớn các trường hợp dậy thì sớm ở trẻ hiện nay không có nguyên nhân cụ thể mà chỉ đơn thuần là sự trưởng thành trước thời hạn. Tuy nhiên, một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ gây ra biến đổi này như: Do thuốc, do nguyên nhân huyết thống, do lượng estrogen đưa vào cơ thể trẻ quá nhiều (qua thực phẩm, đồ nhựa,...) hoặc do trẻ mắc bệnh u não, u nang buồng trứng, u tinh hoàn, các bệnh tuyến giáp.

Trẻ bị dậy thì sớm liệu có ảnh hưởng gì tới sức khỏe và sự phát triển sau này?