Khi phụ nữ biến nỗi đau thành sức mạnh

Mới đây, dư luận xôn xao trước vụ việc một phụ nữ ở Cần Thơ bị khởi tố vì hành vi đánh ghen. Hình ảnh người vợ giằng co, túm tóc tình địch giữa đường cùng những lời lẽ thóa mạ đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, để lại nhiều tranh cãi. Thế nhưng trong thực tế, cũng có không ít chị em tỉnh táo trong hành xử, không để cơn ghen kéo mình đi quá xa… Nhờ kiềm chế cơn ghen, chị Bích Ngọc tìm thấy sự bình yên sau cuộc ly hôn êm đẹp với người chồng phản bội - Ảnh do nhân vật cung cấp Nói không với bạo lực Chị Bích Ngọc (ngụ quận 5, TPHCM) lấy chồng đã 10 năm. Chồng chị đến với chị sau một cuộc tình đổ vỡ. Những tưởng vết thương lòng người cũ để lại sẽ là bài học lớn để người chồng toàn tâm toàn ý yêu thương, trân trọng gia đình. Ấy vậy mà “tình cũ không rủ cũng tới”, chồng chị Ngọc có mối quan hệ ngoài luồng với người yêu cũ. Khi biết chồng ngoại tình, chị Ngọc kể với mẹ chồng và em chồng. Cả hai đều xúi: “Lên công ty con bồ quậy. Mẹ với em đi theo “bảo kê” cho”. Dù được mẹ chồng bênh vực, ủng hộ, chị Ngọc không làm lớn chuyện. Chị trải lòng: “Khi biết chồng có người phụ nữ bên ngoài, tôi đau lắm. Nhưng nếu đánh ghen hay bêu xấu người thứ ba, rêu rao lên mạng thì người chịu tổn thương và bị đả kích nhiều nhất là những đứa trẻ. Tại sao người lớn làm sai mà tụi nhỏ phải chịu hậu quả? Nghĩ vậy nên tôi không làm gì vượt quá giới hạn”. Khi chồng không muốn dừng lại mối quan hệ sai trái, chị yêu cầu ly hôn và giành quyền nuôi 2 con. Chồng chị không đồng ý. Chị Ngọc ý thức được tình cảnh khó khăn của bản thân khi điều kiện kinh tế không bằng chồng và không có nhà riêng nên nhẫn nhịn chờ. Trong thời gian đó, chị luôn giữ thái độ ôn hòa với chồng và âm thầm thu thập bằng chứng ngoại tình của anh. Song song đó, chị tập trung cho công việc, tìm cách kinh doanh thêm để tạo nền tảng tài chính ổn định hậu ly hôn. Chị cũng thường xuyên nói chuyện để chuẩn bị tâm lý và tập cho con tính tự lập. Chị Ngọc chịu cảnh “kiếp chồng chung” hơn 2 năm. Đến đầu năm 2024, một lần chồng chị gây gổ, quát mắng vợ con rồi thừa nhận việc ngoại tình trước mặt 2 con nhỏ. Sự việc như giọt nước tràn ly khiến chị không thể tiếp tục nhẫn nhịn. Chị nộp đơn ly hôn ra Tòa án nhân dân quận 5, TPHCM. Cách đây 3 tháng, chị được tòa giải quyết ly hôn và giành được quyền nuôi con. Đến nay, khi đã đường ai nấy đi, chị Ngọc và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ chừng mực, cùng lo cho các con. Anh cũng thường xuyên đón con giúp mỗi khi chị đi làm về muộn. “Tôi không bao giờ vì chuyện cũ mà bêu xấu anh trước mặt con. Bạn bè tôi ai cũng cho rằng tôi quá hiền nên chịu thiệt, nhưng tôi cảm thấy nhẹ lòng khi làm vậy. Điều quan trọng là tôi được sống với con, vậy là đủ” - chị Ngọc chia sẻ về lựa chọn của mình. "Cao tay" giữ hạnh phúc Ngoại tình luôn là “cơn bão” hôn nhân, có thể cướp đi hạnh phúc gia đình, đẩy người bị phản bội - nhất là phụ nữ - vào vực thẳm tuyệt vọng. Song, giữa biến cố này, nhiều chị em đã chọn cách đối mặt đầy bản lĩnh. Sau 17 năm chung sống, đầu năm 2023, chị Nguyễn Thu Hằng (44 tuổi, ngụ Bình Dương) phát hiện chồng ngoại tình với cấp dưới. Niềm tin chị dành cho chồng, sự yêu thương, hy sinh mọi thứ nuôi chồng ăn học ngày nào… đã trở thành những cơn sóng phẫn uất, đau đớn trong lòng chị. Thế nhưng vượt lên đau khổ, cố gắng bình tĩnh; thay vì đánh ghen ầm ĩ, chị tìm cách liên lạc với chồng của “người thứ ba” đang xen vào tình cảm vợ chồng mình. Chị khéo léo cùng chồng của cô gái kia tìm cách đưa 2 con tim lầm lạc tìm về đúng vị trí. Trước những bằng chứng thuyết phục như tin nhắn, hình ảnh, video clip 2 người tình tứ, chị Hằng và anh chồng kia buộc chồng/vợ mình viết cam kết chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng. Trước sai lầm của anh, chị yêu cầu chồng ra công chứng từ chối nhận tài sản, để lại toàn bộ cho 2 con nếu 2 người chia tay. Khi chồng bày tỏ ý hối hận muốn quay đầu, chị Hằng đề nghị anh tìm công việc khác, tránh xa người tình, chấp nhận cùng chồng vượt qua giai đoạn khó khăn về kinh tế nhưng an tâm hơn về mặt tình cảm. Nhờ giải pháp vừa rắn vừa mềm, chị đã khiến chồng tỉnh ngộ. Anh bắt đầu chia sẻ việc nhà với vợ. Ngược lại, chị Hằng đã biết sống cho mình. Nếu trước đây chị chỉ sống vì chồng thì nay chị còn dành thời gian cho bạn bè và chăm sóc bản thân. Chị nửa đùa nửa thật: “Ổng có lỗi với mình, mắc gì mình đánh ghen rồi mang tiếng hay bị tù tội, mà phải làm cho ổng nể trọng vợ con”. Vụ đánh ghen ở Cần Thơ khiến người vợ bị khởi tố - Ảnh cắt từ clip Còn chị Võ Thanh Nhàn (51 tuổi, ngụ quận 4, TPHCM) cũng là một trường hợp thú vị về cách “ghen thông minh”. Từng tuyên bố sẽ “xử đẹp” nếu chồng ngoại tình, nhưng khi phát hiện chồng “ăn vụng”, chị Nhàn đã có màn “quay xe” ngoạn mục. Nhận tin chồng và bồ nhí vào quán cà phê võng ở quận Bình Tân (TPHCM), chị lên kế hoạch đánh ghen tỉ mỉ, huy động người thân, bạn bè tham gia. Thậm chí, chị còn mang theo dao lam và dự tính nếu tình địch không biết điều, chị sẽ “chơi tới bến”. May sao, đến phút 89, chị kịp tỉnh ngộ. Chị tâm sự: “Tôi nghĩ, nếu mình đánh ghen thì sẽ bị quay clip đưa lên mạng. Con gái tôi chuẩn bị lấy chồng, nhà chồng con sẽ nghĩ sao? Và nếu tôi bị tù thì có đáng không?”. Trước khi “thu quân”, chị gửi hình ảnh cả nhóm đang đứng trước quán cho chồng và người tình xem, như lời cảnh cáo. Kết quả: chồng chị lập tức về nhà xin lỗi vợ, còn người thứ ba cũng phải nhắn tin xin tha thứ và hứa cắt đứt. Hành động của chị Hằng, chị Nhàn tuy nhẹ nhàng nhưng hiệu quả không ngờ. Nó không chỉ khiến “người thứ ba” phải rút lui mà còn là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với các ông chồng. Với họ, “ghen thông minh” không chỉ là phải làm sao cho người lầm lỗi thức tỉnh, mà còn là cách để phụ nữ khẳng định giá trị bản thân, bảo vệ hạnh phúc gia đình và tìm sự bình yên. Lấy nhu thắng cương như chị Hằng, chị Nhàn hay buông tay đúng lúc như chị Ngọc, mỗi phụ nữ đều có cách riêng để đối diện “bão tố” hôn nhân, là sự lựa chọn của mỗi người sao cho phù hợp hoàn cảnh. Không có công thức chung cho hạnh phúc, bởi mỗi phụ nữ đều là một cá thể độc lập với những giá trị, mong muốn riêng và ai cũng xứng đáng được hạnh phúc. Cắt tóc, cắt lông mày tình địch - lãnh án 1 năm tù

Tòa án nhân dân TPHCM đã xét xử N.T.K.V. (sinh năm 1988, Đồng Tháp) về hành vi làm nhục người khác và kết án 1 năm tù không giam giữ.

Theo cáo trạng, V. và bị hại - chị N.H.Đ. - là đồng nghiệp tại Công ty TNHH T.A ở quận 7, TPHCM. V. là quản lý công ty, còn chị Đ. là thư ký trợ lý giám đốc. Công ty này do chồng hờ của V. làm giám đốc.

V. nghi ngờ chị Đ. có quan hệ tình cảm với “chồng” mình nên lên kế hoạch “dằn mặt” chị Đ. và cả các nhân viên nữ để không ai dám tơ tưởng, tòm tem với giám đốc. Trưa 3/10/2018, V. chuẩn bị 1 tông đơ rồi rủ 2 thanh niên và người cháu gái đi cùng để quay phim việc V. đánh ghen. Khi đến công ty, V. gọi chị Đ. cùng 3 nhân viên nữ làm chung vào phòng họp. 1 người đi cùng V. đã giữ chặt chị Đ. cho V. xởn tóc, cạo chân mày…

Vụ đánh ghen khiến nhân viên công ty hoang mang, lo sợ, nghỉ việc hàng loạt, ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.

V. bị khởi tố về hành vi làm nhục người khác, bị Tòa án nhân dân quận 7 xử phạt 1 năm cải tạo không giam giữ. Tòa án nhân dân TPHCM tuyên y án sơ thẩm. Từ một người có địa vị, có người đàn ông yêu thương, vì trận ghen bạo lực, V. chẳng những mất tự do, mất hình ảnh mà tình yêu cũng tan vỡ.

Ý kiến:

Lửa căm hận đến từ đâu?

Khi các cảm xúc trở nên quá khích, não bộ mất dần năng lực lý tính và logic, khó có thể đưa ra các quyết định phù hợp. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy những cuộc đánh ghen là những cuộc đối thoại sâu giữa cơn bão cảm xúc, là khoảnh khắc từng người cố gắng nói lên nỗi khổ của mình và dùng nó như lý do chính đáng để chỉ trích đối phương. Điều này cho thấy các đối thoại lành mạnh của cặp đôi đã đứt gãy từ trước, dẫn tới sự giao tiếp kém hiệu quả, làm mối quan hệ trở nên căng thẳng hoặc xa cách, mất đi sự thấu hiểu và đồng điệu, tạo điều kiện cho “người thứ ba” có thể bước vào mối quan hệ ấy.





Thạc sĩ tâm lý lâm sàng Đặng Khánh An







Một trong những kỹ năng quan trọng để hóa giải là tự xoa dịu cảm xúc. Chúng ta thường không được dạy kỹ năng này hoặc được dạy rằng người khác sẽ phải chịu trách nhiệm cho những điều đó. Kết quả là chúng ta từ chối trách nhiệm với chính cảm xúc của mình và củng cố xu hướng đổ lỗi cho người khác. Nếu ý thức tốt hơn về trách nhiệm, nhất là cảm xúc của bản thân, bạn có thể quản lý cảm xúc, tiếp tục duy trì các đối thoại lành mạnh và tìm kiếm giải pháp cho vấn đề.

Khi nhận ra cảm xúc của mình gần đến vạch “đỏ”, hãy đề nghị tạm dừng cuộc đối thoại. Gottman - nhà tâm lý cặp đôi người Mỹ - khuyến khích các đôi nên dừng 20 phút trước khi quay lại nói chuyện tiếp. Đây là thời gian tối thiểu để hệ thần kinh phục hồi, trở về trạng thái bình thường.

Trong 20 phút đó, hãy thử vài hoạt động giảm áp (hít thở sâu, nghe nhạc, tập thể dục nhẹ, giãn cơ, đi tắm…) và nói những câu tự động viên, trấn an bản thân, nhằm làm xao lãng các ý nghĩ tiêu cực. Chỉ trở lại đối thoại với người kia khi bạn thực sự cảm thấy bình tâm trở lại. Nếu chưa đủ sẵn sàng, hãy dành thêm thời gian cho chính mình.

Thạc sĩ tâm lý lâm sàng Đặng Khánh An

- giảng viên ngành

tâm lý, Trường đại học Văn Lang; Giám đốc Trung tâm Tâm lý

Touching Soul Center; Cố vấn chuyên môn Phòng khám TestSGN

Ghen không văn minh, dễ vướng vòng lao lý

Trong nghề, tôi có duyên với mảng hôn nhân gia đình nên tạm đúc kết theo quan điểm cá nhân rằng “chữ ghen” trong tình yêu tồn tại ở 4 dáng vẻ.

Ghen văn minh: thể hiện thông qua chuỗi ứng xử khéo léo, tâm lý để khiến đối thủ dừng lại mối quan hệ với người ta yêu vì cảm giác xấu hổ, mặc cảm hoặc giật mình tỉnh cơn say nắng.

Ghen diễn biến hòa bình: nửa kia của mình có tình ý hoặc chung sống như vợ chồng với “người thứ ba”, nhưng cả hai chưa bị lộ. Nếu tinh tế, nam chính hoặc nữ chính dễ dàng phát hiện các hành vi khác thường như: cô ấy thích chưng diện hơn hay anh ấy thường đi sớm về muộn, quan hệ vợ chồng kém về tần suất và chất lượng…

Kiểu ghen này thường diễn ra với những cặp vợ chồng trí thức, có địa vị xã hội, họ “hòa bình” vì con còn nhỏ, vì giữ sĩ diện và đôi khi họ trả đũa nhau theo kiểu “ông ăn chả, bà ăn nem” để vừa chứng tỏ, vừa “dằn mặt” đối tác.

Ghen tưởng tượng: hình thành từ tâm lý ích kỷ hoặc tự cho rằng nửa kia của mình là… số 1, từ đó ghen ngăn chặn từ xa với mọi đối tượng mình cho là có tiềm năng nguy hiểm. Nhiều trường hợp ghen với người cũ của vợ/chồng vì… họ từng mặn nồng rồi mới đến ta. Loại ghen này là bệ phóng tên lửa đẩy nửa kia về đối thủ nhanh nhất, dễ gây đổ vỡ hôn nhân và là nguy cơ bộc phát nhiều hành vi manh động, nguồn cơn của các tội phạm hình sự.





Luật sư Trần Hoài Nhân tư vấn cho khách hàng về cách ứng xử khéo léo khi gặp sóng gió hôn nhân - Ảnh: D.H.







Ghen khi bắt quả tang đối tác của mình với người thứ ba: là tình huống khá phổ biến khi người của ta với người thứ ba “họp riêng, thân mật trong phòng”.

Về tội danh, trong Bộ luật Hình sự có một loạt tội danh từ nhẹ đến nặng, áp dụng cho các đương sự ghen quá đà:

+ Tội làm nhục người khác (điều 155), mức án từ 3 tháng đến 5 năm tù; Tội vu khống (điều 156), mức án từ 3 tháng đến 7 năm tù giam;

+ Tội cố ý gây thương tích (điều 134), mức án từ 6 tháng tù - chung thân; Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy (điều 326), mức án từ 6 tháng tù - 15 năm tù giam.

“Cơn ghen tội lỗi” hình thành trên nền tảng tâm tính ích kỷ, tố chất yếu đuối, không thể và không dám đối diện với chính mình, với đối tác và đối phương. Cơn ghen này dễ tìm đến những người thiếu trải nghiệm, ít va chạm cuộc sống hoặc sống khép mình.kiểm soát

Yêu và ghen là 2 quyền song hành, nhưng trước khi ghen, chúng ta hãy nghĩ về hậu quả, về các chế tài mà mình và đồng minh có thể bị áp dụng khi ghen quá đà. Kiểm soát được cảm xúc khi ghen nghĩa là kiểm soát được hành vi của chính mình, tạo tiền đề ứng xử văn minh, trí tuệ với nửa kia và đối thủ.

Luật sư Trần Hoài Nhân

(Công ty Luật TNHH UNIBROS VN)

Tô Diệu Hiền(ghi)

Nhã Chân - Thùy Dương