Lấy chồng hào môn không phải “bảo hiểm” của tương lai hạnh phúc, mẹ EQ cao dạy con 3 kiểu gia đình nên chú ý

Hôn nhân không phải là một tấm vé số, con gái được gả về gia đình giàu có chưa chắc sẽ hạnh phúc. Mẹ thông thái dạy con gái nên trân trọng 3 kiểu gia đình dưới đây. Có người nói: “Hôn nhân không phải là một tấm vé số, dù thua cũng không thể xé bỏ”, bởi vậy, hôn nhân là một trong những quyết định quan trọng nhất của cuộc đời. Nhiều người cho rằng được bước vào ngưỡng cửa hào môn, lấy chồng giàu sang, phú quý là một điều may mắn, nhưng các bậc cha mẹ có EQ cao lại không nghĩ như vậy. Sự giàu có không phải “bảo hiểm” cho một cuộc nhân nhân hạnh phúc. Phụ huynh thông thái ngày nay không dạy con phải lấy chồng giàu. Mẹ dặn con gái, lấy chồng muốn hạnh phúc thì hãy chọn 3 kiểu gia đình này. Thứ nhất, gia đình trí thức, hiếu học Đọc sách chính là cách tốt nhất để tích lũy kiến thức, nâng cao phẩm giá của mỗi người. Con người có học thức sẽ cư xử, ăn nói khác hẳn với những người khác. Đây là điều ai cũng phải thừa nhận. Nếu được gả vào gia đình trí thức, nàng dâu sẽ không gặp phải người chồng hung dữ hay mẹ chồng cay nghiệt. Vì nhà chồng là người có học thì sẽ biết cách cư xử. Khi cả gia đình đều là học giả, khi gặp mâu thuẫn, họ sẽ hóa giải mâu thuẫn một cách hòa bình, văn minh nhất. Thứ hai, một gia đình có đạo đức, nhân cách tốt Có câu: “Thái độ đối với cha mẹ là tính cách chân thật nhất của bạn”. Nếu một người đàn ông quá lười biếng và hay phàn nàn rằng cha mẹ chẳng để lại của cải gì, đây là mẫu đàn ông mà bạn nên tránh xa. Lấy người đàn ông như thế, phụ nữ sẽ khó khăn, chật vật cả đời. Lấy chồng, hãy nhìn vào nề nếp, gia phong của gia đình họ. Một gia đình có đạo đức, nhân cách tốt rất ít khi xảy ra bất hòa. Bất kể chuyện gì xảy ra, phụ nữ nên chọn người chồng có thể chủ động gánh vác trách nhiệm, che chở cho gia đình mình trước mưa gió. Trong xã hội ngày nay, những gia đình có nhân cách tốt chắc chắn sẽ ngày càng sung túc. Thứ ba, một gia đình đơn giản, hăng say lao động Lấy chồng đừng vội chọn những gia đình giàu có. Vì tiền bạc nhiều mấy tiêu cũng hết. Nhưng những người làm việc chăm chỉ thì cả đời không bao giờ sợ đói nghèo. Thực tế cuộc sống, nhiều gia đình có thu nhập cao nhưng vẫn thiếu trước hụt sau, chưa thể trở nên sung túc. Nguyên nhân sâu xa là do sự chi tiêu bừa bãi. Sự kết hợp giữa làm việc chăm chỉ và tiết kiệm, chi tiêu có kế hoạch chính là nền tảng của một tài chính vững bền. Trong tương lai, khi gặp phải các các vấn đề lớn bạn có thể đối phó mà không hoảng sợ. Người ta nói lao động là vinh quang nhất. Nhưng lao động phải có giá trị chứ không phải làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Một gia đình muốn giàu có, hạnh phúc thì phải biết quản lý đồng tiền và yêu lao động. Theo Đời sống và pháp luật