7 điều cha mẹ thông thái làm khi con đang tuổi 'ẩm ương' giúp trẻ lớn lên tháo vát, nhanh nhẹn

Những đứa trẻ độc lập, tháo vát, có thể xử lý những khó khăn trong cuộc sống và phát triển mạnh mẽ bởi cha mẹ của chúng luôn làm 7 điều này. 1. Họ mang lại sự an ủi về thể chất Trừ khi con bạn giật mình khi ai đó chạm vào, còn không thì sự thoải mái về thể chất có thể ngay lập tức và có tác động hơn bất kỳ sự đảm bảo bằng lời nói nào. Một số nghiên cứu đã tìm thấy lợi ích của việc tiếp xúc giữa các cá nhân với nhau. Ví dụ, được ôm có thể làm giảm huyết áp và mang lại cảm giác được chăm sóc và an toàn. Giả sử con bạn đang cảm thấy buồn phiền về điều gì đó. Trước khi nói một từ, bạn có thể muốn xoa lưng, ôm hoặc nắm tay chúng. Một học sinh lớp 5 từng nói với mẹ: "Khi con buồn, con chỉ cần mẹ ôm thật chặt và nói: 'Ừ, chuyện đó thật là buồn.'" Không bắt đầu cuộc trò chuyện ngay lập tức cũng giúp con bạn có thời gian chuẩn bị để nói về điều mà chúng đang canh cánh ở trong lòng. Giả sử con bạn đang cảm thấy buồn phiền về điều gì đó. Trước khi nói một từ, bạn có thể muốn xoa lưng, ôm hoặc nắm tay chúng. Ảnh minh họa 2. Nhớ rằng cảm xúc tiêu cực là cần thiết Cảm xúc buồn bã, tức giận cũng là một phần bình thường của cuộc sống. Giúp trẻ học cách đối mặt với những cảm xúc tiêu cực cũng là cách để xây dựng sự kiên cường. Khi một đứa trẻ trải qua những cảm xúc tiêu cực và không bị chế giễu hay trừng phạt, chúng học cách cảm nhận, chấp nhận và vượt qua. Bên cạnh đó, trẻ cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi chia sẻ cảm xúc của mình. 3. Cho trẻ tiếp xúc (an toàn) với nhiều người Ngoài những người mà con bạn thường gặp - ông bà, cô dì chú bác, bạn bè, những bạn nhỏ khác - hãy cố gắng cho chúng tiếp xúc với sự đa dạng nhiều nhất có thể, đặc biệt là khi chúng còn là trẻ sơ sinh. Theo nghiên cứu, những em bé tương tác thường xuyên với những người nói các ngôn ngữ khác nhau có thể giữ lại hệ thống não bộ quan trọng giúp chúng học các ngôn ngữ khác trong tương lai. Tương tự, những em bé nhìn thấy nhiều khuôn mặt đa dạng có thể tự phân biệt và ghi nhớ nhiều khuôn mặt hơn trong cuộc sống sau này. Đây có thể là bước chống phân biệt chủng tộc đơn giản nhất mà bạn có thể làm với tư cách là cha mẹ. 4. Cơ chế tán thưởng Trẻ em thích tự mình thử mọi thứ mà không cần bạn giúp đỡ, chẳng hạn như mặc quần áo hoặc giải các câu đố. Điều này là tốt. Bạn muốn chúng phát triển cảm giác tự chủ. Ngay cả những hành động trông giống như hành vi sai trái cũng có thể là nỗ lực của trẻ để hiểu ảnh hưởng của chúng đối với thế giới. Khi thiên thần hai tuổi của bạn ném ngũ cốc của mình xuống sàn và đợi bạn nhặt chúng lên, cô bé có thể không hề có ý "điều khiển" bạn. Có nhiều khả năng, cô bé đang học điều gì đó về lực hấp dẫn. Cô bé cũng sẽ học được rằng hành động của mình có ảnh hưởng đến thế giới xung quanh. Biết khi nào nên bước vào và khi nào nên lùi lại có thể là một thử thách với các bậc cha mẹ. Nhưng nếu bạn luôn có mặt, hướng dẫn con bạn và quan tâm đến mọi nhu cầu của chúng, thì chúng sẽ không học cách tự làm mọi việc. Đôi khi, hãy để chúng tự xây dựng khả năng phục hồi và giúp chúng hiểu được hậu quả trong hành động của mình. 5. Họ tập trung vào những mặt tích cực Có những đứa trẻ thường tập trung vào một sự thất vọng dù rất nhẹ nào đó về xã hội, và trong khoảnh khắc đó, sự thất vọng ấy hiện ra lớn hơn và tạo ra nhiều áp lực hơn tất cả những mặt tích cực trong cuộc sống của chúng. Cùng với việc đồng cảm với nỗi đau khổ của con bạn, việc tập trung lại sự chú ý của chúng vào những thành tích và niềm vui gần đây nhất của chúng sẽ cho phép chúng lại nhìn thấy và đánh giá cao bức tranh lớn hơn và tươi sáng hơn. Trong quá trình nuôi dạy trẻ, cha mẹ cần cho con thấy mình là điểm tựa vững chắc để giúp con vượt qua những khó khăn. Ảnh minh họa 6. Làm chỗ dựa vững chắc cho con Trong quá trình nuôi dạy trẻ, cha mẹ cần cho con thấy mình là điểm tựa vững chắc để giúp con vượt qua những khó khăn. Nói cách khác, đây là cách giúp con trở nên kiên cường hơn. Khi biết có cha mẹ luôn bên cạnh, trẻ sẽ cảm thấy an toàn và tin tưởng hơn để mạnh mẽ, kiên định vượt qua thách thức. 7. Họ cho con hy vọng Nói với con bạn rằng mặc dù hiện tại chúng đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn nhưng nó sẽ không kéo dài mãi mãi. Mọi thứ rồi sẽ tốt thôi. Các tình huống xã hội sẽ thay đổi bởi lẽ bọn trẻ sẽ thay đổi. Chúng chỉ cần kiên nhẫn trong khi chúng và bạn bè của mình trưởng thành. Ví dụ, nếu chúng cố gắng thay đổi mối quan hệ bạn bè, hãy nhắc chúng rằng việc thay đổi cần có thời gian. Còn hiện tại, những gì chúng có thể kiểm soát là cách chúng hành động trong các tình huống thách thức xã hội. Theo Gia đình và xã hội