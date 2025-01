Sự vô tâm của cha mẹ có thể đẩy con gái vào tay kẻ thủ ác

Đây là thông điệp được Hội LHPN thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, gửi đến các bậc phụ huynh, các gia đình qua tiểu phẩm phòng chống xâm hại tình dục trẻ em vừa đạt giải A trong buổi giao lưu mô hình "An toàn cho phụ nữ, trẻ em". Cô bé mồ côi cha bị bố dượng xâm hại Tiểu phẩm "Chuyện của bé Lan" là một câu chuyện kể về một cô bé tên Lan. Năm bé Lan lên 10 tuổi, bố mất sớm do tai nạn giao thông. Năm bé Lan lên 13 tuổi, mẹ đi bước nữa. Bé Lan sống với mẹ và dượng. Cha dượng của bé Lan là người không có việc làm ổn định, lại thường xuyên uống rượu và có nhiều hành vi không đúng mực. Bé Lan, mặc dù mới 14 tuổi, nhưng em lớn phổng phao như một thiếu nữ. Mẹ của bé Lan đi làm cả ngày, nên bé Lan ngoài giờ học đều ở nhà với cha dượng. Bé Lan đã bị cha dượng có hành vi xâm hại nhiều lần và đe doạ bé không được nói với mẹ. Bé Lan đã rất hoảng loạn và sợ hãi. Nhiều lần em đã muốn tâm sự và cầu cứu mẹ, nhưng mẹ em không tin, còn trách mắng em hư, không nghe lời dượng. Bé Lan đã phải chịu đựng nỗi đau cả về thể xác và tinh thần. Sự việc chỉ được phát hiện khi tình cờ một lần mẹ của em về nhà bất ngờ và chứng kiến cảnh con gái mình đang bị cha dượng xâm hại. Mẹ của bé Lan lúc đó mới hốt hoảng nhận ra sự vô tâm của mình đã đẩy con gái vào tay kẻ thủ ác. Mẹ Lan đã gọi điện tố giác hành vi đồi bại của chồng với cơ quan chức năng và cha dượng của bé Lan đã bị pháp luật xử lý. Bất kỳ trẻ nào cũng có thể trở thành nạn nhân của xâm hại Mặc dù sự việc đã được phát hiện. Bé Lan đã được cán bộ hội phụ nữ, công an can thiệp và tư vấn, khám bệnh, điều trị tâm lý. Gia đình bé Lan cũng được động viên, hỗ trợ, tư vấn. Kẻ ác đã bị pháp luật xử lý thích đáng và bị người đời lên án. Tuy nhiên, hậu quả để lại cho bé Lan và người thân trong gia đình rất lớn. "Qua tiểu phẩm này, Hội LHPN thị xã Kinh Môn muốn gửi tới các bậc làm cha mẹ, những người thân trong gia đình và toàn thể cộng đồng một thông điệp: Bất kỳ ai cũng có thể xâm hại con của bạn và bất kỳ trẻ nào cũng có thể trở thành nạn nhân của xâm hại. Xâm hại tình dục là tội ác. Hãy lên tiếng để tố cáo và xử lý nghiêm khắc những hành vi xâm hại phụ nữ, trẻ em" - chị Lê Thị Chinh, Chủ tịch Hội LHPN thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương - cho biết. Các cuộc truyền thông về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em được Hội LHPN và các địa phương hưởng ứng bằng nhiều cách thể hiện Theo chị Lê Thị Chinh, thực tế trên địa bàn trong thời gian qua cũng xảy ra vụ việc liên quan đến trẻ em có dấu hiệu bị xâm hại. Tuy nhiên, vụ việc đó được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời nên chưa để lại hậu quả nghiêm trọng. Cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc rất tích cực trong công tác tuyên truyền, phát hiện, phòng ngừa nên hầu hết các vụ việc đều được phát hiện và xử lý ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ. Vì vậy, nạn nhân đã được bảo vệ kịp thời, không bị tổn thương nhiều về tâm lý, sức khoẻ. "Đối với vấn nạn xâm hại tình dục, dù đối tượng phạm tội đã thực hiện được hay chưa thực hiện được hành vi thì cũng sẽ để lại hậu quả và ảnh hưởng rất lớn về tâm lý đối với gia đình, nhất là với nạn nhân bị xâm hại. Những đứa trẻ bị xâm hại thường bị tổn thương nghiêm trọng về sức khoẻ, rối loạn tâm lý, sợ sệt khi giao tiếp và là nỗi ám ảnh dai dẳng trong suốt cuộc đời. Gia đình có người thân bị xâm hại cũng sẽ không còn hạnh phúc, bình yên. Các vụ việc liên quan đến hành vi xâm hại gây nhiều bức xúc trong dư luận và ít nhiều cũng ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương" - Chủ tịch Hội LHPN thị xã Kinh Môn chia sẻ. Cần sự chung sức, đồng lòng của cả cộng đồng Chị Lê Thị Chinh khuyến cáo: "Xâm hại tình dục có thể xảy ra với bất kỳ ai, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em gái. Để góp phần phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm hại trẻ em cần phải có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của cả cộng đồng với những giải pháp toàn diện, thiết thực". Ở góc độ của Hội Phụ nữ, cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống xâm hại tình dục đối với phụ nữ, trẻ em. Nâng cao kiến thức, kỹ năng nhận biết các hành vi xâm hại; kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa cho phụ nữ, trẻ em và các thành viên trong gia đình về các hành vi xâm hại. Tổ chức nhiều hơn các buổi tập huấn, thảo luận chuyên đề về giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản, kỹ năng xử lý các tình huống hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại cho cán bộ, hội viên, phụ nữ. Tết Nguyên đán đang đến gần cũng là dịp để các đoàn thể, Hội LHPN thị xã Kinh Môn thể hiện sự quan tâm, giáo dục tâm lý, động viên trẻ em yếu thế trên địa bàn Những người phụ nữ trong gia đình, đặc biệt là những người làm cha, làm mẹ cần dành nhiều thời gian hơn cho con mình; lắng nghe con tâm sự để có thể nắm bắt được những sự việc xảy ra với con; trò chuyện với con về cách chăm sóc, nhận biết và bảo vệ các bộ phận trên cơ thể mình; hướng dẫn con cách xử lý những tình huống nguy hiểm xảy ra đối với mình… Theo Phụ nữ Việt Nam