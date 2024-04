TPHCM nắng gay gắt 39 độ C sau cơn mưa vài phút lúc sáng

Lúc 12h, thời tiết ghi nhận trên điện thoại đạt đỉnh 38 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ thực tế ngoài trời đo được trên ứng dụng điện thoại vượt ngưỡng 40 độ C.

Mưa không đúng vị trí đặt máy đo nên không có thông tin về lượng tại các trạm đo. Chiều nay, TPHCM vẫn xảy ra nắng nóng gay gắt.

Tại Nam Bộ và TPHCM hôm nay, nắng nóng tăng nhẹ so với 24 giờ qua. Chiều tối có mưa dông cục bộ, chủ yếu lượng nhỏ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

"Nguyên nhân nắng nóng do rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp nóng duy trì hoạt động mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ hoạt động ổn định", ông Quyết nói.