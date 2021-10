Thiên Nga The Face lộ điểm nhạy cảm vì chiếc áo bé tí như sắp tụt

Tuy nhiên, người đẹp vô tình để lộ điểm nhạy cảm ở vòng 1 mà không hề hay biết. Chính chiếc áo chẳng tày gang không hiểu "cố tình hay bất chợt đi lệch hướng" đã để cặp tuyết lê căng đét của mỹ nhân hớ hênh khiến cô trở nên kém duyên trong mắt khán giả. Chiếc áo như thể sắp tụt vì vòng 1 "khủng" của Thiên Nga. Sự gợi cảm bỗng chốc trở thành phản cảm chỉ vì một sơ suất nhỏ.

Your browser does not support the video tag.