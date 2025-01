Từ Quang Anh 'The Voice Kids' lột xác thành 'anh trai' Rhyder, cuộc sống trò cưng Lưu Hương Giang ra sao?

Xuất phát là quán quân "Giọng hát Việt nhí" 2013 nhưng Quang Anh từng có lúc nghĩ sẽ dừng đam mê cho đến khi thành công trở lại với nghệ danh Rhyder trong "Rap Việt" mùa 3 và "Anh trai say hi". 10 năm lận đận của Quang Anh từ chung kết Giọng hát Việt Nhí

Quang Anh Rhyder thời điểm là quán quân Giọng Hát Việt Nhí 2013. Cách đây hơn 10 năm, Quang Anh vượt qua Phương Mỹ Chi và Trần Ngọc Duy, đoạt danh hiệu quán quân Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Thời điểm đó, cậu bé 12 tuổi này được xem là "ngôi sao nhí" khi sở hữu giọng hát nội lực, chinh phục được nhiều thể loại nhạc. Quang Anh vốn có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ ly dị từ khi anh còn nhỏ. Đến với Giọng hát Việt nhí, cậu bé sinh năm 2001 phải mặc quần áo, giày dép do mẹ xin về. Thậm chí, khi từ quê nhà Thanh Hóa vào TPHCM tham gia cuộc thi, hành trang của Quang Anh chỉ có 1-2 triệu đồng. Đoạt ngôi vị quán quân, những tưởng "giọng ca nhí" sẽ có cơ hội tỏa sáng, song Quang Anh chọn ra Hà Nội học tập. Cũng từ đó, tên tuổi của nam ca sĩ dần phai nhạt trong lòng công chúng. Ít năm sau khi bước ra từ Giọng hát Việt nhí, Quang Anh khiến khán giả bất ngờ khi can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện nhan sắc. Bên cạnh đó, phong cách thời trang của nam ca sĩ cũng bị cho có phần "nổi loạn".

Thắng ở cuộc thi nhưng Quang Anh dường như "lép vé" trước Phương Mỹ Chi ở các mặt trận khác. Quán quân Giọng hát Việt nhí 2013 thừa nhận anh từng trải qua quãng thời gian căng thẳng vì vỡ giọng, không thể hát được. Không chỉ vậy, Quang Anh còn tiết lộ gia đình vướng phải biến cố khiến anh mất đi một số tiền không nhỏ. Điều này đã khiến nam ca sĩ lao đao, buồn bã và suy kiệt. Nhìn lại quá khứ, ca sĩ sinh năm 2001 cho biết nổi tiếng từ sớm giúp cuộc đời anh như bước sang trang mới, song cũng khiến anh gặp nhiều thị phi, áp lực khi còn quá nhỏ. Nam ca sĩ nhận định, nhiều năm qua, anh đã bị "gắn mác trên một đôi giày quá chật". Quang Anh cho biết mình có chút hối hận vì đã đánh đổi tuổi thơ để làm người nổi tiếng. "Tôi chỉ biết kiếm tiền, không hẳn là trang trải cuộc sống nhưng cũng suy nghĩ phải lo cho gia đình, sắm sửa cho mẹ. Tôi luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài, không được vui chơi thoải mái như các bạn", nam ca sĩ nói.

Nhiều năm sau khi ở ẩn, Quang Anh đổi tên trở thành Rhyder. Năm 2018, ca sĩ Quang Anh quyết định "Nam tiến", vào TPHCM theo đuổi đam mê. Anh liên tiếp ra các sản phẩm âm nhạc và "tái xuất" trong chương trình Cùng hát lên nào. Dù rất nỗ lực nhưng Quán quân Giọng hát Việt nhí ngày nào vẫn không để lại nhiều dấu ấn đối với khán giả. Cách đây vài năm, Quang Anh chia sẻ rằng anh từng có ý định bỏ lại tất cả đam mê ở TPHCM, về quê để bán trà sữa, quần áo, mỹ phẩm... Quang Anh Rhyder bùng nổ trở lại hoàng kim với Rap Việt và Anh trai say hi

Rhyder trở lại sân khấu Rap Việt đầy tranh cãi. Quang Anh sau khi đổi tên thành Rhyder, định hướng đi theo con đường ca hát cùng dòng nhạc trẻ trung hơn cũng ra mắt sản phẩm âm nhạc mang tên Anh Đã Quen Với Cô Đơn. Tuy nhiên, anh lại khá chật vật khi tìm lại danh tiếng bởi đã chọn "ở ẩn" vào chính những năm đáng lẽ ra phải là đỉnh cao và vàng son về độ phủ sóng truyền thông của cái tên Quang Anh. Chỉ đến khi xuất hiện trong chương trình Rap Việt mùa 3, Quang Anh Rhyder, được dàn huấn luyện viên và Ban giám khảo đánh giá là một trong những thí sinh nổi bật, tiềm năng. Tái xuất sau 10 năm trên sân khấu Rap Việt mùa 3, Quang Anh với nghệ danh mới Rhyder mới vừa khiến khán giả tò mò, vừa hoài nghi khả năng thực sự của Quang Anh Rhyder tại cuộc thi khi xuất thân của anh không phải là một rapper mà là một ca sĩ. Hơn nữa, việc ngừng hoạt động trong 10 năm liền cũng làm dấy lên nhiều câu hỏi. Và quả thực, việc "rap mà như hát" đã khiến Rhyder trở thành cái tên nóng, liên tục bị bàn tán sau mỗi phần thi.

Quang Anh cho biết sự yêu thương, ủng hộ của khán giả là động lực để anh tiếp tục với nghề. Rhyder qua Rap Việt mùa 3 dường như bộc lộ được toàn bộ quá trình "ẩn mình chờ thời" của anh chàng trong 10 năm qua cùng tiềm năng bùng nổ với loạt kĩ năng đa tài. Rhyder mặc cho loạt chỉ trích và tranh cãi xoay quanh Rap Việt vẫn lấy được tình cảm của khán giả khi sở hữu cú đúp 2 sản phẩm âm nhạc từ chương trình đều lần lượt đạt Top 1 Trending YouTube. Rhyder cũng trở thành một trong những cái tên "đắt show" bậc nhất ở các chương trình cho giới trẻ khi đảm nhiệm loạt ca khúc quảng cáo, MV, cùng nhiều show diễn âm nhạc lớn nhỏ.

Quang Anh Rhyder trên sân khấu Anh trai say hi. Rhyder "thừa thắng xông lên", tham gia chương trình "Anh trai say hi" quy tụ loạt 30 anh trai của Vbiz. Rhyder dường như đã tiến bộ và trưởng thành hơn rất nhiều trước khi bước vào chương trình này. Từ các nam nghệ sĩ đến khán giả đều kháo nhau rằng đội nào có Rhyder đều sẽ dễ dàng lên top 1! Sau chương trình này, anh chia sẻ hạnh phúc vì được khán giả đón nhận, ủng hộ sau Anh trai say hi. Mới đây nhất, nam ca sĩ trẻ Quang Anh - nghệ danh Rhyder được vinh danh tại giải thưởng "Ấn tượng VTV - VTV Awards 2024" trong lĩnh vực nghệ thuật.

Rhdyer nhận được giải thưởng Gương mặt trẻ ấn tượng lĩnh vực Nghệ thuật. Ở tuổi 24, với một hành trình dù chậm mà chắc, Rhyder đã thực sự trưởng thành từ một "cậu bé dân ca" lựa chọn con đường học vấn vững chắc trước khi giành lại sự chú ý và hào quang tại 2 chương trình hot nhất nhì Vbiz - Rap Việt và cuộc thi cùng các anh trai. Dù đã là 1 ngôi sao, Quang Anh Rhyder vẫn giữ được tính cách thật thà, hồn nhiên và vô cùng ngoan ngoãn, lễ phép. Những tính cách đó cùng tài năng của Rhyder mới là điều tạo nên nhiều kỳ tích khiến cho cái tên Rhyder ghi được nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ đến như vậy. Theo Sức khỏe và Đời sống