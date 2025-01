Điểm tin Kinh doanh 15/1: Giá vàng: Vàng nhẫn và vàng miếng SJC lao dốc, chấm dứt đà tăng

Cổ phiếu Tập đoàn Novaland (NVL) chạm đáy lịch sử, "bốc hơi" 91% so với mức đỉnh; Tỷ giá: Đồng USD tiếp đà giảm trên thị trường “chợ đen” - Giá vàng: Vàng nhẫn và vàng miếng SJC lao dốc, chấm dứt đà tăng Giá vàng thế giới hôm 14/1 tiếp đà giảm mạnh bối cảnh chỉ số USD vọt lên mức cao nhất trong hơn hai năm trở lại đây, giao dịch 2.665,9 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu đồng loạt giảm. Vàng miếng SJC niêm yết ở mức 86,4 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn 86,1 triệu đồng/lượng. Trong phiên giao dịch sáng 14/1, giá vàng thế giới giảm sâu khiến giá trong nước giảm theo. Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ ngày 14/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 84,4-86,4 triệu đồng/lượng, giảm 400 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 2 triệu đồng. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 84,4 triệu đồng/lượng, bán ra 86,1 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 400 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so kết phiên trước đó. Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 84,4 triệu đồng/lượng và bán ra 86,4 triệu đồng/lượng, giảm 400 nghìn đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều (mua vào và bán ra) so chốt phiên hôm trước. Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 giảm 500 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua và 300 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán so mức kết phiên hôm 13/1, giao dịch mua vào và bán ra lần lượt là 84,6-86,1 triệu đồng/lượng. Vàng PNJ mua vào ở mức 84,7 triệu đồng/lượng và bán ra mức 86,2 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 200 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so kết phiên liền trước. Tính đến 11 giờ ngày 11/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 24,4 USD so kết phiên hôm trước lên mức 2.665,9 USD/ounce. Vàng thế giới giảm khá mạnh khi chỉ số USD Index lên tới 109,35 điểm, giúp giá trị đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 2 năm qua. Mặt khác, lãi suất trái phiếu Mỹ cũng tăng lên gần 4,8% đã thúc đẩy nhiều người dồn vốn vào kênh đầu tư này. Từ đó, tiền chảy vào thị trường vàng rất ít. Thị trường vàng đang chịu áp lực trước báo cáo việc làm lạc quan của Mỹ công bố hôm thứ Sáu vừa qua (10/1). Báo cáo cho thấy, nền kinh tế Mỹ phục hồi tốt và điều này tiếp tục củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ thận trọng khi cắt giảm lãi suất trong năm nay; đặc biệt là khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cam kết tăng mạnh thuế đối với hàng nhập khẩu có thể làm tăng lạm phát. Thị trường đang tập trung theo dõi số liệu lạm phát hằng tháng của Mỹ công bố vào cuối tuần này, cũng như các bài phát biểu của một số quan chức FED để đoán định được xu hướng của giá vàng trong thời gian tới. Các nhà giao dịch hy vọng FED sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp vào cuối tháng 1/2025 và cơ quan này chỉ cắt giảm lãi suất một lần trong năm nay vào tháng 6/2025. Dù sụt giảm nhưng các chuyên gia vẫn đưa ra nhiều nhận định tích cực về giá vàng trong thời gian tới. Khảo sát giá vàng năm 2025 của Kitco News cho thấy, các nhà giao dịch bán lẻ vẫn tin vào khả năng vượt trội của vàng trong bối cảnh bất ổn gia tăng. Theo báo cáo Triển vọng Vàng 2025 của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), giá vàng tiếp tục hỗ trợ từ nhu cầu mạnh hơn dự kiến của các ngân hàng trung ương và các nhà đầu tư vẫn tiếp tục đổ xô vào mua vàng do lo ngại về thuế quan và lạm phát dưới thời ông Trump lên làm Tổng thống Mỹ. - Việt Nam nhập khẩu hơn 173.000 ô tô trong năm 2024 Lượng ô tô nhập khẩu về thị trường Việt Nam trong năm 2024 tăng mạnh, đạt 173.561 chiếc, tổng kim ngạch 3,62 tỷ USD, tăng 45,8% về lượng và tăng 27,6% về trị giá so với năm 2023. Hơn 173.000 ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đã về Việt Nam trong năm 2024, trị giá 3,62 tỷ USD, tăng 45,8% về lượng, tăng 27,6% về trị giá so với năm 2023. Tổng cục Hải quan cho biết, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc về Việt Nam trong tháng 12/2024 đạt 12.881 chiếc các loại, trị giá 303,57 triệu USD, giảm 27,9% về lượng, giảm 19,2% về trị giá so với tháng trước. Lũy kế đến hết 31/12/2024, nhập khẩu ô tô đạt 173.561 xe, trị giá 3,62 tỷ USD, tăng 45,8% về lượng và tăng 27,6% về kim ngạch so với năm 2023. Năm qua, Indonesia dẫn đầu về lượng xe nước ta nhập khẩu với 70.728 chiếc, tổng kim ngạch 1,036 tỷ USD. Đứng thứ hai là Thái Lan với 63.769 xe nhưng lại dẫn đầu về kim ngạch với 1,24 tỷ USD. Đứng thứ ba là Trung Quốc với 31.112 xe, kim ngạch hơn 909 triệu USD. Như vậy, riêng lượng xe nhập khẩu từ 3 thị trường ở châu Á lên đến 165.609 xe, chiếm gần 95,4% tổng lượng ô tô nhập khẩu của cả nước trong năm 2024. Số liệu 11 tháng của năm 2024 cho thấy, doanh số bán xe được tổng hợp từ số liệu bán lẻ thực tế của các thành viên Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), từ nhập khẩu xe nguyên chiếc của các đơn vị không phải là thành viên VAMA, của Hyundai Thành Công và VinFast đạt tổng cộng là 434.393 xe. Như vậy, doanh số thị trường ô tô Việt Nam năm 2024 vượt qua mốc 450.000 xe. - Cổ phiếu Tập đoàn Novaland (NVL) chạm đáy lịch sử, "bốc hơi" 91% so với mức đỉnh Kết phiên giao dịch ngày 14/1, thị giá cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland giảm 5,69%, còn 8.950 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là mức giá thấp nhất kể từ khi cổ phiếu này niêm yết trên HoSE vào cuối năm 2016. Kết phiên giao dịch ngày 14/1, cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh, mất 5,69%, còn 8.950 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là mức giá thấp nhất kể từ khi cổ phiếu này niêm yết trên HoSE vào cuối năm 2016. Vốn hóa thị trường của Tập đoàn Novaland theo đó cũng chỉ còn khoảng 17.600 tỷ đồng. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, cổ phiếu NVL đã giảm gần 43%. Nếu so với kỷ lục 92.366 đồng từng thiết lập vào cuối tháng 6/2021, thị giá đã bốc hơi khoảng 91%. Pha điều chỉnh của cổ phiếu NVL diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn Novaland lỗ ròng lên tới 4.376 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu do phải thực hiện trích lập dự phòng nghĩa vụ thuế hơn 4.300 tỷ đồng liên quan đến dự án Lakeview City (quy mô 30 ha) theo yêu cầu của đơn vị kiểm toán PwC. Đồng thời, đơn vị kiểm toán đặt nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn Novaland với quan ngại tập đoàn này có thể không đạt được một số kế hoạch đề ra, không thu hồi được giá trị tài sản và không thanh toán được các khoản nợ trong điều kiện kinh doanh bình thường. Theo cập nhật phân tích mới đây của Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), Tập đoàn Novaland có thể ghi nhận lãi 25 tỷ đồng trong năm nay, nhưng sau đó sẽ là 3 năm lỗ liên tiếp trước khi ghi nhận lãi trở lại vào năm 2028. Trong đó, TCBS dự báo Tập đoàn Novaland có thể lỗ tới 591 tỷ đồng trong năm 2025. - Tỷ giá: Đồng USD tiếp đà giảm trên thị trường “chợ đen” Sáng 14/1, tỷ giá trung tâm đồng Việt Nam với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 24.343 VND/USD, tăng 2 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 109,52 điểm, giảm 0,12%. Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 - 25.450 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 - 25.450 VND/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD - 25.450 VND/USD. Tỷ giá USD trong nước vào sáng 14/1 tại tăng nhẹ tại các NHTM có mức giao dịch. Cụ thể, Vietcombank có mức 25.170 - 25.560 VND/USD tăng 2 VND tại cả 2 chiều mua - bán. Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng 14/1 giảm cả 2 chiều mua- bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 25.634 - 25.744 VND, giảm 66 VND ở chiều mua và 36 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 13/1. - PropertyGuru 'thay máu' bộ máy lãnh đạo Tập đoàn PropertyGuru vừa thay đổi chủ tịch hội đồng quản trị và sẽ bổ nhiệm ông Lewis Ng làm tổng giám đốc từ tháng 3/2025. Tập đoàn PropertyGuru, công ty mẹ của trang Batdongsan.com.vn, vừa công bố việc thay đổi lãnh đạo hội đồng quản trị (HĐQT) và tổng giám đốc từ tháng 3/2015. Theo đó, ông Trevor Mather được bổ nhiệm làm chủ tịch HĐQT. Ông Mather hiện là chủ tịch Baltic Classifieds Group - tập đoàn thương mại điện tử tại Cộng hòa Litva. Hai thành viên HĐQT còn lại bà Janice Leow và ông Ed Williams. Ban điều hành tập đoàn PropertyGuru cũng có sự thay đổi khi ông Lewis Ng được bổ nhiệm làm tổng giám đốc từ tháng 3 năm nay thay người đã điều hành công ty hơn một thập kỷ qua là ông Hari V. Krishnan. Ông Lewis Ng gia nhập PropertyGuru từ năm 2014 và nắm hai chức vụ là CEO PropertyGuru Singapore và giám đốc kinh doanh của tập đoàn. Ông Lewis Ng từng đảm nhận vai trò lãnh đạo tại nhiều công ty toàn cầu như Apple, TripAdvisor, Carousell.