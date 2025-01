Bản tin Xe cộ 15/11: Top ôtô ‘ế chổng vó’ tại thị trường Việt trong năm 2024

Hãng ô tô sắp cán mốc doanh số 1 triệu xe tại Việt Nam; Loạt xe âm thầm dừng bán ở Việt Nam - Top ôtô ‘ế chổng vó’ tại thị trường Việt trong năm 2024 Trong top 10 ôtô ế ẩm nhất năm 2024 tại thị trường Việt Nam là sự góp mặt của những cái tên quen thuộc, trong đó các dòng ôtô Nhật Bản chiếm tới 90%. Danh sách top ôtô ế ẩm nhất Việt Nam năm 2024 vẫn là "lãnh địa" của xe Nhật với nhiều cái tên quen thuộc. Dẫn đầu là Mazda BT-50 với 5 xe được người tiêu dùng Việt lựa chọn. Dù sở hữu khoảng giá hấp dẫn nhất phân khúc (từ 554 triệu đồng). Mazda BT-50 bị đánh giá thiết kế chưa thực sự hợp nhãn số đông khách Việt, đây là một trong những nguyên nhân khiến doanh số bán xe BT-50 luôn bị lép vế trước các đối thủ đồng hạng. Sự èo uột về doanh số cũng khiến bán tải nhà Mazda phải âm thầm rút lui khỏi Việt Nam mà không hẹn ngày trở lại. Đứng liền sau là Toyota Yaris và Suzuki Ciaz với cùng doanh số 8 xe. Góp mặt tại phân khúc xe hạng B, nơi có quá nhiều đối thủ mạnh như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City. Yaris và Ciaz với sự nghèo nàn về phiên bản (chỉ 1 tùy chọn, có giá niêm yết tương ứng 684 và 534,9 triệu đồng) rất khó tạo được doanh số ấn tượng. Cặp đôi này cũng đã ngừng phân phối tại thị trường ôtô Việt Nam. Ngoài Yaris, Toyota Việt Nam còn góp mặt thêm 2 mẫu xe thành viên vào danh sách bán chậm năm 2024. Trong đó, Land Cruiser Prado đứng ở vị trí thứ 6 với 94 xe mở bán thành công, Alphard xếp thứ 7 với 159 xe bàn giao tới tay khách hàng. - Suzuki V-STROM 250SX - Chiếc Adventure nhỏ gọn dành cho hành trình khám phá Suzuki V-STROM 250SX mang trong mình thiết kế hiện đại, gọn nhẹ và vô cùng thân thiện với những ai mới bước chân vào thế giới xe phân khối lớn. Không còn giữ vẻ ngoài đồ sộ như các thế hệ trước, V-STROM 250SX mới toát lên sự thanh thoát nhưng vẫn đầy sức hút. Thiết kế lần này lấy cảm hứng từ các "anh lớn" trong gia đình như V-STROM 800 và V-STROM 1050, nổi bật với phần mặt trước độc đáo và cụm đèn pha ba tầng ấn tượng - một đặc trưng của ngôn ngữ thiết kế mới từ Suzuki. Thân xe được tinh chỉnh mượt mà hơn, loại bỏ những chi tiết rườm rà để mang đến diện mạo cao ráo, thể thao và nhanh nhẹn. Kích thước nhỏ gọn cũng là một điểm cộng lớn, giúp V-STROM 250SX trở nên hoàn hảo với tầm vóc người châu Á. Mặc dù là dòng xe Adventure, nhưng V-STROM 250SX không hề mang lại cảm giác nặng nề. Với chiều cao yên 835 mm, kết hợp yên ôm gọn và trọng lượng chỉ 165 kg, người điều khiển có thể dễ dàng kiểm soát xe mà không gặp khó khăn. Điều khiển V-STROM 250SX mang lại cảm giác tương tự như lái một chiếc xe côn tay 150 cc. - BMW sẽ đưa cụm đồng hồ lên kính chắn gió Công nghệ mới Panoramic Vision của BMW sẽ xuất hiện trên dòng Neue Klasse cuối năm nay. Theo đó cụm đồng hồ truyền thống sẽ được loại bỏ và đưa thông tin trực tiếp lên kính chắn gió. Tại triển lãm điện tử tiêu dùng (CES) 2025 đang diễn ra tại Mỹ, sản phẩm màn hình mới mà BMW gọi là "Panoramic Vision" ra mắt với màn hình hiển thị chạy nối hai cột A, phía chân kính chắn gió. Panoramic Vision vẫn đang ở giai đoạn ý tưởng. BMW đã khẳng định, công nghệ này sẽ được áp dụng trên các mẫu xe thuộc dòng Neue Klasse trong năm nay, không phân biệt hệ truyền động. Panoramic iDrive có 4 nhân tố chính, khởi đầu với màn hình trung tâm có thiết kế hình bình hành mới với cấu trúc menu được làm lại tiện sử dụng hơn và công nghệ đèn nền ma trận. Phía trên màn hình là màn Panoramic Vision hoàn toàn mới. Màn hình diện rộng này trải dài từ cột A bên này sang bên kia và thay thế màn HUD cũ. Màn hình này có thể chia nhỏ hơn thành 3 phần với bên trái có tác dụng tương ứng bảng đồng hồ kỹ thuật số cũ khi là nơi hiển thị thông số vận hành chính. Khu vực trung tâm và bên phải có thể được tùy biến thêm khi người dùng có quyền lựa chọn dữ liệu nào sẽ được hiển thị tại đây. Có tổng cộng 6 khối dữ liệu được lựa chọn và sắp xếp tự do, với một số lựa chọn đã được hé lộ như định vị, âm thanh, la bàn hay thời tiết. Yếu tố thứ 3 là màn hình HUD 3D hiển thị bản đồ định vị và dữ liệu điều hướng trực tiếp lên tầm quan sát của người lái. BMW cho biết, việc sử dụng hai màn HUD cùng lúc sẽ giúp thông tin hiển thị liền mạch và đa dạng hơn. Trong khi các hệ thống iDrive trước đây dùng núm xoay điều khiển tại trung tâm, bản mới nhất sử dụng vô-lăng đa dụng là chính và loại bỏ yếu tố cũ. Các nút bấm điều khiển vật lý dạng cảm ứng được hãng hứa hẹn làm dễ nhận biết và sử dụng mà không cần quan sát. Tương tự màn hình, hệ điều hành mới cũng có khả năng tùy biến cao. Theo BMW, người dùng có thể tự đăng tải hình ảnh để làm hình nền và làm nhiều điều khác như làm với thiết bị thông minh. - Hãng ô tô sắp cán mốc doanh số 1 triệu xe tại Việt Nam Toyota Việt Nam tính đến hết tháng 12/2024 có doanh số cộng dồn 970.583 xe bán ra. Toyota Việt Nam (TMV) cho biết sẽ là hãng ô tô đầu tiên tại Việt Nam đạt doanh số 1 triệu xe kể từ khi gia nhập thị trường. TMV được thành lập ngày 5/9/1995 và năm 2025 tới đây đúng tròn 30 năm thương hiệu bán chính hãng tại thị trường Việt Nam. Tính đến hết tháng 12/2024, doanh số cộng dồn của TMV đã đạt 970.593 xe. Như vậy nhiều khả năng chưa cần đến cột mốc 30 năm thành lập, TMV sẽ đạt doanh số 1 triệu chiếc. Bởi khoảng cách doanh số hiện tại đến 1 triệu xe chỉ khoảng 30.000 chiếc. Thống kê cho thấy, Toyota Vios là dòng xe bán chạy nhất của TMV kể từ khi xuất hiện trên thị trường, với doanh số cộng dồn đạt 255.889 xe. Đây cũng là mẫu xe nhiều năm giữ ngôi vị bán chạy nhất phân khúc xe gầm thấp hạng B tại Việt Nam. Mẫu xe bán chạy thứ hai của TMV là Toyota Innova, ghi nhận doanh số cộng dồn 151.667 xe. Đứng ở vị trí thứ ba là Toyota Fortuner với 123.583 chiếc. - Loạt xe âm thầm dừng bán ở Việt Nam Nhiều mẫu xe dưới đây đã âm thầm biến mất khỏi thị trường Việt mà không có lý giải cụ thể từ hãng xe. Suzuki Ciaz không còn xuất hiện trong danh mục ôtô du lịch của Suzuki tại Việt Nam từ cuối tháng 6/2024. Mẫu sedan cỡ B nhập Thái tích lũy được doanh số 8 xe trước khi bị dừng bán. Trong phân khúc sedan cỡ B, Suzuki Ciaz không thể cạnh tranh cùng Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City. Suzuki Swift cũng âm thầm biến mất khỏi danh mục ôtô du lịch của Suzuki tại Việt Nam từ khoảng tháng 9/2024. Phân khúc hatchback cỡ B ngày càng suy yếu, cộng với động thái tái cơ cấu sản xuất của Suzuki tại Thái Lan được cho là những nguyên nhân dẫn đến sự rút lui của Swift. Hãng xe Nhật Bản bán được 225 xe Suzuki Swift cho khách Việt trong năm nay. Mẫu xe đầu tiên và từng là duy nhất trong phân khúc MPV cỡ nhỏ có trang bị động cơ lai xăng-điện là Suzuki Ertiga Hybrid cũng âm thầm biến mất khỏi Việt Nam. Tại thời điểm dừng bán, Việt Nam Suzuki không lý giải nguyên nhân ngừng kinh doanh dòng xe đang có doanh số cao thứ nhì của mình. Suzuki Ertiga Hybrid bán được 1.200 xe cho khách Việt trong năm vừa rồi. Tuy nhiên, sự "biến mất" của Ertiga Hybrid hay Suzuki XL7 có thể được xem như động thái dọn đường mà hãng xe Nhật Bản đã chuẩn bị để ra mắt phiên bản hybrid của XL7. Sau khi giới thiệu XL7 Hybrid, phiên bản thuần xăng của Suzuki XL7 có thêm tháng 9 để "dọn kho", chốt sổ doanh số 1.839 xe và không còn xuất hiện trên website của Việt Nam Suzuki trong danh mục ôtô du lịch. Suzuki dường như đang khá mạnh tay trong nỗ lực rút gọn danh mục sản phẩm xe máy, ôtô du lịch tại Việt Nam. Mới đây nhất, Suzuki Raider cũng âm thầm bị dừng bán. Hãng xe Nhật Bản hiện cung cấp 3 lựa chọn xe 2 bánh ở thời điểm hiện tại, gồm xe tay ga Burgman Street 125 bên cạnh 2 mẫu côn tay là V-Strom 250SX và Satria F150. Nhóm xe hatchback cỡ B tại Việt Nam vào lúc này chỉ còn lại Mazda2 Sport sau khi lần lượt Suzuki Swift và Toyota Yaris dừng bán. Tương tự trường hợp của Suzuki Swift, màn rút lui của Toyota Yaris cũng diễn ra khá âm thầm. Doanh số của Toyota Yaris tại Việt Nam trong năm 2024 ở mức khiêm tốn 8 xe. Mazda BT-50 không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm Mazda tại Việt Nam từ khoảng tháng 5/2024. Mẫu bán tải cỡ trung chỉ ghi nhận doanh số 5 xe trong năm vừa rồi, toàn bộ có được trong tháng đầu năm. Nhiều khả năng, Mazda BT-50 sẽ sớm quay lại Việt Nam với bản nâng cấp. Toyota Wigo E sử dụng hộp số sàn cũng âm thầm biến mất khỏi website Toyota Việt Nam từ đầu năm nay. Hãng xe Nhật Bản không có thông báo chính thức, còn đại lý tiết lộ đã ngưng nhập Toyota Wigo phiên bản này từ khá lâu. Trước khi dừng bán, Toyota Wigo bản E có giá 360 triệu đồng. Volkswagen T-Cross không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm của hãng xe Đức tại Việt Nam từ năm ngoái. Volkswagen không lý giải nguyên nhân dừng bán mẫu SUV cỡ B nhưng nhiều khả năng, lượng tiêu thụ không cao là lý do chính. Giá bán của Volkswagen T-Cross dao động 1,099-1,299 tỷ đồng, tương đối cao so với mặt bằng chung phân khúc SUV đô thị.