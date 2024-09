Tác hại khi tiêu thụ nhiều hơn 30gr protein vào bữa sáng

Tiêu thụ nhiều hơn 30 gram protein vào bữa sáng được coi là đã vượt quá ngưỡng an toàn và không tốt cho sức khỏe. Tiêu thụ nhiều hơn 30g protein vào bữa sáng được xem là không tốt cho sức khỏe. Đồ họa: Thùy Dương Tác hại Bà Deepalakshmi Sriram - bác sĩ dinh dưỡng tại Cao đẳng Y khoa Sree Balaji (Ấn Độ) - cho biết, những người quan tâm đến sức khỏe và thể hình thường có thói quen đo lượng protein hấp thụ một cách nghiêm ngặt. Việc đáp ứng nhu cầu protein cần thiết là rất quan trọng, nhưng nếu tiêu thụ vượt quá lượng khuyến nghị, đặc biệt là trong bữa sáng có thể gây bất lợi cho sức khỏe tổng thể của bạn. “Nếu chúng ta tiêu thụ khoảng 30 gram (30gr) protein vào bữa sáng - đây được xem là ngưỡng an toàn và có lợi cho hầu hết mọi người”, bà Deepalakshmi Sriram khuyến nghị. Tuy nhiên, cũng theo vị bác sĩ, nếu vượt quá mức này có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa như đầy hơi và khó tiêu. Hoặc thậm chí có thể dẫn đến mất nước vì quá trình chuyển hóa protein cần nhiều nước hơn quá trình chuyển hóa carbohydrate hoặc chất béo. “Nó cũng có thể gây mất cân bằng chất dinh dưỡng trong một số trường hợp”, bà Deepalakshmi Sriram nói. Theo bà Deepalakshmi Sriram, những người có bệnh thận từ trước không nên ăn chế độ ăn nhiều protein vì nó có thể gây thêm áp lực cho thận. Lượng protein lý tưởng nên thụ trong bữa sáng là bao nhiêu? Bác sĩ Sriram cho biết, lượng tiêu thụ protein có thể thay đổi tùy theo nhu cầu hằng ngày của mỗi cá nhân, phụ thuộc vào các yếu tố như tuổi tác, giới tính, cân nặng, mức độ hoạt động và mục tiêu thể dục. Tuy nhiên, hướng dẫn chung là tiêu thụ khoảng 15-30g protein vào bữa sáng. Nguồn protein cho bữa sáng Bạn nên bổ sung ít nhất 15-30gr protein trong bữa sáng, cùng với carbohydrate giàu chất xơ và nguồn chất béo lành mạnh. Nhưng thực phẩm này có thể làm tăng cảm giác no và giảm lượng thức ăn tiêu thụ trong ngày ngay sau đó, điều này giúp nâng cao hiệu quả giảm cân tổng thể của bạn. “Protein có trong cả thực phẩm chay và không chay. Một số nguồn này là: trứng, cá, thịt nạc, các sản phẩm từ sữa và các loại đậu như đậu lăng, đậu gà, đậu đen, đậu xanh, các loại hạt và hạt giống, phô mai, các sản phẩm từ đậu nành”, bà Sriram thông tin.